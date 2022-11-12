Bật mí 4 món cay thơm ngon "nhức nhối", đánh bật vị giác lại giúp phân hủy chất béo, giảm cân hiệu quả vô cùng

Giảm cân 12/11/2022 12:14

Bạn là người thích ăn những món cay và nóng? Đã đến lúc tìm đến một thứ gì đó ngon nhưng tuyệt vời để giảm chất béo cứng đầu. Sử dụng các loại gia vị phù hợp có thể giúp bạn giảm cân trong khi thưởng thức một bữa ăn thỏa mãn tâm hồn.

Theo một số nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra rằng một hợp chất gọi là Capsaicin trong ớt và đồ cay có thể thúc đẩy cơ thể phân hủy chất béo và đốt cháy nhiều năng lượng hơn, điều này cuối cùng thúc đẩy cơ chế đốt cháy chất béo và cải thiện tỷ lệ trao đổi chất, giúp giảm cân.

1. Súp đậu và hạt tiêu

Bật mí 4 món cay thơm ngon 'nhức nhối', đánh bật vị giác lại giúp phân hủy chất béo, giảm cân hiệu quả vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để bắt đầu với công thức này, hãy lấy 1 chén đậu tây và ngâm chúng qua đêm. Nấu áp suất với một chút muối.

Tiếp theo, lấy một cái chảo và cho 2 quả ớt đỏ, với 1 muỗng canh gừng và tỏi, xào một lúc. Thêm 1 chén ớt chuông đỏ thái nhỏ và 1 chén ớt chuông cùng với đậu tây. Bỏ các nguyên liệu vào và đổ 1 chén nước kho rau củ và thêm 1 muỗng cà phê ớt cayenne, muối và tiêu đen. Trang trí và thưởng thức với bánh mì nướng.

2. Gà chanh

Bật mí 4 món cay thơm ngon 'nhức nhối', đánh bật vị giác lại giúp phân hủy chất béo, giảm cân hiệu quả vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch và ướp 200 gram thịt gà với hỗn hợp gồm 1/2 chén nước cốt chanh, 3g ớt xanh, 1 muỗng canh gừng tỏi, 1 nắm rau mùi, muối và tiêu tùy theo sở thích.

Trong khi chờ đợi, ngâm 3 muỗng canh hạt anh túc và tạo thành hỗn hợp với 1 cốc sữa đông, 3 quả ớt xanh và hạt tiêu.

Bây giờ, bạn bắc chảo lên mỡ với ít dầu rồi cho gà đã ướp vào, sau khi nấu khoảng 5 phút, đổ hỗn hợp hạt anh túc vào, thêm nước và điều chỉnh muối tiêu. Cuối cùng, thêm ớt bột và đậy nắp và nấu. Ăn kèm với bánh mì hoặc bánh quy giòn.

3. Gà nướng tiêu

Lấy một cái chảo và rang khô quế thanh, 1 cây hồi, 1 thìa cafe hạt thì là, 2 thìa cafe hạt ngò, 2 thìa hạt tiêu, 2 quả ớt đỏ.

Bật mí 4 món cay thơm ngon 'nhức nhối', đánh bật vị giác lại giúp phân hủy chất béo, giảm cân hiệu quả vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Xay và ướp gà với gừng, tỏi, muối và nước cốt chanh. Lấy một chảo khác, cho 1 muỗng cà phê dầu dừa vào, phi thơm lá cà ri rồi cho gà đã ướp vào, đun cho gà chín bằng cách rưới một ít nước. Đậy nắp và để bánh chín. 

4. Ớt nhồi tốt cho sức khỏe

Bật mí 4 món cay thơm ngon 'nhức nhối', đánh bật vị giác lại giúp phân hủy chất béo, giảm cân hiệu quả vô cùng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để thực hiện công thức nhanh chóng và dễ dàng này, hãy rửa và cắt phần trên của ớt chuông nhiều màu sắc, tách lấy hạt và khoét rỗng.

Lấy 1 bát và 1/2 cốc đậu gà luộc, 1 cốc pho mát vụn, tiêu đen và muối tùy theo sở thích, hành tây cắt nhỏ, ớt xanh và lá ngò, sau đó cho 1 thìa cà phê dầu tỏi ớt vào trộn đều. Nhồi hỗn hợp này vào bên trong và nướng.

Theo Times of Inida

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