3 thực phẩm là ‘thần dược’ dành cho phụ nữ mãn kinh

Sức khỏe 13/04/2023 09:08

Thời kỳ mãn kinh của phụ nữ là thời điểm mà cả thể chất và tinh thần đều chuẩn bị cho tuổi già, rất dễ mắc phải các loại bệnh cùng với sự suy giảm chức năng thể chất.

Khi già đi, sự lão hóa và suy giảm chức năng của cơ thể là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, đối với trường hợp của phụ nữ, khi chức năng của buồng trứng suy giảm do lão hóa, thời kỳ mãn kinh bắt đầu khi quá trình rụng trứng và sản xuất nội tiết tố nữ ngừng lại. 

Mãn kinh xảy ra, sự cân bằng nội tiết tố hiện có trong cơ thể bị phá vỡ, gây ra những thay đổi bất thường về thể chất và cảm xúc. Đây là nguyên nhân gây ra các triệu chứng mãn kinh.

Trong thời kỳ mãn kinh, quá trình bài tiết nội tiết tố nữ estrogen và progesterone giảm, dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, gây ra những bất thường trong việc kiểm soát hệ thần kinh tự chủ. Do đó, các triệu chứng như đỏ bừng mặt, nhạy cảm với lạnh, rối loạn nhịp tim, đau khớp và tiểu không tự chủ có thể đi kèm với các triệu chứng về thể chất và các triệu chứng tâm lý như mất ngủ, trầm cảm và lo lắng cũng có thể xảy ra về mặt tinh thần.

Thời kỳ mãn kinh của phụ nữ là thời điểm mà cả thể chất và tinh thần đều chuẩn bị cho tuổi già, rất dễ mắc phải các loại bệnh tật cùng với sự suy giảm chức năng thể chất. Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm rất tốt cho phụ nữ mãn kinh. Cùng xem 3 loại thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày là thần dược cho phụ nữ mãn kinh.

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Ảnh minh họa: Internet

1. Lựu: Chứa hàm lượng phytoestrogen cao

Lựu là thứ đầu tiên người ta nghĩ đến như một loại thực phẩm tốt cho phụ nữ mãn kinh. Trên thực tế, lựu có chứa một lượng lớn các thành phần tốt cho phụ nữ. Khi thời kỳ mãn kinh bắt đầu, quá trình tiết nội tiết tố nữ giảm nhanh chóng và lựu rất giàu phytoestrogen. Phần lớn estrogen được chứa trong hạt của quả lựu, vì vậy bạn có thể nhai hoặc nghiền hạt lựu. Ngoài ra, còn có các thành phần giúp tổng hợp collagen và estrogen nên quá trình lưu thông máu cũng diễn ra suôn sẻ. Thành phần tanin chứa trong quả lựu giúp cải thiện tình trạng cao huyết áp và xơ cứng động mạch. Đối với phụ nữ mãn kinh, ăn lựu thường xuyên sẽ rất hữu ích đối với chứng xơ cứng động mạch xảy ra trong thời kỳ mãn kinh.

3 thực phẩm là ‘thần dược’ dành cho phụ nữ mãn kinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Các loại đậu: Cải thiện triệu chứng tiểu không tự chủ

30% phụ nữ mãn kinh gặp phải tình trạng tiểu không tự chủ, thường đi kèm với chứng trầm cảm. Đậu giúp cải thiện các triệu chứng tiểu không tự chủ. Trong các loại đậu có chứa isoflavone, đặc biệt chất này chứa một lượng lớn trong đậu đen. Ngoài ra, đậu còn có đặc tính làm ấm cơ thể nên giúp cải thiện tình trạng máu lưu thông kém, một trong những triệu chứng của thời kỳ mãn kinh.

3 thực phẩm là ‘thần dược’ dành cho phụ nữ mãn kinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Sữa: Hỗ trợ sức khỏe xương, giảm chứng mất ngủ và trầm cảm

Trong thời kỳ mãn kinh, nguy cơ mắc bệnh viêm khớp và loãng xương tăng lên, và ai cũng biết rằng sữa rất tốt cho sức khỏe của xương. Tuy nhiên, sữa cũng rất tốt cho chứng mất ngủ hay trầm cảm thời kỳ mãn kinh. 

Một triệu chứng phổ biến của phụ nữ mãn kinh là mất ngủ. Sữa có chứa tryptophan, một axit amin thiết yếu và tryptophan được sử dụng làm nguyên liệu để tạo ra chất dẫn truyền thần kinh serotonin bằng cách đi vào các tế bào thần kinh não qua hàng rào máu não. Vì vậy, bổ sung tryptophan thông qua sữa giúp cải thiện chứng mất ngủ, trầm cảm, lo âu trong các triệu chứng mãn kinh. Tryptophan được tìm thấy trong sữa, phô mai, sữa chua, trứng và cá.

3 thực phẩm là ‘thần dược’ dành cho phụ nữ mãn kinh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 Theo Kormedi

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Từ khóa:   sức khỏe phụ nữ mãn kinh điều trị mãn kinh

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