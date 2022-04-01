3 loại thực phẩm quen thuộc làm rút ngắn tuổi thọ mà bạn không ngờ đến

Nếu bạn là người ăn quá nhiều thịt bò, thịt gà hoặc sữa, bạn cần phải thay đổi chế độ ăn uống của mình. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều axit amin lưu huỳnh có trong những thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Leila Al-Shar, giáo sư tại Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ) xem xét kết quả từ 12.699 người từ hai nghiên cứu dài hạn, trong đó người tham gia phải hoàn thành các cuộc khảo sát chi tiết về sức khỏe. Trong thời gian 32 năm nghiên cứu, những người nhận được gấp đôi lượng axit amin lưu huỳnh có nguy cơ mắc bệnh tim mạch hàng năm tăng 12% và tăng 28% nguy cơ tử vong vì tình trạng này. Họ cũng phát hiện ra rằng, phần lớn các axit amin lưu huỳnh đến từ các loại thực phẩm như thịt bò, thịt gà và sữa.

Trong vài thập kỷ qua, một số nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng hạn chế axit amin chứa lưu huỳnh, đặc biệt là methionine và cysteine, có thể giúp làm chậm lão hóa và tăng tuổi thọ, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu điều này có áp dụng cho con người hay không.

Theo Giáo sư Al-Shar, lượng axit amin chứa lưu huỳnh được khuyến nghị là khoảng 15mg/kg thể trọng trong một ngày.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý một hạn chế vì phần lớn những người tham gia nghiên cứu là người da trắng và các chuyên gia y tế nên họ không thể khái quát hết các nhóm.

Chuyên gia cũng cho rằng: “Chúng ta không cần phải loại bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm chứa nhiều axit amin lưu huỳnh như thịt và sữa, nhưng nên tập trung vào việc tạo ra các thực đơn ăn uống lành mạnh hơn."

Theo Kormedi

Tập thể dục có hạn chế chứng mất trí nhớ không? Kiến thức hữu ích giúp bạn tăng cường khả năng não bộ Chứng mất trí nhớ khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc sinh hoạt hằng ngày, vì vậy cần phải ngăn ngừa và giảm thiểu tối đa khả năng mắc phải chứng này. Tập thể dục là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp cải thiện sức khỏe não bộ của bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-loai-thuc-pham-quen-thuoc-lam-rut-ngan-tuoi-tho-ma-ban-khong-ngo-den-459499.html