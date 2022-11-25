Thần dược cho người già: Mỗi sáng uống 1 cốc nước này trường thọ thêm 15 năm, độc tố được thải ra hết, gân cốt ngày càng dẻo dai, chắc khỏe

Sức khỏe 25/11/2022 07:47

Lợi ích từ sữa nghệ giúp tăng cường thải độc, hỗ trợ hệ miễn dịch, cải thiện chức năng của xương khớp, đến người già cũng thêm khỏe mạnh, nâng cao tuổi thọ.

Để quan tâm đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày, những món nước uống bổ sung vào buổi sáng được các chuyên gia khuyến khích giúp mang lại lợi ích.

Nghệ là loại nước uống được ví như thuốc bổ, bởi loại nước uống này chứa hoạt tính sinh học mạnh mẽ. Nghệ chứa hoạt chất curcumin, đây là một chất chống oxy hóa và chống viêm diệu kì. Ngoài ra, có thể chữa trị rất nhiều triệu chứng như: Diệt khuẩn, phòng ngừa ung thư đại tràng, ung thư gan, điều trị đau dạ dày, đau bụng… Đối với sức khỏe người già, nghệ cũng là món nước uống bảo vệ cơ thể rất tốt.

Thần dược cho người già: Mỗi sáng uống 1 cốc nước này trường thọ thêm 15 năm, độc tố được thải ra hết, gân cốt ngày càng dẻo dai, chắc khỏe - Ảnh 1
Những lợi ích khi uống sữa nghệ. 

Nghệ còn cung cấp khá nhiều vitamin, khoáng chất như: Vitamin C, K, E, Kali, canxi, sắt… và còn nhiều chất chống oxy hóa tăng cường bảo vệ cơ thể khỏi bệnh ung thư, đặc biệt thường gặp ở những người U50. Chúng hoạt động tốt nhất vào buổi sáng khi bụng đang trống rỗng. Nó cũng giúp giảm viêm, giảm cholesterol trong cơ thể. Bạn có thể uống một ly nước nghệ ấm sau khi thức dậy buổi sáng để cơ thể được đào thải độc tố tốt nhất.

Thần dược cho người già: Mỗi sáng uống 1 cốc nước này trường thọ thêm 15 năm, độc tố được thải ra hết, gân cốt ngày càng dẻo dai, chắc khỏe - Ảnh 2
Nghệ cải thiện xương khớp tốt. Ảnh: Internet

Có thể bạn không biết sữa bột nghệ có đặc tính chống viêm, có khả năng tăng cường và hỗ trợ hoạt động cho các khớp. Sữa có thể làm giảm sự sưng tấy, giảm đau và cải thiện tính linh hoạt cơ bắp ở những bệnh nhân viêm khớp. Do đó, đây là loại thức uống hỗ trợ tốt căn bệnh xương khớp cho người cao tuổi.

Thần dược cho người già: Mỗi sáng uống 1 cốc nước này trường thọ thêm 15 năm, độc tố được thải ra hết, gân cốt ngày càng dẻo dai, chắc khỏe - Ảnh 3
Nghệ giúp tăng cường trí não, minh mẫn hơn mỗi ngày. Ảnh: Internet

Sữa bột nghệ được coi là một loại thực phẩm dinh dưỡng có khả năng giúp thanh lọc máu trong cơ thể hiệu quả. Sữa bột nghệ có rất nhiều chất dinh dưỡng làm gia tăng lưu thông máu. Các chất chống oxy hóa trong củ nghệ cũng sẽ làm sạch hệ thống bạch huyết và hỗ trợ quá trình thanh lọc máu.

Thành phần curcumin kết hợp với mật ong có thể làm ngăn chặn các tế bào não bị tổn thương. Đặc biệt, các dưỡng chất trong mật ong còn góp phần kích thích quá trình sản sinh các tế bào não mới. Giúp trí tuệ được cải thiện và minh mẫn hơn mỗi ngày.

Người lớn tuổi uống nghệ như thế nào?

Cẩn trọng bệnh tiểu đường

Nếu mắc bệnh tiểu đường nên cảnh trọng nếu nạp quá nhiều nghệ. Nghệ được biết là làm giảm lượng đường trong máu, nếu không thận trọng, nó có thể làm cho lượng đường trong máu quá thấp gây nguy hiểm.

Lưu ý nếu trào ngược dạ dày

Mặc dù tinh bột nghệ có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị rối loạn tiêu hóa, dạ dày, tuy nhiên chúng lại có thể gây ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc kháng axit.

Khi dùng chung với thuốc kháng axit như Tagamet, Pepcid, Zantac, Nexium, hoặc Prevacid thì củ nghệ có thể gây tăng axit dạ dày gây các cơn đau ngoài ý muốn.

Thần dược cho người già: Mỗi sáng uống 1 cốc nước này trường thọ thêm 15 năm, độc tố được thải ra hết, gân cốt ngày càng dẻo dai, chắc khỏe - Ảnh 4
Lưu ý khi uống nghệ. Ảnh: Internet

Cẩn trọng hơn với sỏi thận

Sỏi thận là những tinh thể được hình thành do sự lắng đọng của các chất khoáng và muối. Khoáng chất phổ biến nhất là canxi oxalat. Nghệ cũng chứa nhiều oxalat, có thể liên kết với canxi và gây hình thành sỏi thận. Vì vậy, nếu bạn đang bị bệnh sỏi thận thì tốt nhất nên đề phòng.

Người chuẩn bị phẫu thuật

Nghệ có khả năng ngăn ngừa đông máu do đó những người cần làm phẫu thuật nên ngưng tiêu thụ nghệ trong khoảng hai tuần trước khi phẫu thuật. Nếu tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến chảy máu nhiều, khó cầm máu trong và sau khi phẫu thuật.

Nếu thiếu máu

Nghệ có tác dụng phá máu ứ, máu bầm trong cơ thể, do vậy những người thiếu máu không nên dùng. Bởi dễ dẫn đến tình trạng xa xẩm mặt mày.

Những cách uống nghệ hiệu quả nhất

Để thức uống có hương vị ngôn hơn, bạn có thể thêm một vài muỗng mật ong. Bạn nên uống trước bữa ăn 15 phút hoặc sau bữa ăn 60 phút. Thời điểm tốt nhất là uống vào lúc thức dậy trước giờ ăn sáng. Mỗi ngày nên uống từ 1 - 2 ly gồm: 1/2 muỗng cà phê tinh nghệ và 500ml nước ấm. Không nên uống quá nhiều bởi dễ gây buồn nôn, tiêu chảy, thiếu sắt.

Thêm sữa vào nghệ

Đun sữa tươi hoặc sữa đặc sôi ở lửa vừa, sau đó thêm một lượng nhỏ nghệ. Bạn có thể pha với nước ấm 60 độ C giúp cơ thể hấp thụ tốt nhất món nước uống này. Bạn cũng có thể thêm mật ong vào cùng.

Uống sinh tố nghệ

Bạn có thể ép nghệ cùng với trái cây họ cam quýt và gừng để tạo ra hương vị ưa thích. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp nghệ với khoai lang hoặc táo xanh và chanh để đạt được mục tiêu tiêu thụ nghệ hàng ngày

Ăn nghệ tươi

Cách làm này tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể gây ra khó khăn cho bạn do nghệ tươi rắn và có vị cay nóng, hơi đắng, nhưng phương pháp này cho phép bạn xác định chính xác lượng ăn của mình.

 

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Từ khóa:   bảo vệ sức khỏe chăm sóc sức khỏe chữa bệnh

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