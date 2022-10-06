Top 3 con giáp trúng lớn liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), vận mệnh ‘nằm duỗi mà ăn’, đếm tiền không xuể, 1 bước là phát tài, 2 bước là đại gia, giàu kếch xù

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 06:56

3 con giáp trúng quả độc đắc, cuộc sống giàu sang không ngừng, đếm tiền không hết trong 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10).

Tuổi Tý

Xếp hạng vận tài lộc 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10) của 12 con giáp có người tuổi Tý xếp hạng 1. Khi mà ngũ hành cung mạng được ủng hộ, cùng vận số tam hợp cục mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho bạn.

Ngay đầu tháng bạn được quý nhân Tam Hợp che chở nên khá thuận lợi. Năng lực kiếm tiền được đảm bảo nhờ trí thông minh xuất thần. Không có con số hay sổ sách nào có thể làm khó bạn. Đặc biệt với sự lém lỉnh của mình bạn luôn có cơ hội kiếm tiền bằng nghề phụ, từ đó vận tiền bạc có thêm nhiều nguồn thu bất ngờ.

Top 3 con giáp trúng lớn liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), vận mệnh ‘nằm duỗi mà ăn’, đếm tiền không xuể, 1 bước là phát tài, 2 bước là đại gia, giàu kếch xù - Ảnh 1
Con giáp tuổi Tý rất thành công trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời cát tinh Kim Điển sẽ đem tới nhiều cát khí. Kim Điển xuất hiện thì nam nữ mệnh đều được người khác giới giúp đỡ. Nhân duyên tốt đem lại tiền bạc, phú quý, có số hưởng thụ tiền bạc. Người có gia đình thì cung tài bạch được nửa kia giúp đỡ, nên không quá lo lắng.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người có ý chí kiên định, mạnh mẽ, luôn tham vọng và mong muốn xây dựng được cuộc sống đầy đủ sung túc. Đa số những người tuổi Thân biết đặt mục tiêu trong cuộc sống, con giáp này lấy đó làm mốc và không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được. Những người tuổi Thân khá liều lĩnh trong mức độ cho phép, nhưng họ không bao giờ khoanh tay trước số phận an bài. Tuổi Thân cho rằng, vận mệnh của mình nằm trong tay mình, bên cạnh vận may họ còn dựa vào năng lực để tự làm chủ cuộc sống.

Tử vi học có nói, thời gian qua tuổi Thân gặp không ít khó khăn, trắc trở, tuy nhiên sắp tới mọi thứ sẽ thay đổi bất ngờ. Tuổi Thân vốn mang mệnh phú quý, nên những gì họ làm đều sẽ gặt hái được thành công trong tương lai, chỉ quan trọng họ có kiên nhẫn hay không?

Top 3 con giáp trúng lớn liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), vận mệnh ‘nằm duỗi mà ăn’, đếm tiền không xuể, 1 bước là phát tài, 2 bước là đại gia, giàu kếch xù - Ảnh 2
Con giáp Thân có vận trình suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể đúng 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), tuổi Thân chuẩn bị tinh thần đón lộc trời cho, không chỉ có quý nhân phương xa giúp đỡ mà bản thân họ cũng tự tạo cơ hội làm giàu cho chính mình. Con giáp may mắn trúng số độc đắc lớn nhất là đây.

Tuổi Tuất

2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), tuổi Tuất sẽ đón nhận bước ngoặt khá lớn trong sự nghiệp. Dựa vào năng lực của bản thân, con giáp này có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc tạo bàn đạp thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Tài vận 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10) này của tuổi Tuất khá tốt khi cơ hội tăng lương, tăng thưởng ở ngay trước mắt nhờ những thành công rực rỡ trong công việc.

Sự gia tăng tài chính giúp con giáp có những ngày cuối năm tiêu tiền thoải mái, có thể mua những thứ mà mình đã thích từ lâu. Nhưng hãy nhớ, đừng tiêu xài hoang phí quá mức. Bạn nên để ra một khoản tiết kiệm phòng trừ khi khó khăn.

Con giáp này còn trở thành ngôi sao may mắn của người xung quanh. Bạn bè hoặc người thân cũng được hưởng “ké” vận son của Tuất. Ai làm ăn chung, hợp tác cùng bạn trong tháng cũng bội thu tài lộc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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