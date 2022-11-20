4 lý do không nên mở cửa phòng ngủ vào ban đêm, vừa bảo đảm sức khỏe vừa trấn giữ phong thủy

Sức khỏe 20/11/2022 09:41

Mở cửa phòng ngủ giúp không khí lưu thông, kiểm soát được con nhỏ nhưng những lợi ích đó không sánh bằng những nguy hiểm có thể phải đối mặt.

Tăng cơ hội sống sót trong hỏa hoạn

Nếu bạn để cửa phòng ngủ mở khi đi ngủ và chẳng may xảy ra hỏa hoạn, nó có thể lan nhanh hơn vào phòng của bạn.

Một cánh cửa đóng lại sẽ giúp bạn có thêm thời gian để hành động và cứu mình khỏi đám cháy. Nó sẽ giữ nhiệt độ trong phòng dưới 100°F. Ngoài ra, khói độc sẽ không dễ dàng lan truyền vào phòng.

4 lý do không nên mở cửa phòng ngủ vào ban đêm, vừa bảo đảm sức khỏe vừa trấn giữ phong thủy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn tiếng ồn mang lại giấc ngủ ngon

Nếu bạn sống trong một môi trường ồn ào và là một người khó ngủ, bạn có thể rất khó đi vào giấc ngủ. Vì vậy, đóng cửa phòng ngủ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời, ngay cả khi bạn không quen với nó.

Đặc biệt, bạn sẽ không bất chợt tỉnh giấc vì tiếng ồn từ chính những người còn thức trong căn nhà.

4 lý do không nên mở cửa phòng ngủ vào ban đêm, vừa bảo đảm sức khỏe vừa trấn giữ phong thủy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phản ứng nhanh hơn trong trường hợp có trộm

Cửa phòng ngủ đóng hoặc khóa sẽ tạo cơ hội cho bạn hành động chủ động hơn, nếu bạn nghe thấy tiếng động do ai đó đột nhập vào nhà. Điều này cũng cho phép bạn giữ an toàn hơn trong khi chờ cảnh sát đến cứu.

4 lý do không nên mở cửa phòng ngủ vào ban đêm, vừa bảo đảm sức khỏe vừa trấn giữ phong thủy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giữ năng lượng tích cực bên trong

Một trong những nguyên tắc phong thủy về phòng ngủ là tránh ngủ mà không đóng cửa phòng. Điều này làm cho tất cả năng lượng tích cực trong phòng có thể thoát ra ngoài.

Đóng cửa sẽ ngăn chặn điều này khiến bạn có cảm giác an toàn, an tâm và bình an hơn, ngủ sâu giấc hơn.

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