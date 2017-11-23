Xuất hiện những dấu hiệu này trong 'ngày đèn đỏ', chị em phải đi khám ngay kẻo không kịp

Sống khỏe 23/11/2017 16:43

Đừng chủ quan trước những biểu hiện bất thường của cơ thể trong “ngày đèn đỏ”, đôi khi đó chính là dấu hiệu cảnh báo một số căn bệnh nguy hiểm.

Trong “ngày đèn đỏ”, những biểu hiện dù là nhỏ nhất của cơ thể đều phản ánh tình trạng sức khỏe của bạn. Vì chủ quan, nhiều chị em thường bỏ qua một số dấu hiệu trong kỳ kinh nguyệt mà không biết rằng nó có thể cảnh báo một số căn bệnh như viêm nhiễm, u nang buồng trứng....

Dưới đây là những dấu hiệu bạn cần chú ý trong kỳ kinh nguyệt để phát hiện bệnh kịp thời:

Lượng máu kinh quá nhiều

Máu kinh ra nhiều một cách bất thường không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo u xơ tử cung. Nếu bạn gặp tình trạng này liên tục từ 2 chu kỳ trở lên thì nên đi khám để biết nguyên nhân và điều trị kịp thời.

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Máu kinh ra nhiều có thể là dấu hiệu u xơ tử cung - Ảnh: Internet

Kinh nguyệt biến mất

Nếu không có thai nhưng bạn lại gặp tình trạng kinh nguyệt biến mất liên tục từ 2 – 3 chu kỳ thì cần đi khám ngay. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo u nang buồng trứng.

Đau bụng và chuột rút kéo dài

Đau bụng và chuột rút đều là những triệu chứng thường xuất hiện trong chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, nếu bạn gặp tình trạng các cơn đau nặng và kéo dài thì tuyệt đối không được chủ quan. Chúng có thể là dấu hiệu của u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, viêm vùng chậu…

Xuất hiện những dấu hiệu này trong 'ngày đèn đỏ', chị em phải đi khám ngay kẻo không kịp - Ảnh 2
Đừng chủ quan trước những dấu hiệu tưởng chừng bình thường trong kỳ kinh nguyệt - Ảnh: Internet

Xuất hiện những khối máu đặc

Cơ thể mất cân bằng nội tiết tố dẫn đến lượng máu kinh ra nhiều quá mức sẽ làm xuất hiện những khối máu đặc, dày. Hiện tượng này cảnh báo nhiều vấn đề về sức khỏe. Một trong số đó là tình trạng nhiễm trùng vùng kín. Để biết chính xác vấn đề đang gặp phải, bạn nên đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác hơn.

Xuất hiện những dấu hiệu này trong 'ngày đèn đỏ', chị em phải đi khám ngay kẻo không kịp - Ảnh 3
Bạn có thể bị viêm nhiễm vùng kín nếu ra nhiều máu đặc - Ảnh: Internet

Rong kinh

Chu kỳ kinh nguyệt bình thường sẽ kéo dài từ 3 – 7 ngày. Nếu kéo dài hơn, bạn đã gặp tình trạng rong kinh. Đây là một trong những biểu hiện kinh nguyệt bất thường bạn không nên bỏ qua.

Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể do mất cân bằng nội tiết, rối loạn tuyến giáp, các bệnh về máu hoặc nhiễm trùng âm đạo. Bạn nên đi khám ngay nếu hiện tượng rong kinh diễn ra liên tục trong nhiều chu kỳ.

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Thiếu nữ tử vong tại chỗ vì đã làm việc dại dột trong ngày đèn đỏ, phụ nữ chúng ta phải thật chú ý kẻo ĐỘT TỬ lúc nào không hay

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bé gái được đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ thông báo rằng cô bé đã qua đời. Mẹ nào có con gái ở tuổi dậy thì càng phải lưu ý tránh làm hành động này kẻo hối hận không kịp.

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