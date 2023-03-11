4 loại đồ uống “tệ” nhất đối với hệ tiêu hóa của bạn!

Sức khỏe 11/03/2023 14:00

Nếu bạn biết mình dễ bị rối loạn tiêu hóa, hãy thận trọng khi thưởng thức các loại đồ uống này.

Nội dung bài viết

4 loại đồ uống “tệ” nhất đối với hệ tiêu hóa của bạn! - Ảnh 1
 Có những loại đồ uống gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa của bạn!

Mặc dù không phải tất cả các loại đồ uống đều gây rối loạn tiêu hóa của bạn, nhưng một số loại đồ uống lại có ảnh hưởng tiêu cực tới hệ tiêu hóa của bạn. Những loại đồ uống này bao gồm các thành phần có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất axit trong dạ dày, làm bạn mất nước, dần dần làm mỏng niêm mạc dạ dày và ruột theo thời gian hoặc thậm chí can thiệp vào nội tiết tố của bạn theo một số cách nhất định có thể góp phần gây khó tiêu. Ngoài ra, có một số tình trạng có thể làm cho đường tiêu hóa của bạn nhạy cảm hơn với tác động của một số loại đồ uống, khiến bạn dễ bị buồn nôn, ợ nóng, khó tiêu, đau bụng hoặc các triệu chứng khác khiến bạn phải dành nhiều thời gian trong phòng tắm hơn. 

Vậy cụ thể là những đồ uống nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 4 loại đồ uống tệ nhất đối với hệ tiêu hóa của bạn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 4 loại đồ uống dễ gây rối loạn tiêu hóa

1. Cà phê

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 Hàm lượng caffeine trong cà phê có thể gây rối loạn tiêu hóa!

Mặc dù cà phê mang lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe và được kết hợp vào một chế độ ăn uống cân bằng, chất lượng, nhưng trong những trường hợp khác, hàm lượng caffeine trong loại đồ uống này cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa của bạn.

Trên thực tế, việc tiêu thụ caffein đôi khi có thể làm chậm quá trình tiêu hóa của cơ thể do khả năng giải phóng các hormone gây căng thẳng, như cortisol, adrenaline và norepinephrine, có thể làm tăng nhịp tim và đồng thời tăng mức năng lượng của bạn. Khi điều này xảy ra, nguồn cung cấp máu thường đi đến ruột của bạn sẽ giảm đi và điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ mà cơ thể bạn thường tiêu hóa các món bạn tiêu thụ.

Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng cà phê đôi khi có thể kích thích quá mức việc sản xuất axit trong dạ dày, gây trào ngược axit và ợ nóng. Điều này đặc biệt đúng nếu uống cà phê khi đói.

Đồng thời, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng "cà phê, tất nhiên, có tác dụng nhuận tràng đối với một số người. Đặc biệt những người mắc IBS dễ bị tiêu chảy có thể nhạy cảm với cà phê.

2. Đồ uống có cồn

4 loại đồ uống “tệ” nhất đối với hệ tiêu hóa của bạn! - Ảnh 3
 Đồ uống có cồn có thể gây trì trệ quá hình tiêu hóa thức ăn của bạn!

Nếu bạn đã từng trải qua những ảnh hưởng của việc uống quá mức hoặc bị nôn nao dữ dội, thì có lẽ bạn đã quen với mức độ mà đồ uống có cồn có thể gây rối loạn tiêu hóa của bạn và đã trực tiếp trải qua cảm giác khó chịu. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra?

Rượu tác động tiêu cực đến tiêu hóa vì nó được gan ưu tiên giải độc. Vì vậy, nếu bạn đang ăn và uống cùng một lúc, quá trình tiêu hóa thực sự bị trì trệ cho đến khi rượu được giải độc hoàn toàn khỏi cơ thể.

Ngoài ra, các rằng nghiên cứu cũng cho thấy rằng "tiêu thụ một lượng lớn rượu thường xuyên có thể dẫn đến viêm ruột."

3. Đồ uống có ga

4 loại đồ uống “tệ” nhất đối với hệ tiêu hóa của bạn! - Ảnh 4
 Đồ uống có ga có thể gây chứng đầy hơi và chướng bụng cho một số người!

Điều thú vị về đồ uống có ga như nước ngọt có ga hoặc nước khoáng có ga là trong khi nhiều người chuyển sang dùng những loại đồ uống sủi bọt này để giúp làm dịu cơn đau dạ dày hoặc buồn nôn, thì chúng cũng có thể góp phần gây rối loạn tiêu hóa.

Đồ uống có ga có thể gây đầy hơi hoặc ợ nóng cho một số người.

Cụ thể, một số người thấy rằng nước có ga giúp tiêu hóa và giảm chứng khó tiêu. Tuy nhiên, một số người khác có thể thấy đầy hơi hoặc chướng bụng. Ngoài ra, việc sử dụng ống hút để uống nước khoáng hoặc nước ngọt có ga cũng có thể làm tăng cảm giác đầy hơi và chướng bụng.

4. Nước tăng lực

4 loại đồ uống “tệ” nhất đối với hệ tiêu hóa của bạn! - Ảnh 5
 Nước tăng lực gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ vi sinh đường ruột!

Nước tăng lực có thể chứa nhiều đường, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ vi sinh vật đường ruột. Chúng cũng cung cấp rất ít chất dinh dưỡng và không có chất xơ.

Mặc dù các nghiên cứu điển hình không phải lúc nào cũng là bằng chứng thuyết phục nhất, nhưng nhiều người đã liên kết việc uống nước tăng lực với bệnh viêm dạ dày mãn tính, một tình trạng mà niêm mạc dạ dày bị tổn thương lâu dài.

Bên cạnh đó, nước tăng lực có thể có tác dụng tương tự như cà phê do có chứa caffeine. Tuy nhiên, nước tăng lực cũng thường được làm ngọt bằng chất làm ngọt nhân tạo hoặc rượu đường. Trong khi đó, các loại rượu đường như maltitol hoặc xylitol không thể bị vi khuẩn trong ruột của bạn tiêu hóa và có thể gây đầy hơi và chướng bụng khi chúng di chuyển qua hệ thống tiêu hóa của chúng ta.

Trên đây là tổng hợp 4 loại đồ uống tệ nhất đối với hệ tiêu hóa của bạn. Nếu bạn dễ gặp phải các vấn đề về đường tiêu hóa, thì hãy cẩn thận khi chọn lựa những loại nước này nhé! Hy vọng các thông tin trên đây sẽ hữu ích tới bạn nhé!

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