Nho có chứa resveratrol - một chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa ung thư và làm đẹp da. Vì thành phần này có nhiều trong vỏ và hạt nho, nên tốt hơn hết bạn nên rửa thật sạch và ăn cả vỏ nho.

Khi thời tiết bắt đầu nóng, các loại nho khác nhau sẽ dần có mặt trên các kệ hàng siêu thị. Tùy vào từng giống nho mà chúng sẽ có độ ngọt đậm nhạt khác nhau, rất nhiều sự lựa chọn để bạn tìm được loại nho hợp khẩu vị với mình.

2. Cà chua

Thời tiết nóng làm tăng tiết mồ hôi có thể dẫn đến mất nước. Nếu bạn khát nước và có triệu chứng giống như tình trạng mất nước, bạn có thể nhầm nó với cảm giác khát thông thường. Cà chua chứa nhiều nước và tạo cảm giác no rất tốt trong việc chống lại cơn khát do mất nước.

Cà chua chứa nhiều kali nên khi ăn mặn, natri sẽ được giải phóng giúp cân bằng dinh dưỡng và ngăn tình trạng sưng phù mặt. Lycopene là một thành phần tốt giúp ngăn ngừa ung thư và chúng có nhiều trong cà chua chín. Cà chua sẽ tốt cho sức khỏe hơn khi được nấu chín hơn là ăn sống.

3. Cherry

Cherry hay còn gọi là quả anh đào, có kích thước tương đối nhỏ trong số các loại thực phẩm có màu đỏ. Chúng rất giàu chất dinh dưỡng, có tác dụng cung cấp độ ẩm và chất xơ cho cơ thể. Cherry có chứa anthocyanin - một thành phần chống oxy hóa, giúp ngăn chặn sự gia tăng các chất thải và cải thiện tình trạng viêm thông qua cơ chế chống viêm. Cherry còn chứa melatonin - một chất gây buồn ngủ, nên ăn cherry sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn.

Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng quả cherry có chứa axit ellagic và quercetin, những chất có tác dụng ức chế sự phát triển và lây lan của các khối u. Nó cũng rất giàu anthocyanins, có tác dụng làm giảm nồng độ axit uric và ngăn ngừa bệnh gút. Nếu bạn ăn cherry thường xuyên, sẽ giúp tim và ruột già hoạt động khỏe mạnh hơn.

4. Việt quất

Việt quất là một trong những loại trái cây tiêu biểu có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Anthocyanins chứa nhiều trong quả việt quất có tác dụng mở rộng mạch máu, ngăn ngừa hình thành mảng bám, tăng cường lưu lượng máu lên não, giúp cải thiện sức khỏe não bộ và trí nhớ.

Theo Kormedi.com