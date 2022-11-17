Uống nước mát có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu ngay lập tức sau khi vừa đi nắng về nhưng đây là việc làm cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe . Bởi khi ở ngoài trời, nhiệt độ tăng cao, mồ hôi tiết ra nhiều, dùng đồ lạnh lúc này sẽ làm cơ thể bị sốc nhiệt dẫn tới cảm mạo, say nắng, đau họng, sốt. Nguy hiểm hơn, nó còn làm rối loạn nhịp tim, hơi thở ngắt quãng, ra mồi hôi lạnh, gây viêm họng, ho, cảm cúm, sốt, không tốt cho dạ dày.

Sau khi đi nắng về, chúng ta thường gặp tình trạng ra mồ hôi, mất nước, cảm giác da nóng rát nên về nhà, ai cũng muốn được tắm ngay để hạ nhiệt và có cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, khi đi ngoài nắng về hoặc hoạt động ngoài nắng về, nếu bạn tắm ngay thì sẽ dễ xảy ra tình trạng sốc nhiệt: choáng, thiếu máu não cục bộ, đau đầu...

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Ngồi điều hòa nhiệt độ quá thấp

Việc di chuyển đột ngột từ môi trường có nhiệt độ cao sang môi trường có nhiệt độ thấp sẽ gây choáng cho cơ thể. Hơn nữa, khi vào phòng điều hòa, nhiệt độ không đủ cao để mồ hôi bốc hơi, mồ hôi dễ ngấm ngược lại gây cảm lạnh. Nguy hiểm hơn, việc các mạch máu bị co đột ngột dễ dẫn đến tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ.

Theo các chuyên gia, việc ngồi điều hòa thời gian dài không hề tốt. Khi dùng điều hòa, bạn buộc phải ngồi trong không gian kín bưng, không khí không lưu thông, tạo điều kiện cho vi khuẩn và mầm bệnh sinh sôi, dễ khiến bạn mắc các bệnh đường hô hấp, da cũng trở nên khô, xấu hơn.

Ngồi đối diện quạt số cao

Nhiều người có thói quen đặt quạt điện sát người và thổi thẳng vào người trong thời gian dài khiến mồ hôi bốc hơi rất nhanh, nhiệt độ ngoài da giảm xuống rõ rệt, còn phần da không có gió, mồ hôi bốc hơi chậm, nhiệt độ ngoài da tương đối cao, mạch máu da giãn rộng... Điều này khiến cho sự tuần hoàn máu và bài tiết mồ hôi bị mất cân bằng dẫn đến đau đầu, váng đầu, toàn thân bứt rứt... Nặng hơn là bị trúng gió, hội chứng vai gáy, cần phải có bác sĩ điều trị.