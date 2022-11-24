Béo hơn cả thịt: 3 loại rau ăn nhiều gây tăng cân, lão hóa, 1 trong số đó còn dễ tích độc, chẳng thể giảm cân

Sức khỏe 24/11/2022 12:14

Các loại thực phẩm sau cần lưu ý, nhất là khi đang trong chế độ giảm cân hoặc điều trị bệnh tiểu đường.

Khi nói đến các thực phẩm giảm cân, nhiều người nghĩ ngay đến các loại rau. Tuy nhiên, việc sử dụng rau và các thực phẩm không đúng cách có thể gây tăng cân và lão hóa, thậm chí khiến cơ thể mắc các bệnh liên quan đến đường ruột, gan, thận, tim mạch.

Việc bổ sung rau chứa chất xơ hằng ngày là tốt nhưng nếu chọn sai hay ăn không đúng cách còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều lần. Bạn cần cẩn trọng nếu yêu thích lựa chọn các thực phẩm này thường xuyên.

Béo hơn cả thịt: 3 loại rau ăn nhiều gây tăng cân, lão hóa, 1 trong số đó còn dễ tích độc, chẳng thể giảm cân - Ảnh 1
Ăn rau hàng ngày và những lưu ý. Ảnh: Internet

Rau củ ‘nhiều tinh bột'

Trong quá trình giảm cân, những loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột có thể là trở ngại cho quá trình tiêu hao mỡ. Nhiều người chỉ biết đến tinh bột trong gạo, mì mà không hề biết một số loại rau cũng có nhiều tinh bột như: bí ngô, khoai tây, khoai lang, ngô rất giàu tinh bột. Khi cơ thể con người không thể chuyển hóa hết thì lượng glucose dư do nạp quá nhiều sẽ tích trữ dưới dạng mỡ.

Bí ngô hay khoai tây chính là loại rau củ được nhắc đến về khả năng tăng cân.  

Béo hơn cả thịt: 3 loại rau ăn nhiều gây tăng cân, lão hóa, 1 trong số đó còn dễ tích độc, chẳng thể giảm cân - Ảnh 2
Rau củ nhiều tinh bột. Ảnh: Internet

Bởi vậy, nếu ăn thường xuyên cân nặng của bạn sẽ khó kiểm soát khiến cho bạn càng ngày càng béo lên trông thấy. Do đó, dù một số loại rau cũng có thể có ích cho việc giảm cân nhưng cũng nên ăn vừa phải. Đặc biệt, nếu bạn đang giảm cân, bạn cần xem xét cách chế biến. Khi ăn, bạn nhớ bổ sung thêm các chất dinh dưỡng từ những thực phẩm khác để tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh.

Rau ‘hút dầu mỡ’

Các loại rau xào dễ hút dầu mỡ, đặc biệt dễ chế biến nhiều dầu mỡ như: cà tím, măng… một số loại rau lá cũng rất dễ ngấm dầu trên bề mặt như rau cải, rau muống. Nhiều người thích nhúng những loại rau này vào nồi lẩu hoặc đem xào sẽ khiến cho dầu phủ lên bề mặt rau, biến nó từ món ăn ít calo thành món ăn đầy chất béo.

Do đó, nguy cơ khiến cơ thể tăng cân, béo phì và dễ gây nên các loại bệnh dễ xảy ra nếu thường xuyên ăn dưới hình thức này. Khi ăn các loại rau này nên chú ý cách chế biến. Bạn có thể chọn các phương pháp hấp, luộc, chọn cách xào ít dầu…

Béo hơn cả thịt: 3 loại rau ăn nhiều gây tăng cân, lão hóa, 1 trong số đó còn dễ tích độc, chẳng thể giảm cân - Ảnh 3
Rau nhiều dầu mỡ. Ảnh: Internet

Rau ‘ướp nhiều muối’

Có thể bạn chưa biết, với các loại rau sử dụng nhiều muối cực kì dễ gây tăng cân, phù nề, thậm chí là nguồn cơn của bệnh ung thư dạ dày. Trong nhiều nghiên cứu, sử dụng các món ăn này quá nhiều còn dễ dẫn đến nguy cơ gây hại cho sức khỏe của bạn, nhất là phát sinh các bệnh tim mạch, thận.

Khi muối dưa, lượng nitrat trong món rau này bị vi khuẩn trong môi trường tác động tạo phản ứng oxy hóa chuyển thành nitrit.

Béo hơn cả thịt: 3 loại rau ăn nhiều gây tăng cân, lão hóa, 1 trong số đó còn dễ tích độc, chẳng thể giảm cân - Ảnh 4
Tránh sử dụng nhiều muối cho các món rau hàng ngày. Ảnh: Internet

Ăn nhiều dưa chua nghĩa là chúng ta đang nạp vào cơ thể một lượng lớn natri sinh ra trong quá trình ngâm muối làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao.

Người có tiền sử bệnh tim, tăng huyết áp, bệnh thận, viêm loét dạ dày không nên ăn, vì lượng muối cao trong món ăn này có thể khiến bệnh nghiêm trọng hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi ngày mỗi người chỉ nên ăn khoảng 50g dưa muối và ăn 2 - 3 lần trong tuần và chỉ nên ăn dặm cùng nhiều món ăn khác trong một bữa ăn. Không nên lấy dưa muối làm món ăn chính.

Trước khi ăn, bạn nên rửa dưa muối lại nhiều lần với nước sạch, vắt sạch dưa để giảm độ mặn và độ chua của dưa muối. Dưa muối còn thừa sau khi ăn không cho lại vào lọ vì dễ làm hỏng dưa có sẵn trong lọ.

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