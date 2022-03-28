Tập thể dục "hùng hục" nhưng không giảm cân, hóa ra nhiều chị em mắc phải sai lầm này!

Giảm cân 28/03/2022 10:40

Tập thể dục đôi khi là chưa đủ, việc quan tâm đến chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ mới là vấn đề quan trọng.

Nếu mặc dù tập thể dục liên tục mà vẫn không giảm cân, bạn có thể đang mắc sai lầm trong chế độ ăn uống của mình. Nhiều người khó chịu khi nghe điều này, bởi vì họ không muốn từ bỏ những những món ăn mà họ thích nhất. Nhưng một chế độ ăn kiêng thực sự không phải là loại bỏ thực phẩm khỏi thực đơn hàng ngày mà là học cách ăn những gì cơ thể cần và có một sức khỏe tốt.

Tập thể dục 'hùng hục' nhưng không giảm cân, hóa ra nhiều chị em mắc phải sai lầm này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhưng có mối liên hệ nào giữa chế độ ăn kiêng và tập thể dục và tại sao bạn không thể giảm cân? Để hiểu rõ, chúng ta hãy làm một so sánh để minh họa. Sinh vật có thể được hiểu là một bộ máy hoạt động để thực hiện một số chức năng. Để có thể hoạt động tốt nó cần một nguồn năng lượng, trong trường hợp của chúng ta, năng lượng đến từ chế độ ăn uống thông thường.

Tại sao mặc dù tôi tập thể dục mà tôi không giảm cân?

Theo các chuyên gia, "chìa khóa để giảm cân là nạp vào ít calo hơn lượng calo cơ thể đốt cháy" , tức là quan tâm đến chế độ ăn uống cân bằng, tiêu thụ nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn, nhưng cũng tiêu thụ thịt và chất béo lành mạnh, ví dụ: cá, dầu ô liu, bơ, hạt chia hoặc hạt lanh...

Tập thể dục 'hùng hục' nhưng không giảm cân, hóa ra nhiều chị em mắc phải sai lầm này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các chuyên gia lưu ý: “Đối với hầu hết mọi người, cách đơn giản nhất là giảm lượng calo nạp vào là tăng cường tập thể dục.

Để thấy rõ hơn trong một ví dụ, khi chế biến một bữa ăn gồm hamburger, khoai tây chiên và nước ngọt, bạn có thể tiêu thụ hơn 700 calo và sau đó bạn nghĩ rằng bạn sẽ dành một giờ trong phòng tập để đốt cháy chúng, nhưng trong thời gian này bạn tiêu hao khoảng 300 calo, vì vậy sẽ rất khó để "đốt cháy" lượng calo đã nạp vào.

Không cần cảm thấy tội lỗi và thực hiện loại bỏ calo mà không có lời khuyên. Việc loại bỏ thực phẩm khỏi chế độ ăn uống mà không có hướng dẫn cụ thể có thể khiến chúng ta tăng cân hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Phụ nữ phải duy trì mức tiêu thụ khoảng 1.200 calo mỗi ngày, trong khi đối với nam giới là 1.400 calo mỗi ngày.

Tập thể dục 'hùng hục' nhưng không giảm cân, hóa ra nhiều chị em mắc phải sai lầm này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Trên thực tế, việc tập thể dục không chỉ giúp giảm cân và có được thân hình như mong muốn mà còn giúp cơ thể thực hiện các chức năng của nó tốt hơn. Chúng ta chỉ cần cố gắng cân bằng giữa những gì chúng ăn và hoạt động thể chất thường xuyên, chúng ta sẽ thấy những thay đổi rất tích cực.

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