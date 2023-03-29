3 bước "dễ mà không dễ" giúp cải thiện sức khỏe tinh thần gấp 10 lần

Sau khi sinh con gái vào năm 2017, cô bắt đầu cảm thấy "ngộp". Đến năm 2020, Hordge đã kiệt sức về nhiều mặt. Cô ấy nói: “Tôi không muốn tiếp tục làm con người như hiện tại nữa."

Mọi người đều nghĩ Tenise Hordge, 39 tuổi đã có tất cả thứ cô ấy muốn. Công việc không ngừng thăng tiến với một danh hiệu ấn tượng, mức lương hậu hĩnh và một văn phòng gọn gàng. Nhưng cô không hề vui.

Nhà tâm lý học Chloe Carmichael, Tiến sĩ, cố vấn của WH cho biết, mục đích là động lực trong cuộc sống của bạn, kết nối bạn với những giá trị và lý tưởng lớn hơn chính bản thân bạn. Carmichael nói: “Xuất sắc cũng là một giá trị, vì vậy động lực để trở thành một chuyên gia xuất sắc có thể gọi là mục đích. Nhưng mục đích cũng có thể ở các dạng khác như bạn muốn cống hiến hết mình cho tôn giáo, sáng tạo nghệ thuật hoặc vận động cho một mục đích xã hội."

Tất cả điều này nghe hơi trừu tượng, nhưng một nghiên cứu cho thấy sống có mục đích có tác động thực sự đến hạnh phúc của chúng ta. Những người sống có mục đích rõ ràng không chỉ có nhiều khả năng giữ được hạnh phúc trong công việc của họ, mà họ còn có sức khỏe tốt hơn và ít có khả năng bị lo lắng và trầm cảm hơn.

Người trưởng thành có nhiều khả năng cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của họ nếu họ có mục đích và chiến lược cụ thể để thực hiện mục đích đó.

Một chuyên gia cho rằng: “Đối với nhiều người, họ không nhận ra thực hiện được mục đích là hạnh phúc mà cho rằng họ đang làm một công việc nhất định hoặc chỉ đang sống theo cách mà cha mẹ họ mong muốn."

Trong trường hợp của Hordge, chắc chắn phải mất thời gian hơn. Hordge muốn giúp những người mới làm mẹ vượt qua những thách thức mà cô ấy phải đối mặt, đặc biệt là trong việc cho con bú. Cô quyết định đây là điều cô muốn làm và vạch ra những chi tiết cụ thể về cách biến nó thành hiện thực. Đầu tiên, cô ấy sử dụng tiền thưởng của mình để trang trải chi phí trong một năm. Cô và chồng đã trả hết các khoản vay mua ô tô và các khoản nợ. Cô cũng tìm một luật sư và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cho riêng mình.

Chuyên gia Schippers nói: “Bạn có thể tạo ra ý nghĩa trong cuộc sống của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng điều thực sự quan trọng là bạn phải dành thời gian để tập trung vào nó. Đó là thứ bạn tạo ra cho chính mình. Bạn là người duy nhất có thể làm điều đó."

1. Tìm Hiểu Bản Thân

Bước đầu tiên là làm rõ các giá trị của bạn. “Một khi bạn hiểu mình là ai, bạn sẽ biết điều gì là quan trọng với mình.” Nỗi ám ảnh văn hóa về địa vị hoặc thành tích thúc đẩy nhiều người chạy theo danh hiệu hơn thay vì làm điều gì đó thực sự ý nghĩa với họ. Omolara Thomas Uwemedimo, MD, người sáng lập Melanin and Medicine cho biết: “Đối với những phụ nữ đạt thành tích cao và đặc biệt là phụ nữ da màu, chúng tôi được đánh giá cao qua những gì chúng tôi làm chứ không phải con người của chúng tôi.’”

Khám phá giá trị của bạn bằng cách sắp xếp những suy nghĩ theo dạng văn bản là một cách hiệu quả. Lý tưởng nhất là bạn muốn xác định một đam mê phù hợp với các giá trị của bạn.

Những kinh nghiệm trong quá khứ cũng định hình con người bạn, và chúng cũng có thể dạy cho bạn nhiều điều về mục đích của mình.

2. Đặt mục tiêu

Nghiên cứu cho thấy rằng mục tiêu phù hợp với các giá trị sẽ tốt hơn cho sức khỏe tổng thể. Vì vậy, khi bạn làm rõ các giá trị của mình, bạn đã đi được nửa chặng đường. Bây giờ hãy suy nghĩ về cách bạn có thể biến chúng thành hành động. Đối với Hordge, cô quyết định thay đổi nghề nghiệp. Nhưng tìm ra mục đích cũng có thể đơn giản là tạo ra không gian mới mẻ trong cuộc sống của bạn.

3. Công khai

Cuối cùng, hãy công khai kế hoạch của bạn với mọi người. Chia sẻ mục tiêu của bạn sẽ làm tăng trách nhiệm và khiến bạn có nhiều động lực đạt được chúng hơn. Đăng các mục tiêu của bạn lên Instagram hoặc chỉ cần nói chuyện với đối tác hoặc bạn bè về chúng. Tạo dựng cuộc sống có thể giúp bạn trau dồi cái được gọi là “sự kiểm soát bên trong”. Làm như thế, bạn chắc chắn biết rằng mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát và bạn có thể định hình, gây ảnh hưởng đến kết quả cũng như trải nghiệm bạn có trong cuộc sống.

Theo Women's Health