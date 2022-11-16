3 sai lầm thường gặp khi dùng yến mạch, bảo sao giảm cân thất bại

Giảm cân 16/11/2022 19:19

Nhiều chị em cứ lầm tưởng rằng ăn yến mạch sẽ khiến việc giảm cân trở nên nhanh chóng và dễ dàng, thế nhưng lại thường mắc phải 3 sai lầm này cân nặng cứ tăng vù vù chẳng hề giảm.

Không sử dụng thực phẩm khác ngoài yến mạch

Nhiều người cho rằng chỉ cần sử dụng duy nhất yến mạch cho thực đơn hàng ngày của mình mà nhịn ăn, đây là quan niệm sai lầm. Sử dụng yến mạch là nguyên liệu chính nhưng nên bổ sung thêm những thực phẩm dinh dưỡng khác để đảm bảo nguồn năng lượng tiêu chuẩn cho cơ thể hoạt động một ngày. 

Các chuyên gia cũng khuyên nên kết hợp thêm các thực phẩm chứa nhiều chất xơ như: dưa chuột, cà chua, táo, dâu tây, đu đủ, cam, súp lơ, hành, giá đỗ, cần tây, nấm hương, bí đỏ, cà rốt, rau diếp, măng tây…

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Ảnh minh họa: Internet

Ăn yến mạch đóng gói và có hương vị

Bột yến mạch đóng gói và có hương vị có vẻ tiện lợi và tiết kiệm thời gian nhưng loại này chứa nhiều hóa chất và đường. Một số gói bột yến mạch ăn liền chứa đến 14 gam đường và các thành phần khác như dầu thực vật gây viêm và thuốc nhuộm nhân tạo.

Thay vào đó, bạn nên ăn yến mạch nguyên chất, không có hương vị và thêm lớp phủ của riêng bạn. Điều này còn giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài.

Không tìm hiểu kỹ về cách giảm cân bằng yến mạch

Các loại thuốc giảm cân phổ biến thường có tác dụng ức chế cảm giác thèm ăn, tuy nhiên lại gây ra nhiều tác dụng phụ như mệt mỏi hoặc gây tích nước. Khác với gạo hay lúa mì, yến mạch là loại tinh bột không gây tăng cân, yến mạch bạn sẽ có cảm giác no nhanh, không còn thèm ăn mà vẫn cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra yến mạch còn giúp cơ thể đốt cháy chất béo nhanh chóng, do vậy giúp giảm cân rất tốt.

Yến mạch được nhiều sử dụng cho mục đích giảm cân thế nhưng xem yến mạch như một thần dược giúp giảm cân và ổn định sức khỏe là một sai lầm nghiêm trọng. Yến mạch chỉ có thể giúp bạn giảm cân khi bạn áp dụng đúng cách.

Bạn nên dùng yến mạch nguyên chất, vì nếu đã thêm các chất phụ gia hay bất kể các gia vị khác thì yến mạch sẽ mất đi tác dụng giảm cân. Khi đã quyết tâm giảm cân, bạn nên hạn chế các loại gia vị khi sử dụng yến mạch. Nếu khó ăn hoặc không hợp khẩu vị khi mới bắt đầu, bạn có thể nấu cháo yến mạch với một số loại rau củ để tăng hương vị hoặc thêm chút muối vào các bữa cháo yến mạch tuy nhiên cũng phải lưu ý khối lượng phù hợp.

3 sai lầm thường gặp khi dùng yến mạch, bảo sao giảm cân thất bại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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