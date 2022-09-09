4 loại quả cho mẹ bầu hỗ trợ giúp em bé sinh ra đã sở hữu ngay đôi mắt long lanh và làn da trắng mịn

Na là một trong những trái cây vô cùng lành tính, rất tốt cho mẹ bầu . Đối với phụ nữ mang thai nên ăn tối đa 3 quả/tuần để tránh trình trạng táo bón hoặc làm tăng lượng đường trong máu, giảm tình trạng ốm nghén, hoa mắt, buồn nôn, nhất là 3 tháng đầu của thai kỳ. Trong quả na có chứa các thành phần như vitamin A và C tốt cho sự hình thành và phát triển mắt, da, tóc, mô máu của thai nhi.

Trong quả na có chứa các thành phần như vitamin A và C tốt cho sự hình thành và phát triển mắt, da, tóc, mô máu của thai nhi.

Ngoài ra, ăn na sẽ giúp phụ nữ mang thai bổ sung protein, axit béo và omega-6 tốt cho sự phát triển não bộ của bé, giúp bé khỏe mạnh với hệ xương chắc khỏe. Đặc biệt, mẹ bầu ăn na còn làm giảm nguy cơ sảy thai, chuyển dạ sớm. Khi sinh mẹ cũng sẽ có nhiều sữa cho bé bú.

Ảnh minh họa: Internet

2. Quả nho

Theo BSCKII. Phan Thị Ánh Tuyết (Khoa sản, bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc), nho chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa, chất xơ, axit folic… tốt cho mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi.

Nho giúp kiểm soát cholesterol trong máu, chống tăng huyết áp khi mang thai ngăn ngừa máu đông; bổ sung sắt, chống thiếu máu khi mang thai. Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu ăn nho sẽ có những lợi ích: Tăng sức đề kháng, hệ miễn dịch nhờ chất chống oxy hóa, vitamin. Loại quả này làm giảm tình trạng chuột rút trong thai kỳ. Nho còn có nhiều chất xơ. Me bầu ăn nhiều nho sẽ giảm tình trạng nóng trong, táo bón rõ rệt.

Ngoài ra, nho giúp kiểm soát cholesterol trong máu, chống tăng huyết áp khi mang thai ngăn ngừa máu đông; bổ sung sắt, chống thiếu máu khi mang thai.

Loại quả này cũng rất tốt cho thị lực của mẹ và thai nhi, giảm ốm nghén, mệt mỏi và căng thẳng khi mang thai… Vì nho có chứa nhiều vitamin A, B. Đặc biệt nho bổ sung folate giúp ngăn ngừa dị tật thai nhi nhất là ba tháng đầu…

3. Quả kiwi

Kiwi cũng rất giàu khoáng chất, có thể đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của em bé, đồng thời có thể làm cho làn da của em bé trở nên trắng sáng, mềm mại và xinh đẹp! Ảnh minh họa: Internet

Quả kiwi được mệnh danh là “vua của vitamin C.” Vitamin C là một trong những thành phần cấu tạo nên thủy tinh thể của mắt, có tác dụng làm chậm quá trình kích ứng của ánh sáng và oxy đối với mắt, đồng thời có thể ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể rất hiệu quả. Ngoài ra, quả kiwi cũng rất giàu caroten, chúng ta đều biết caroten có tác dụng cải thiện thị lực. Kiwi cũng rất giàu khoáng chất, có thể đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của em bé, đồng thời có thể làm cho làn da của em bé trở nên trắng sáng, mềm mại và xinh đẹp!

4. Cà chua

Cà chua là một trong những nguồn thực phẩm cung cấp vitamin A và C vô cùng tuyệt vời giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà và tăng thị lực cho đôi mắt và một làn da trắng hồng, mịn màng cho mẹ bầu và thai nhi. Ảnh minh họa: Internet

Cà chua là một trong những nguồn thực phẩm cung cấp vitamin A và C vô cùng tuyệt vời giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà và tăng thị lực cho đôi mắt của mẹ bầu và thai nhi.

Theo một nghiên cứu sắp đây cho thấy, hàm lượng vitamin A của cà chua rất cao với thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng – một loại bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến mù mắt. Hơn nữa, cà chua còn với thể giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Lúc mẹ bầu thường xuyên ăn cà chua, thị giác của con phát triển. Bé sinh ra sẽ với đôi mắt sáng, long lanh.

Ngoài ra, trong cà chua còn chứa thành phần lycopene – chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, chống lại những tia cực tím. Cũng chính vì lý do này, mẹ bầu ăn cà chưa sẽ giúp cả mẹ và bé với một làn da trắng hồng, mịn màng.