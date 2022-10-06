3 dấu hiệu báo động của sức khoẻ cho thấy bạn nên dừng uống cà phê ngay lập tức

1. Hội chứng ruột kích thích (IBS – irritable bowel syndrome)

IBS tập hợp nhiều triệu chứng rối loạn hệ tiêu hóa – phổ biến là đau bụng, đầy hơi, khó tiêu hoặc tiêu chảy – với tần suất tái phát thường xuyên, thậm chí kéo dài hàng ngày, tuần hoặc tháng, khó chữa dứt điểm và gây ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng cuộc sống.

Tác động kích thích đường ruột của caffeine trong cà phê có thể là nhẹ với người bình thường. Tuy nhiên, nó có thể trở nên trầm trọng và khó đoán với những ai mắc hội chứng IBS, chắc chắn sẽ không mang lại nhiều kết cục tốt đẹp đâu…

2. Hội chứng bàng quang tăng hoạt (overactive bladder syndrome)

Triệu chứng dễ thấy của người có bàng quang nhạy cảm hơn bình thường bao gồm: tiểu gấp, tiểu nhiều lần (trong thời gian ngắn), tiểu đêm, són tiểu. Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những dấu hiệu phổ biến cho thấy bạn không nên uống cafe, và nó có mối liên hệ khá mật thiết đến tác dụng phụ của caffeine gây kích thích hệ bài tiết.

Triệu chứng dễ thấy của người có bàng quang nhạy cảm hơn bình thường bao gồm: tiểu gấp, tiểu nhiều lần (trong thời gian ngắn), tiểu đêm, són tiểu. Điều này xảy ra do bàng quang hoạt động quá mức, co bóp đột ngột không tự chủ.

Với những ai được chẩn đoán mắc chứng bàng quang tăng hoạt, chắc chắn họ sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về quyết định uống cafe tùy hoàn cảnh và tình huống trong cuộc sống. Chẳng hạn, một chuyến đi dài bằng ô-tô hay xe khách sẽ không phải lựa chọn đúng đắn ngay sau khi dùng xong một cốc cafe đâu nha.

3. Hội chứng GERD hoặc trào ngược axit

Trong cà phê có chứa thành phần caffeine có thể kích thích các triệu chứng trào ngược axit vì nó có thể làm giãn cơ vòng thực quản dưới, gây trào ngược dạ dày thực quản.

Uống cà phê, trà và soda (tất cả đồ uống có chứa caffeine) có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản Và theo nghiên cứu của hiệp hội Tiêu hóa Mỹ khuyến nghị người bị trào ngược dạ dày nên loại bỏ đồ uống có chứa caffeine.