6 loại thực phẩm giúp bổ huyết, có ngay làn da hồng hào chị em càng ăn nhiều càng đẹp

Làm đẹp 05/10/2022 16:43

6 thực phẩm nên bổ sung hằng ngày giúp bổ máu và cải thiện làn da trở nên hồng hào, sáng mịn từ bên trong.

Trắng da là do đâu?

Màu sắc da phụ thuộc vào sự tập trung của melanin hắc sắc tố trên da và nhiều yếu tố ở ngoài khác như

  • Do bẩm sinh, cơ địa
  • Việc có da có tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều không, cách bảo vệ da khỏi tia UV (có sử dụng kem chống nắng cho da không?)
  • Chế độ ăn uống
  • Chế độ chăm sóc da: sản phẩm skincare da như kem chống nắng, kem dưỡng ẩm,…
  • Sự tác động của các phương pháp chăm sóc da

1. Nho

6 loại thực phẩm giúp bổ huyết, có ngay làn da hồng hào chị em càng ăn nhiều càng đẹp - Ảnh 1

ho còn có tác dụng thanh lọc, đào thải chất độc trong cơ thể bằng cách giúp gan quét sạch lượng độc tố có hại, đồng thời có ích cho quá trình tái tạo máu.

Ảnh minh họa: Internet

Nho rất giàu dinh dưỡng, nhất là phốt pho, canxi, sắt, các vitamin và axit amin. Nho còn có tác dụng thanh lọc, đào thải chất độc trong cơ thể bằng cách giúp gan quét sạch lượng độc tố có hại, đồng thời có ích cho quá trình tái tạo máu. Nho cũng giúp bổ sung và tạo lưu lượng máu dồi dào, giúp bạn có thần sắc tươi hồng, khỏe mạnh.

2. Bí đỏ

Thực phẩm bổ máu hàng đầu. Bí ngô hội tụ rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho máu như protein thực vật, carotene, vitamin, acid amin thiết yếu, canxi, kẽm, sắt, cobalt, phốt pho… Trong đó có vitamin B12 là giúp tăng cường hoạt động của các tế bào hồng cầu, kẽm ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của các tế bào máu trưởng thành, sắt sản xuất huyết sắc tố hemoglobin… do vậy, bí đỏ là thực phẩm bổ máu hàng đầu.

3. Thịt gà 

6 loại thực phẩm giúp bổ huyết, có ngay làn da hồng hào chị em càng ăn nhiều càng đẹp - Ảnh 2

Protein trong thịt gà còn có khả năng ngăn chặn tình trạng mất cơ xảy ra do lão hóa. Đây cũng là điều kiện góp phần giúp bạn có làn da săn chắc, đàn hồi.

Ảnh minh họa: Internet

Với đa số người dân Việt Nam, thịt gà là loại món ăn lành mạnh, ngon miệng và dễ chế biến. Đây cũng là loại thực phẩm giúp da hồng hào, tươi sáng.
Hàm lượng chất sắt, vitamin nhóm B, protein và các dưỡng chất khác trong thịt gà giúp cơ thể tăng tốc độ trao đổi chất sau khi ăn. Đặc biệt, protein trong thịt gà còn có khả năng ngăn chặn tình trạng mất cơ xảy ra do lão hóa. Đây cũng là điều kiện góp phần giúp bạn có làn da săn chắc, đàn hồi.

4. Đậu hũ

6 loại thực phẩm giúp bổ huyết, có ngay làn da hồng hào chị em càng ăn nhiều càng đẹp - Ảnh 3

Người ăn chay bị thiếu hụt nguồn chất sắt từ thịt động vật nên thường xuyên bổ sung đậu phụ trong khẩu phần ăn của mình. Chúng ta thường thấy những người áp dụng nghiêm túc chế độ ăn thuần chay vẫn có được làn da hồng hào.

 

Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ là thực phẩm có nguồn gốc từ đậu nành. Nó rất phổ biến với những người ăn chay.

Thực tế, 126g đậu phụ có thể cung cấp đến 3,4mg sắt cho cơ thể. Con số này chiếm đến 19% so với lượng tiêu thụ được khuyến nghị hằng ngày.

Đó cũng là lý do vì sao những người ăn chay bị thiếu hụt nguồn chất sắt từ thịt động vật nên thường xuyên bổ sung đậu phụ trong khẩu phần ăn của mình.

Ngoài ra, đậu phụ còn chứa hợp chất isoflavone có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng mãn kinh. Vì thế, chúng ta thường thấy những người áp dụng nghiêm túc chế độ ăn thuần chay vẫn có được làn da hồng hào.

5. Cà chua

Cà chua là là thực phẩm chứa các vitamin C, A, B6, kali, kẽm… làm tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư da, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, cà chua còn có chứa sắc tố lycopen và beta-caroten. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh làm tăng cường trẻ hóa da, hỗ trợ làn da cháy nắng, chống lão hóa. Nhờ những dưỡng chất ấy mà cà chua còn là thực phẩm dưỡng da rất tốt, giúp dưỡng ẩm, se khít lỗ chân lông, làm da trắng hồng.

Chăm sóc da mặt bằng cà chua là một trong những lựa chọn được hội chị em tin dùng vì:

  • Cà chua là thực phẩm an toàn
  • Mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da
  • Dễ mua, chi phí thấp, bảo quản dễ dàng
  • Cà chua được dùng làm mặt nạ, nước ép, kết hợp với các món ăn khác… đều mang lại những tác dụng tuyệt vời cho da và sức khỏe.

6. Sữa chua

Bí quyết làm đẹp da từ sữa chua được truyền tay nhau từ “cổ chí kim” đến nay. Trong thành phần của sữa chua có kẽm, canxi, vitamin B và axit lactic. Những thành phần này có rất nhiều trong các sản phẩm chăm sóc da và sắc đẹp.

Sữa chua có tác dụng cấp ẩm cho da giúp bạn luôn có làn da mịn màng, nhất là những quý cô da khô. Nó còn giúp nâng tông da mang đến vẻ ngoài hoàn hảo cho bạn.

Tùy thuộc vào cách dùng sữa chua mà bạn sẽ có những kết quả khác nhau.

  • Ăn sữa chua: hàm lượng dinh dưỡng trong sữa chua và lượng vi sinh (probiotic) có trong sữa chua giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tạo điều kiện cho việc trao đổi chất thuận lợi. Từ đó, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày. Ăn sữa chua mỗi ngày còn giúp giảm bớt các nếp nhăn, vết chân chim, cũng như ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Một món ăn làm đẹp da mà bạn không nên bỏ qua. 
  • Dùng sữa chua làm mặt nạ: nên dùng loại sữa chua không đường, không hương để làm mặt nạ. Với công dụng thần kì mặt nạ sữa chua giúp làn da trắng hồng tự nhiên, mịn màng, căng mọng, duy trì độ ẩm cần thiết và rạng rỡ.

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Từ khóa:   Da hồng hào Thực phẩm bổ huyết #Bí kíp làm đẹp

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