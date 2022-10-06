3 dấu hiệu báo động của sức khoẻ cho thấy bạn nên dừng uống cà phê ngay lập tức

Sức khỏe 06/10/2022 12:41

Cà phê là loại thức uống phổ biến được nhiều người yêu thích nhưng khi thấy những dấu hiệu bất thường của cơ thể bạn hãy tạm ngưng uống cà phê và theo dõi tình trạng sức khoẻ.

Không thể phủ nhận sự thật rằng cà phê mang đến rất nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe, từ tăng cường chức năng cho tới phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, đây không phải loại đồ uống phù hợp cho tất cả mọi người.

Một vài chứng bệnh hoặc tình trạng sức khỏe cá biệt có thể trở nên trầm trọng hơn nếu bị ức chế bởi caffeine. Sau đây là 3 trường hợp đáng lưu ý, chắc chắn sẽ khiến bạn nghĩ lại về quyết định uống cafe của mình nếu mắc phải một trong số chúng.

3 dấu hiệu báo động của sức khoẻ cho thấy bạn nên dừng uống cà phê ngay lập tức - Ảnh 1

Một vài chứng bệnh hoặc tình trạng sức khỏe cá biệt có thể trở nên trầm trọng hơn nếu bị ức chế bởi caffeine.

Ảnh minh họa: Internet

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