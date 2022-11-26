2 món ăn chứa ‘năng lực thần kỳ’ bồi bổ cơ thể, chống lão hóa mà người Nhật rất thích: ăn 1 lợi 10

Theo các nhà nghiên cứu thì chính chế độ ăn và các món ăn truyền thống đã giúp họ sống lâu và khỏe mạnh.

Theo báo cáo Thống kê Y tế Thế giới do Tổ chức Y tế Thế giới công bố, tuổi thọ trung bình của người Nhật đứng đầu thế giới trong nhiều năm.

Tuy nhiên, một số những món ăn của đất nước đảo quốc này lại được quý trọng và sử dụng nhiều hơn. Đặc biệt, những loại thức ăn này còn có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe , giảm các bệnh tim mạch hay nguy cơ tử vong do đột quỵ, các bệnh đường ruột, tiêu hóa... Theo đó, chế độ ăn uống của họ thường có nhiều đậu nành và cá, giúp người Nhật có tỷ lệ béo phì ở cả nam và nữ thấp nhất, cũng như tuổi thọ trung bình của họ rất cao.

Trên thực tế, nó không khác với chế độ ăn uống truyền thống của Trung Quốc và các nước Á Đông với các món ăn chủ đạo bao gồm cơm, rau nấu chín và muối, cá và thịt.

Tháng 7/2020, Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu công bố một nghiên cứu từ Khoa Y tế Công cộng, Đại học Tohoku, Nhật Bản. Nghiên cứu này phân tích dữ liệu từ hơn 92.000 người Nhật Bản với thói quen ăn uống, tần suất sử dụng các loại thực phẩm trong khoảng 19 năm.

Các loại cá

Thực đơn của người Nhật thường có cá. Thống kê cho thấy mức tiêu thụ cá bình quân đầu người ở Nhật Bản đã tăng từ hơn 70 kg tới hơn 100 kg mỗi năm, thậm chí còn vượt mức tiêu thụ gạo bình quân đầu người, gấp đôi mức tiêu thụ cá bình quân đầu người ở Pháp.

Cá chứa nhiều Omega 3 tốt cho sức khỏe và trí não, đồng thời trong thành phần của cá còn chứa nhiều canxi, khoáng chất khác tốt cho quá trình phát triển xương khớp cho trẻ nhỏ và người cao tuổi. Ngược lại, thịt đỏ chứa nhiều chất béo dễ gây tăng cân, tăng axit uric trong máu gây ra căn bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ, tiểu đường ....

Bàn ăn của người Nhật. Ảnh: Internet

Trong suốt cả năm, cá là thực phẩm chính của mọi gia đình Nhật Bản. Ví dụ, món cơm lươn - món yêu thích của người Nhật. Người ta ước tính, người Nhật ăn 70% lượng lươn trên thế giới.

Người Nhật hạn chế ăn thịt đỏ. Đây được cho là lý do khiến người Nhật ít mắc các bệnh ung thư ác tính. Thống kê cho thấy tỷ lệ ung thư ác tính ở Nhật thấp hơn Trung Quốc, trong khi ở Đức, Mỹ, Canada, số người ung thư ác tính cao hơn Trung Quốc.

Đậu phụ - các món ăn từ đậu nành

Được xem là một trong những thực phẩm dồi dào protein bậc nhất, hơn cả thịt. Đậu phụ hay các món ăn từ đậu nành được người Nhật rất ưa chuộng, tạo nên những món ăn ngon và lạ.

Các estrogen thực vật trong đậu phụ giúp cho trái tim khỏe mạnh. Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Circulation của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã kiểm tra dữ liệu từ hơn 200.000 người và tìm thấy mối liên hệ giữa việc ăn ít nhất một khẩu phần đậu phụ mỗi tuần và nguy cơ mắc bệnh mạch vành thấp hơn 18% so với những người ăn ít đậu phụ hơn một lần một tháng.

Mặc dù đậu phụ là một thực phẩm lành mạnh, bạn cũng không nên ăn quá nhiều. Nên thận trọng khi sử dụng đậu nành cho trẻ nhỏ vì có thể chứa chất dị ứng. Ảnh: Internet

Đậu phụ cũng có tác dụng trong việc làm giảm LDL cholesterol (hay còn gọi là cholesterol xấu), tăng HDL cholesterol (hay còn gọi là cholesterol tốt). Một phân tích tổng hợp của 46 nghiên cứu cho thấy rằng, protein đậu nành làm giảm đáng kể lượng cholesterol LDL khoảng 3-4% ở người lớn.

Đậu phụ đã được chứng minh là giúp làm giảm một số triệu chứng của bệnh lạc nội mạc tử cung ở một số người. Và một phân tích của 10 nghiên cứu trước đó cho thấy, isoflavone đậu nành (hay còn gọi là phytoestrogen) có trong đậu phụ, cũng làm giảm đáng kể các cơn bốc hỏa. Điều này là do isoflavone bắt chước estrogen.

Chất xơ đặc biệt có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, kiểm soát lượng đường trong máu, giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ, và cũng giúp đại tiện thường xuyên.

Nhiều nghiên cứu chứng minh, isoflavone trong đậu nành còn giúp ngăn ngừa sự mất xương và tăng mật độ khoáng của xương, giúp xương chắc khỏe hơn.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy, ăn đậu nành thường xuyên có thể giúp làm chậm sự tiến triển hoặc giảm sự tái phát của một số bệnh ung thư. Natto là món ăn truyền thống thường được dùng vào bữa sáng và có tác dụng có lợi cho đường ruột, hệ tiêu hóa và hỗ trợ quá trình làm tan đông máu.

Ngoài ra, người Nhật còn có ba nguyên tắc cơ bản trong chế độ ăn:

Thứ nhất, ăn ít và ăn nhiều bữa, chú ý đủ bảy bữa.

Thứ hai, cân bằng rau củ, hải sản, thịt.

Thứ ba, ăn nhạt, ít dầu, ít muối.

Khoảng 98% trẻ em Nhật Bản đi bộ hoặc đạp xe đến trường khi đài phát thanh thể dục dưỡng sinh được phát mỗi sáng. Hầu hết mọi người dân Nhật Bản vận động linh hoạt trong cuộc sống thường ngày, kể cả trẻ em hay người già.

Người Nhật Bản cũng có thói quen ngồi trên sàn trong bữa ăn hoặc giao tiếp với tư thế quỳ gối. Tư thế này cũng liên quan đến việc duy trì sức mạnh và sự linh hoạt.

Tầm quan trọng của hoạt động thể chất hàng ngày vẫn tiếp tục được duy trì trong những năm cuối đời của người Nhật.

Những phương pháp kéo dài tuổi thọ của người Nhật đáng để chúng ta học hỏi, từ đó duy trì lối sống lành mạnh, chú trọng bảo vệ sức khỏe.