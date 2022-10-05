6 thói quen tưởng chừng vô hại lại âm thầm bào mòn sức khoẻ bạn hằng ngày

Việc chúng ta bẻ khớp tay sẽ gây nên tiếng động khó chịu khi đang ở môi trường cộng đồng. Hơn nữa hành động này được cho là không mang lại tích cực cho sức khỏe của chính bạn. Collagen hay một số chất dịch tồn tại trong khớp có khả năng duy trì sự linh hoạt và bảo vệ các khớp không bị ma sát hay tổn thương. Hành động bẻ ngón tay sẽ vô tình khiến chất lỏng bảo vệ bị phá vỡ liên kết. Tệ hơn là tay bạn sẽ có thể sưng tấy hay giảm cảm giác cầm nắm. Điều đó khá là nguy hiểm nhưng may thay hành động này chưa có khảo sát hay nhận định nào chứng minh dẫn đến viêm khớp.

Hành động bẻ ngón tay sẽ vô tình khiến chất lỏng bảo vệ bị phá vỡ liên kết. Tệ hơn là tay bạn sẽ có thể sưng tấy hay giảm cảm giác cầm nắm. Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta đều từng trải qua những thời kỳ cắn móng tay như thú vui gây nghiện không dừng lại được. Nhưng việc làm đó không được khuyến khích vì nó có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn. Bạn cần liệt kê cắn móng tay vào danh sách t hói quen sinh hoạt xấu để loại bỏ sớm.

Cắn móng tay sẽ khiến da tại các ngón tay bị tổn thương nặng hơn là nhiễm trùng. Người thường xuyên cắn móng tay cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng. Ảnh minh họa: Internet

Móng tay là nơi tập trung rất nhiều vi khuẩn gây bệnh các ký sinh trùng, giun sán cũng có thể sinh trưởng ở đây. Cắn móng tay sẽ khiến da tại các ngón tay bị tổn thương nặng hơn là nhiễm trùng. Người thường xuyên cắn móng tay cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng.

Không dừng lại ở đó, hành vi cắn móng tay lại là dấu hiệu để nhận biết những vấn đề tâm lý. Khi còn nhỏ các em bé hay mút tay vì chúng cảm thấy an toàn và làm điều đó thường xuyên khi trong bào thai. Lớn lên có không ít người vì căng thẳng mà thường xuyên cắn móng tay đến mức móng không kịp mọc ra hay chảy máu tại các ngón tay. Đây là một vấn đề không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn tác động lớn đến tâm lý. Do vậy, bạn bị nghiện cắn móng tay thì nên đến gặp bác sĩ để được phát hiện điều trị sớm.

3. Thường xuyên nghe âm thanh cường độ cao

Các bạn trẻ hay người già có xu hướng nghe âm thanh ở mức cường độ cao hơn mức an toàn cho con người. Tần số âm thanh được phân ra sóng bình thường đến siêu âm. Chúng ta nên duy trì cường độ âm thanh ở mức 60 dB là phù hợp. Khi sử dụng tai nghe bạn có thể tăng lên 75dB.

Thêm một điểm nữa là đeo tai nghe hàng giờ sẽ khiến lỗ tai bạn không được thông thoáng và làm màng nhĩ bị mệt mỏi. Việc khiến tai phải quá tải hoạt động sẽ dẫn đến mất thính giác khi còn trẻ và hiện nay độ tuổi mất thính giác 50% ở 75. Tệ hại hơn nữa là mô não sẽ bị phá hủy ảnh hưởng lớn đến sự vận động của hệ thần kinh.

4. Bỏ ăn sáng

Bỏ ăn sáng là thói quen hầu như ai cũng mắc phải và cần sửa đổi ngay lập tức. Thói quen này không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải mà còn gây hại rất lớn cho dạ dày. Đặc biệt, nếu không ăn sáng thì mọi cơ quan trong cơ thể đều hoạt động chậm chạp. Lúc đó, máu về não không kịp nên các tế bào não dễ bị tổn thương khiến hiệu quả làm việc giảm sút và nguy cơ giảm trí nhớ sẽ tăng lên cao. Do đó, cố gắng tranh thủ thời gian ăn sáng đầy đủ là cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất bạn nhé.

5. Ngồi nhiều

Chính thói quen ngồi nhiều tưởng vô hại này lại gây ra không ít bệnh như bệnh cột sống, xương khớp, giãn tĩnh mạch chi, táo bón, trĩ, tăng cân, béo bụng. Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống ngày nay khiến giới trẻ ngồi quá nhiều, đi học hay đi làm đều ngồi, ra đường cũng ngồi trên xe máy, ô tô, xe buýt... Chính thói quen ngồi nhiều tưởng vô hại này lại gây ra không ít bệnh như bệnh cột sống, xương khớp, giãn tĩnh mạch chi, táo bón, trĩ, tăng cân, béo bụng... Do đó, nếu tính chất công việc bắt buộc bạn phải ngồi nhiều thì nên nhớ thỉnh thoảng đứng dậy đi lại đồng thời chăm tập thể dục mỗi ngày để ngừa bệnh hiệu quả hơn.

6. Vắt chéo chân

Động tác nhỏ này tưởng là thoải mái, nhưng nó cản trở lưu thông máu ở chân, dễ gây tắc tĩnh mạch, vẹo cột sống, thoát vị đĩa đệm. Các chuyên gia cho rằng, người mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường và bệnh tim , nếu vắt chéo chân lâu dài thì bệnh sẽ thêm trầm trọng: