Ung thư ruột hay ung thư đại trực tràng là loại ung thư có nguồn gốc từ đại tràng (phần chính của ruột già) hoặc trực tràng (đoạn nối giữa đại tràng và hậu môn). Đây là loại ung thư phổ biến thứ ba được chẩn đoán có ở cả nam và nữ.

- Pô-lýp tuyến (u tuyến): loại pô-lýp này đôi khi phát triển thành ung thư. Vì lý do này nên u tuyến được gọi là tình trạng tiền ung thư;

Hầu hết ung thư đại tràng đều khởi phát từ sự tăng sinh của niêm mạc đại trực tràng gọi là pô-lýp. Một số dạng pô-lýp có thể tiến triển thành ung thư sau nhiều năm. Khả năng tiến triển thành ung thư tùy thuộc vào từng loại pô-lýp. Có hai loại pô-lýp chính là:

- Pô-lýp tăng sản và pô-lýp viêm: loại pô-lýp này phổ biến hơn nhưng thường không phải là tình trạng tiền ung thư.

Những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư ruột

Theo NHS, các triệu chứng của ung thư ruột có thể khó phát hiện và không nhất thiết khiến bạn cảm thấy bị bệnh. Tuy nhiên, một số triệu chứng bao gồm:

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- Một sự thay đổi liên tục trong thói quen đại tiện

- Có máu trong phân mà không có các triệu chứng khác của bệnh trĩ

- Đau bụng, khó chịu hoặc chướng bụng thường xuyên

Táo bón, tình trạng bạn đi ngoài phân cứng ít thường xuyên hơn, hiếm khi do tình trạng đường ruột nghiêm trọng gây ra cho thấy sức khỏe của cơ thể.

Nguyên nhân gây ung thư ruột

Nguyên nhân chính xác của ung thư ruột hiện tại vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh. Ví dụ, tuổi của bạn, vì nghiên cứu đã phát hiện ra rằng gần 9 trong 10 người bị ung thư ruột là từ 60 tuổi trở lên. Ăn một chế độ ăn nhiều thịt chế biến và ít chất xơ cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột của bạn.

Ung thư ruột phổ biến hơn ở những người thừa cân hoặc béo phì hoặc những người có lối sống ít vận động. Hút thuốc, uống rượu và có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư ruột là một số yếu tố phổ biến khác cũng có thể khiến bạn gặp rủi ro.

Ung thư ruột có thể lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể?

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Ung thư ruột có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị sớm, kịp thời. Đồng thời, nó có khả năng lan sang các bộ phận khác của cơ thể bao gồm gan, phổi, não, phúc mạc (lớp lót của khoang bụng) hoặc đến các hạch bạch huyết ở xa. Đây còn được gọi là ung thư ruột tiến triển, đó là khi ung thư bắt đầu lan sang một bộ phận khác của cơ thể.

Điều gì xảy ra khi ung thư ruột lan đến xương?

Mặc dù hiếm gặp nhưng ung thư ruột cũng có thể di căn đến xương. Điều này được gọi là di căn xương. Tờ Mayo Clinic giải thích rằng nó xảy ra khi các tế bào ung thư tách ra khỏi khối u ban đầu và lan đến xương, nơi chúng bắt đầu nhân lên.

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Theo Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, ung thư lan đến xương gây ra chứng tăng canxi máu, có nghĩa là có quá nhiều canxi trong máu. Các chuyên gia tin rằng đây là biến chứng đe dọa tính mạng phổ biến nhất của bệnh ung thư ở người lớn và được cho là phát triển ở 0% đến 20% người trưởng thành mắc bệnh ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, có nhiều nhận định cho rằng ung thư ruột có thể lan đến xương của bạn gây ra chứng tăng canxi máu, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cảnh báo về ba cảm giác có thể cho thấy sự lan rộng của khối u. Bao gồm các:

- Mệt mỏi

- Cảm thấy ốm (buồn nôn)

- Khát nước

Khối u đã lan đến xương có thể dẫn đến xương bị tổn thương và yếu đi, đồng thời gây ra rất nhiều đau đớn. Điều này có thể làm tăng thêm khả năng gãy xương.

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Đồng thời, điều quan trọng cần lưu ý là có các triệu chứng tăng canxi máu không nhất thiết có nghĩa là bạn mắc bệnh ung thư ruột tiến triển. Tuy nhiên, điều cần thiết là bạn phải biết tất cả các triệu chứng liên quan của tình trạng này:

- Dạ dày khó chịu

- Nôn mửa

- Táo bón

- Khó chịu và nhầm lẫn, hay quên

Làm thế nào để giảm nguy cơ ung thư ruột?

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Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cảnh báo không nên ăn thịt đỏ và thịt đã qua chế biến. Nó thúc đẩy các loại thực phẩm giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón hoạt động kém. Cụ thể, các loại thịt đỏ (thịt bò, thịt cừu) được xem là có liên quan mật thiết đến ung thư đại tràng. Ăn khoảng 160g/ngày hoặc chế độ ăn với thịt quá 5 lần/tuần có nguy cơ cao gấp 3 lần. Dưới hình thức chiên, nướng, thịt xông khói, dăm bông, xúc xích, chất đạm sẽ làm tăng yếu tố sinh ung thư, còn mỡ sẽ bị chuyển hóa bởi vi khuẩn trong lòng ruột, làm tăng sản các tế bào biểu mô bất thường và phát triển thành ung thư. Ăn nhiều thịt, mỡ, đạm, ít chất xơ dễ dẫn đến béo phì và có nguy cơ cao gây ung thư đại tràng, nên cần thay đổi chế độ ăn khoa học hơn để phòng bệnh.

Hơn nữa, cơ quan y tế khuyến nghị nên duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên hơn và giữ đủ nước. Các thói quen lối sống khác cần tránh bao gồm hút thuốc và uống rượu.

Trên đây là tất tần tật về bệnh ung thư ruột và những dấu hiệu mà chúng ta cần chú ý, để có thể thăm khám và điều trị kịp thời. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các bạn độc giả sẽ biết cách quan tâm hơn tới sức khỏe cùng mình, duy trì một thói quen ăn uống khoa học và lối sống sinh hoạt lành mạnh, để phòng ngừa bệnh tật, mà cụ thể là bệnh ung thư ruột này từ sâu bên trong nhé! Chúc bạn luôn sống khỏe và vui tươi tận hưởng cuộc sống mỗi ngày!