6 loại thực phẩm giúp bổ huyết, có ngay làn da hồng hào chị em càng ăn nhiều càng đẹp

Màu sắc da phụ thuộc vào sự tập trung của melanin hắc sắc tố trên da và nhiều yếu tố ở ngoài khác như

ho còn có tác dụng thanh lọc, đào thải chất độc trong cơ thể bằng cách giúp gan quét sạch lượng độc tố có hại, đồng thời có ích cho quá trình tái tạo máu.

Nho rất giàu dinh dưỡng, nhất là phốt pho, canxi, sắt, các vitamin và axit amin. Nho còn có tác dụng thanh lọc, đào thải chất độc trong cơ thể bằng cách giúp gan quét sạch lượng độc tố có hại, đồng thời có ích cho quá trình tái tạo máu. Nho cũng giúp bổ sung và tạo lưu lượng máu dồi dào, giúp bạn có thần sắc tươi hồng, khỏe mạnh.

2. Bí đỏ

Thực phẩm bổ máu hàng đầu. Bí ngô hội tụ rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho máu như protein thực vật, carotene, vitamin, acid amin thiết yếu, canxi, kẽm, sắt, cobalt, phốt pho… Trong đó có vitamin B12 là giúp tăng cường hoạt động của các tế bào hồng cầu, kẽm ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của các tế bào máu trưởng thành, sắt sản xuất huyết sắc tố hemoglobin… do vậy, bí đỏ là thực phẩm bổ máu hàng đầu.

3. Thịt gà

Protein trong thịt gà còn có khả năng ngăn chặn tình trạng mất cơ xảy ra do lão hóa. Đây cũng là điều kiện góp phần giúp bạn có làn da săn chắc, đàn hồi. Ảnh minh họa: Internet

Với đa số người dân Việt Nam, thịt gà là loại món ăn lành mạnh, ngon miệng và dễ chế biến. Đây cũng là loại thực phẩm giúp da hồng hào, tươi sáng.

Hàm lượng chất sắt, vitamin nhóm B, protein và các dưỡng chất khác trong thịt gà giúp cơ thể tăng tốc độ trao đổi chất sau khi ăn. Đặc biệt, protein trong thịt gà còn có khả năng ngăn chặn tình trạng mất cơ xảy ra do lão hóa. Đây cũng là điều kiện góp phần giúp bạn có làn da săn chắc, đàn hồi.

4. Đậu hũ

Người ăn chay bị thiếu hụt nguồn chất sắt từ thịt động vật nên thường xuyên bổ sung đậu phụ trong khẩu phần ăn của mình. Chúng ta thường thấy những người áp dụng nghiêm túc chế độ ăn thuần chay vẫn có được làn da hồng hào. Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ là thực phẩm có nguồn gốc từ đậu nành. Nó rất phổ biến với những người ăn chay.

Thực tế, 126g đậu phụ có thể cung cấp đến 3,4mg sắt cho cơ thể. Con số này chiếm đến 19% so với lượng tiêu thụ được khuyến nghị hằng ngày.

Đó cũng là lý do vì sao những người ăn chay bị thiếu hụt nguồn chất sắt từ thịt động vật nên thường xuyên bổ sung đậu phụ trong khẩu phần ăn của mình.

Ngoài ra, đậu phụ còn chứa hợp chất isoflavone có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng mãn kinh. Vì thế, chúng ta thường thấy những người áp dụng nghiêm túc chế độ ăn thuần chay vẫn có được làn da hồng hào.

5. Cà chua

Cà chua là là thực phẩm chứa các vitamin C, A, B6, kali, kẽm… làm tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư da, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, cà chua còn có chứa sắc tố lycopen và beta-caroten. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh làm tăng cường trẻ hóa da, hỗ trợ làn da cháy nắng, chống lão hóa. Nhờ những dưỡng chất ấy mà cà chua còn là thực phẩm dưỡng da rất tốt, giúp dưỡng ẩm, se khít lỗ chân lông, làm da trắng hồng.

Chăm sóc da mặt bằng cà chua là một trong những lựa chọn được hội chị em tin dùng vì:

Cà chua là thực phẩm an toàn

Mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da

Dễ mua, chi phí thấp, bảo quản dễ dàng

Cà chua được dùng làm mặt nạ, nước ép, kết hợp với các món ăn khác… đều mang lại những tác dụng tuyệt vời cho da và sức khỏe.

6. Sữa chua

Bí quyết làm đẹp da từ sữa chua được truyền tay nhau từ “cổ chí kim” đến nay. Trong thành phần của sữa chua có kẽm, canxi, vitamin B và axit lactic. Những thành phần này có rất nhiều trong các sản phẩm chăm sóc da và sắc đẹp.

Sữa chua có tác dụng cấp ẩm cho da giúp bạn luôn có làn da mịn màng, nhất là những quý cô da khô. Nó còn giúp nâng tông da mang đến vẻ ngoài hoàn hảo cho bạn.

Tùy thuộc vào cách dùng sữa chua mà bạn sẽ có những kết quả khác nhau.