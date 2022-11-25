Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng không chỉ ở nội bộ đất nước Trung Quốc mà còn được biết đến rất nhiều trong các nước đồng văn hóa như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, được xem là một trong những ông tổ của Đông Y.

Có thể thấy rất nhiều quá trình sinh học xảy ra trong khi ngủ: Bộ não lưu trữ thông tin mới và loại bỏ chất thải độc hại; cơ thể sửa chữa các tế bào, phục hồi năng lượng và giải phóng các phân tử như hormone và protein độc hại… Các quá trình này rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của cơ thể giúp não hoạt động tốt hơn, tăng cường cảm xúc tích cực, kiểm soát cân nặng, giảm bệnh mãn tính…

Tương truyền Hoa Đà có dạy: "Muốn giữ sức khỏe , giấc ngủ là ưu tiên hàng đầu. Con người chỉ có thể khỏe mạnh khi ngủ đủ giấc. Thời gian đi ngủ giúp lá lách và dạ dày tiêu hóa thức ăn. Vì vậy, đây là đại bổ đầu tiên để bảo toàn sức khỏe. Một đêm không ngủ, cả trăm ngày sau vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn".

Để ngủ ngon, vị danh y có những gợi ý như sau:

Không suy nghĩ trước khi ngủ

Đây là cách mà các danh y từ xưa đến nay đi vào giấc ngủ. Vì hầu hết các trường hợp, khó ngủ là do suy nghĩ quá nhiều, vướng bận nhiều thứ khiến đầu óc không ngừng làm việc.

"Hãy để tâm của bạn ngủ trước, rồi mắt của bạn sẽ ngủ theo". Bạn tránh việc xem quá nhiều các thông tin trước khi đi ngủ, tránh sử dụng các thiết bị điện, tránh uống nước ngọt hay làm ăn quá no trước khi đi ngủ. Nếu như làm như vậy rồi, bạn vẫn không ngủ được, hãy thử ngồi hoặc nằm trên giường rồi xoa bóp chân, ngồi thiền trên giường hoặc tập các bài tập hít thở sâu, giữ cho hơi thở tự nhiên.

Tránh suy nghĩ trước khi ngủ. Ảnh: Internet

Nên đi ngủ sớm trước 11 giờ đêm

Thời gian ngủ sớm có liên quan đến việc cân bằng cơ thể, đặc biệt là các bộ phận hoạt động của tế bào như: phổi, gan, túi mật… Nếu mỗi ngày bạn đều đi ngủ trước giờ Tý (tức là từ 11h đêm đến 1h sáng hôm sau) thì cơ thể sẽ khỏe mạnh tự nhiên, ít bị bệnh tật tìm đến.

Bạn hãy cố gắng tăng cường thói quen ngủ sớm và dậy sớm mang lại chức năng cải thiện não bộ, giúp sức khỏe ngày một tốt hơn. Vào những thời gian trên, theo quan niệm Đông y còn là thời điểm để bạn tiếp nhận năng lượng tốt nhất, từ đó mang lại sức khỏe hiệu quả. Đừng quên những điều này.

Ngủ trước 11h đêm. Ảnh: Internet

Buổi trưa ngủ một giấc ngắn

Ngủ một giấc ngắn buổi trưa giúp bạn lấy lại tình thần, mang hiệu quả trị liệu và nạp năng lượng tốt, giúp bạn có khoảng thời gian sau đó hoạt động tốt hơn cả.

Vào mỗi buổi trưa trong ngày, trong khung giờ khoảng từ 11h trưa đến 1 giờ chiều, bạn nên tranh thủ chợp mắt. Nếu không ngủ được, bạn có thể ngồi hoặc nằm thư giãn, ngồi thiền hoặc nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bạn không cần ngủ quá nhiều, thời gian tốt nhất vào khoảng 15 - 30 phút, hoặc chỉ cần một giấc ngủ ngắn nhưng sâu, bạn sẽ mang lại lợi ích.

Dậy sớm

Danh y Hoa Đà khuyên bạn nên thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng trong thời tiết mùa Đông lạnh giá, và nên dậy lúc 5 giờ vào mùa hè. Đây là khung giờ lý tưởng nhất để cơ thể bạn thực hiện các hoạt động trao đổi chất, có lợi lớn cho sức khỏe.

Bạn có thể đào thải chất bẩn ra ngoài vào thời gian này. Do đó, khi thức dậy sớm, bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian ngủ sớm, khoảng 20 - 22h, trước 23h hàng ngày.

Tránh sử dụng thiết bị điện trước khi ngủ. Ảnh: Internet

Ngoài ra, để giúp có giấc ngủ ngon, cần tăng tiếp xúc hơn với ánh sáng vào ban ngày, vận động thường xuyên, không uống nước chứa caffeine vào cuối ngày (bao gồm cà phê, trà và nước ngọt…), tránh uống rượu trước khi đi ngủ, không nên ăn quá khuya, không hút thuốc, vì tiếp xúc với khói thuốc, bao gồm cả khói thuốc thụ động, có liên quan đến một loạt các vấn đề về giấc ngủ.

Món ăn tốt cho giấc ngủ

Một số món ăn tốt cho giấc ngủ sau đây bạn có thể lựa chọn cho mình.

Chuối

Trái cây luôn có trong thành phần của bất kỳ bữa ăn cân bằng nào. Một trong số đó là chuối. Chuối chứa tryptophanes giúp cơ thể tự điều chỉnh để đi vào giấc ngủ. Ngoài ra, chuối còn có magiê và vitamin B6. Các thành phần này kết hợp với nhau trong chuối giúp hỗ trợ giảm căng thẳng, giảm nguy cơ mất ngủ.

Hạt bí

Hạt bí cũng giàu tryptophan thúc đẩy giấc ngủ chất lượng. Có thể làm món salad rau sống kèm hạt bí hoặc ăn dưới dạng hạt được chế biến theo các vị đa dạng.

Trà thảo mộc

Một số loại thảo mộc như cây nữ lang hoặc cỏ roi ngựa, được biết đến với đặc tính thư giãn giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Ngoài ra, thiết lập một thói quen, chẳng hạn như uống trà thảo mộc vào buổi tối, giúp não bộ nhận ra rằng đã đến lúc phải nghỉ ngơi.

Cá

Theo một nghiên cứu của tạp chí khoa học Anh Scientific Reports, ăn cá ít nhất một buổi tối trong tuần giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đó cũng là một thực phẩm ngon và lành mạnh, nếu được nấu với ít chất béo.

Sữa

Là nguồn cung cấp canxi và chất dinh dưỡng, các sản phẩm từ sữa cũng rất giàu tryptophan, những acid amin này cần thiết cho việc sản xuất serotonin, giúp cơ thể đi vào giấc ngủ. Các lợi khuẩn có trong sữa chua cũng thúc đẩy quá trình tiêu hóa tốt. Tuy nhiên, tốt hơn là nên ưu tiên tiêu thụ các sản phẩm nhẹ, chẳng hạn như pho mát tươi và sữa chua không đường.