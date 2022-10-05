Tuy nhiên, có câu nói, phúc và họa thường đi đôi với nhau, điều này có nghĩa là nửa cuối năm nay, tuổi Sửu có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa, nhớ đề phòng những người xung quanh. Có kẻ tiểu nhân giả ngốc để lừa bạn.

Trong bản mệnh, tuổi Sửu năm nay được ngôi sao may mắn phù trợ, bởi vậy quý nhân cũng xuất hiện, giúp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Con giáp này chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ là có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Nhìn chung, sau đêm nay (9/9 âm lịch), tài vận của tuổi Sửu vẫn sẽ rất tốt, đặc biệt là vào tháng 10 năm 2022.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực, nhưng sẽ sớm thôi, bạn nhanh chóng lấy lại phong độ.

Tuy nhiên tuổi Tuất đừng lo lắng, sau đêm nay (9/9 âm lịch), cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cững từ đó, người tuổi Tuất luôn là nhân viên xuất sắc trong mắt cấp trên. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của bạn. Tuổi Tuất có thể được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập.

Con giáp Tuất ngày càng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên người tuổi Tuất cũng vô cùng nở rộ. Bạn nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ rất tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Họ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Với tính cách hòa đồng và khéo léo trong giao tiếp, người tuổi này thường được người yêu kẻ mến, trời sinh mang nhiều phúc khí.

Thêm vào đó, người tuổi Tỵ rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công. Sau đêm nay (9/9 âm lịch), tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm