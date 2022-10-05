Tuổi Dậu có tính cách thẳng thắn, cương trực, biết thể hiện cảm xúc của bản thân. Trong công việc, con giáp này luôn chăm chỉ, siêng năng, chịu khó vun đắp các mối quan hệ. Chính vì thế, tuổi Dậu tìm được nhiều cơ hội đổi đời.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất khá trầm lặng, ít nói. Con giáp này có năng lực, lại cần cù chịu khó nên có thể thành công. Vốn dĩ với đầu óc nhạy bén, người tuổi này tìm ra nhiều cơ hội để thăng tiến. Người tuổi này có phúc khí nên sẽ sớm được quý nhân nâng đỡ.

Tử vi dự báo rằng ngày mai (6/10), tuổi Dậu không ngừng trau dồi bản thân, tiền của sẽ tăng đều, thậm chí có thể mua nhà tậu xe một cách dễ dàng. Những người làm công ăn lương thì có quý nhân phù trợ, có cơ hội phát huy tài năng. Nhờ làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc, con giáp này được tăng lương, thăng chức.

Ngày mai (6/10), người tuổi Tuất có tài vận dồi dào. Họ gặp được quý nhân, được người tốt giúp đỡ trong cuộc sống cũng như công việc. Những người làm kinh doanh sẽ gặp được bạn làm ăn có uy tín, các thương vụ thu về nhiều thành quả.

Những người làm công ăn lương cũng có tài lộc dồi dào, được cấp trên nâng đỡ. Người tuổi này nên tập trung toàn bộ sức lực để kiếm tiền. Chỉ cần nỗ lực hết sức mình, họ có thể kiếm được khoản thu nhập lớn hơn nhiều so với trước đây.

Con giáp Tuất vận may ập đến. Ảnh minh họa: Internet

Được Trời phú cho sức khỏe dồi dào, họ làm việc không ngừng nghỉ, nguồn thu tăng lên nhanh chóng. Người tuổi này mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân bất luận là nam hay nữ đều có quyết tâm lớn trong sự nghiệp và là những người thực sự có năng lực. Trong công việc, con giáp này còn có thể thể hiện được khả năng học hỏi rất tốt, rất siêng năng, cần cù, vì thế mà luôn được cấp trên đánh giá cao, được cấp dưới kính nể, ngưỡng mộ, đồng nghiệp yêu mến.

Những người cầm tinh con khỉ nhìn chung có sự nghiệp phát triển tương đói thuận lợi, ngay cả khi trước mắt, dù các bạn cảm thấy chưa được như ý thì tình trạng này cũng nhanh chóng được khắc phục, thay đổi, cuộc đời dường như được sắp đặt để không ngừng chạm tới những đỉnh cao mới.

Vì thế, lời khuyên dành cho con giáp này là hãy luôn vững tin, giữ vững quyết tâm và không ngừng nỗ lực hết mình, trái ngọt đang đợi các bạn. Hãy phát huy năng lực của bản thân để giành về những gì xứng đáng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm