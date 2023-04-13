Người phụ nữ mang khối u hơn 10 năm: Tiết lộ bệnh tình

Tin y tế 13/04/2023 05:21

Khối u 1,5kg 'cố thủ' hơn 10 năm trong cổ nữ bệnh nhân vừa được các bác sĩ lấy ra thành công.

Theo Hội thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 12.4, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công khối u tuyến giáp khổng lồ với kích thước khoảng 20x15x20cm, nặng 1,5kg.

Bà A (69 tuổi) nhập Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng khó thở, kịch phát về đêm, không nằm ngửa được, phải thường xuyên ngủ ngồi, hạn chế hoạt động thể lực. Bệnh nhân có tiền sử bệnh bướu giáp dưới 10 năm, tăng huyết áp, suy tim; nhập khoa Ngoại lồng ngực - Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị phẫu thuật.

 

Cũng theo Báo CAND, qua đánh giá trên phim chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực nhận thấy bướu giáp lớn chèn ép khí quản, thực quản và các mạch máu lớn vùng cổ, kích thước lớn khoảng 20 x 15 x 20 cm, khối này lan từ vùng góc hàm, lan xuống trung thất trước, chèn ép các cấu trúc lân cận (mạch máu, khí quản, thực quản…

Người phụ nữ mang khối u hơn 10 năm: Tiết lộ bệnh tình - Ảnh 1
Phẫu thuật cho người phụ nữ. Ảnh: CAND

Bệnh nhân được chỉ định bóc tách khối u. Với sự phối hợp nhịp nhàng của các chuyên khoa gây mê, Ngoại lồng ngực và Nội tim mạch, sau hơn 2 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã bóc tách trọn khối u nặng 1,5kg mà không thương tổn các vùng lân cận và không để lại biến chứng gì.

Người phụ nữ mang khối u hơn 10 năm: Tiết lộ bệnh tình - Ảnh 2
Bệnh nhân mang u bứu. Ảnh: VnExpress

Theo BSCKII Thân Trọng Vũ, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Bệnh viện Đà Nẵng thông tin trên Báo CAND, phẫu thuật viên chính của kíp mổ, đấy là trường hợp phức tạp, khó khăn bởi khối u tuyến giáp có kích thước lớn, chèn ép mạch máu lớn, khí quản, thực quản. Nguy cơ chảy máu, tổn thương dây thần kinh thanh quản, tuyến cận giáp, suy hô hấp sau mổ rất cao. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn có bệnh lý cơ tim giãn, suy tim nên tiên lượng rất nặng. Các bác sĩ phải làm sao để đảm bảo lấy trọn khối u mà không gây vỡ u, đảm bảo an toàn tránh các biến chứng cho bệnh nhân.

 

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