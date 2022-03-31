10 loại đồ uống thanh mát trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả mà chẳng tốn nhiều công sức tập luyện

Sức khỏe 31/03/2022 22:31

Không chỉ việc tập luyện mà cả những thực phẩm, đồ uống bạn hấp thụ vào cơ thể cũng có tác động tuyệt vời đến việc đốt cháy mỡ bụng và tăng cường sức khỏe tổng thể cho bạn.

Dưới đây sẽ là danh sách các công thức đồ uống tự chế biến tốt nhất sẽ giúp bạn khỏe mạnh, thon gọn và khiến bạn tràn đầy năng lượng.

Đây là những công thức nấu cơ bản và bạn có thể điều chỉnh chúng theo sở thích của mình: thêm ít đường, sử dụng nhiều nguyên liệu lành mạnh hơn, sử dụng nước thay vì soda. Chúng sẽ vẫn cực kỳ ngon!

1. Nước uống giảm béo từ dưa chuột

10 loại đồ uống thanh mát trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả mà chẳng tốn nhiều công sức tập luyện - Ảnh 1

Thành phần:

  • 1 quả dưa chuột
  • một bó rau mùi tây hoặc ngò tây
  • 1 quả chanh
  • 1 muỗng canh gừng nạo
  • 1 muỗng canh nước ép nha đam
  • 1/2 ly nước

Cách làm

Ép các thành phần được liệt kê và uống trước khi đi ngủ. Bạn có thể tiếp tục uống nó trong một tháng và sau đó nghỉ một tuần. Nếu cần, bạn có thể bắt đầu lại chu trình.

2. Dưa chuột tươi và chanh

10 loại đồ uống thanh mát trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả mà chẳng tốn nhiều công sức tập luyện - Ảnh 2

Thành phần:

  • 1 quả chanh
  • 2 quả dưa chuột
  • 1 quả cam lớn
  • mật ong theo khẩu vị
  • bạc hà theo khẩu vị
  • 1 lít nước có ga

Cách làm:

Xay nhuyễn một quả dưa chuột trong máy xay sinh tố và cắt quả còn lại thành những khoanh tròn. Vắt lấy nước cam và chanh. Kết hợp dưa chuột, nước trái cây và mật ong trong một bình lớn và trộn với nhau. Thêm soda và trang trí bằng lá bạc hà tươi. 

3. Thức uống lê và lá xô thơm

10 loại đồ uống thanh mát trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả mà chẳng tốn nhiều công sức tập luyện - Ảnh 3

Thành phần:

  • 10 lá xô thơm tươi
  • 1 quả chanh
  • 250 ml nước ép lê (tươi hoặc đóng gói)
  • 250 ml nước có ga
  • 1 quả lê
  • đá

Cách làm:

Cắt chanh, cắt lê thành khối vuông và cho vào bình. Thêm cây xô thơm đã nghiền bằng nĩa. Thêm đá xay, nước lê và nước có ga và pha đồ ​​uống của bạn.

4. Bưởi và quế 

10 loại đồ uống thanh mát trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả mà chẳng tốn nhiều công sức tập luyện - Ảnh 4

Thành phần:

  • 500 ml nước bưởi (tươi hoặc đóng gói)
  • 500 ml nước có ga
  • 1 ly nước
  • 2 thanh quế
  • 1 hạt hồi
  • lá bạc hà
  • đá
  • một ít đường

Cách làm:

Trộn đường, nước và quế trong chảo và tạo thành xi-rô. Đun nhỏ lửa trong 5 đến 10 phút cho đến khi đường tan chảy. Để nó nguội đi. Trộn chung nước trái cây, xi-rô và nước có ga trong một bình đựng. Thêm đá và trang trí với bạc hà và hồi.

5. Nước chanh tăng lực

10 loại đồ uống thanh mát trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả mà chẳng tốn nhiều công sức tập luyện - Ảnh 5

Thành phần:

  • 5 quả chanh
  • 1 lít nước có ga
  • cây bạc hà
  • đá

Cách làm: 

Vắt nước từ bốn quả chanh. Cắt quả chanh cuối cùng thành các khoanh tròn. Kết hợp nước trái cây và nước có ga trong một cái lọ. Phục vụ đồ uống nước chanh với đá và bạc hà.

6. Đồ uống cay của Ấn Độ 

10 loại đồ uống thanh mát trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả mà chẳng tốn nhiều công sức tập luyện - Ảnh 6

Thành phần:

  • 4 quả chanh
  • gừng 
  • cây bạc hà
  • 1 lít nước có ga
  • 1/2 ly nước
  • đá
  • một ít đường

Cách làm:

Vắt lấy nước chanh. Cho đường và 1/2 ly nước vào chảo đun nhỏ lửa cho đến khi đường tan chảy. Bào gừng và thêm nó vào xi-rô. Khi bắt đầu sôi thì tắt bếp. Làm nguội xi-rô. Thêm nước chanh, nước có ga và đá. Trang trí đồ uống với bạc hà và lát chanh.

7. Rượu táo

10 loại đồ uống thanh mát trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả mà chẳng tốn nhiều công sức tập luyện - Ảnh 7

Thành phần:

  • 1 lít nước ép táo (tươi hoặc đóng gói)
  • cây bạc hà
  • 100 ml nước chanh
  • 1 quả chanh
  • đá

Làm thế nào để làm cho nó:

Cắt chanh thành các khoanh tròn. Cho nước ép táo và chanh vào bình đựng. Thêm các lát chanh, bạc hà và đá. Bạn có thể nhâm nhi đồ uống với những lát táo.  

8. Nước uống rau củ

10 loại đồ uống thanh mát trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả mà chẳng tốn nhiều công sức tập luyện - Ảnh 8

Thành phần:

  • 1 lít nước có ga
  • đường theo khẩu vị
  • 3 quả dưa chuột
  • 1 quả ớt chuông lớn
  • 1 vôi
  • 3 quả chanh
  • lá bạc hà hoặc lá estragon
  • đá

Cách làm:

Cắt ớt chuông và hai quả dưa chuột rồi rắc đường một giờ trước khi nấu. Cắt trái dưa chuột cuối cùng và một quả chanh. Vắt lấy nước cốt chanh. Sau đó, nước ép hai quả chanh.

Cho bạc hà (hoặc estragon) vào bình đựng. Thêm vỏ chanh và các lát chanh, dưa chuột và ớt chuông khi chúng vẫn còn ẩm. Đổ chanh, nước chanh và nước có ga vào. Thêm đá xay. Trang trí ly cho đồ uống với những lát chanh và dưa chuột.

9. Nước dứa

10 loại đồ uống thanh mát trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả mà chẳng tốn nhiều công sức tập luyện - Ảnh 9

Thành phần:

  • 1 lít nước có ga
  • 1 quả chanh
  • 1 lon nước ép dứa  
  • cây bạc hà

Cách làm:

Cho nước vào chảo đun sôi. Cắt chanh và vắt lấy nước. Thêm đường vào nước và đun nhỏ lửa cho đến khi tan chảy hoàn toàn. Sau đó cho vỏ chanh vào và tắt bếp. Đổ xi-rô vào bình đựng qua rây. Thêm nước chanh và dứa. 

Cắt dứa và thêm vào đồ uống. Để nguội đến nhiệt độ phòng rồi cho vào tủ lạnh. Trang trí với những lát dứa tươi trước khi dùng.

10. Dâu tây và thảo mộc tươi 

10 loại đồ uống thanh mát trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả mà chẳng tốn nhiều công sức tập luyện - Ảnh 10

Thành phần:

  • 1/2 quả chanh
  • 1/2 lát chanh
  • bạc hà và estragon
  • dâu tây
  • 1 lít nước có ga
  • 100 ml nước
  • đá

Cách làn

Cho chanh vào lọ và thả vỏ vào. Cắt dâu tây thành một nửa. Thêm dâu tây và rau thơm vào. Đổ nước nóng vào và để trái cây cùng rau thơm nghỉ một lúc để chúng dậy mùi và thơm. Vớt vỏ ra và để nguội uống. Thêm nước, nước có ga, đá và trang trí lọ bằng các hình tròn bằng các lát chanh.

Theo Brightside

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