Có 5 loại rau củ gây tăng cân chẳng kém cạnh thịt cá, khó kiểm soát được cân nặng nếu ăn thường xuyên

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết khi nói đến loại rau củ gây tăng cân không thể không nhắc tới bí ngô. Bởi loại loại rau củ gây tăng cân vù vù không kém gì thịt, cá. Bí ngô là loại thực phẩm rất giàu tinh bột.

Theo một nghiên cứu cho biết nếu như bạn thường xuyên nạp bí ngô vào cơ thể, lượng tinh bột có trong bí ngô sẽ chuyển hóa thành glucose. Nếu ăn nhiều sẽ khiến cân nặng tăng lên nhanh chóng. Vì vậy, nếu bạn muốn giảm cân nên tránh xa loại củ quả này kẻo hối không kịp.

Giống như bí ngô, bí ngòi là loại quả rất giàu tinh bột. Ước tính, 1 quả bí ngòi có thể cung cấp tới 80 calo cho cơ thể. Cũng giống như ngô trong bí ngòi có lượng tinh bột mà bí ngòi có sẽ khiến cân nặng của bạn tăng lên nếu ăn thường xuyên. Nhưng nếu bạn ăn bí ngòi sẽ rất tốt nếu bạn ăn khoa học. Trong loại quả này giàu chất chống oxy hóa, phytonutrients giúp cơ thể loại bỏ gốc tự do, chống viêm, tốt cho tim mạch và huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây

Khoai tây cũng chính là một loại rau củ gây tăng cân vù vù không kém gì thịt, cá trứng sữa nên bạn cần phải hạn chế sử dụng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ thì trong thành phần của khoai tây rất giàu carbohydrate giàu tinh bột. Chất này sẽ tích trữ chất béo trong cơ thể dưới dạng chất béo dư thừa. Chính vì vậy, nếu bạn ăn khoai tây thường xuyên bạn sẽ tăng cân khó kiểm soát.

Theo các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên hạn chế ăn khoai tây. Nhất là món khoai tây chiên bởi chúng dễ gây béo phì thừa cân, lại dễ làm tăng huyết áp tim mạch cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu Hà Lan

Trong thành phần dinh dưỡng của đậu Hà Lan chứa nhiều chất béo, canxi, sắt, vitamin khoáng chất… rất tốt cho sức khỏe. Nhưng với những người muốn giảm cân thì đậu Hà Lan lại là kẻ thù, bởi chúng dễ gây tăng cân khi ăn nhiều. Chính vì vậy, ai muốn giảm cân giữ gìn vóc dáng không nên ăn nhiều đậu Hà Lan.

Củ dền đỏ

Củ dền đỏ là loại rau củ quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Loại rau này được liệt kê vào danh sách thực phẩm nên ăn của người gầy nhưng lại là khắc tinh của người thừa cân, béo phì.

Nguyên nhân là trong củ dền có hàm lượng calo cao. Nếu ăn quá thường xuyên kèm theo chế độ ăn không hợp lý thì cơ thể sẽ tăng cân rất nhanh. Do đó, nếu đang giảm cân thì nên tránh loại rau củ này nhé.