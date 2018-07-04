Uống một ly nước ép này mỗi tối, chuyện ngáy to như sấm chỉ còn là quá khứ

Sống khỏe 04/07/2018 14:39

Chỉ cần kết hợp gừng với những nguyên liệu có sẵn trong bếp này, bạn đã có ngay một ly nước ép chữa ngáy ngủ vô cùng "thần kỳ".

Sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, giấc ngủ là điều rất cần thiết đối với cơ thể. Một giấc ngủ sâu sẽ giúp cơ thể phục hồi năng lượng, lấy lại tinh thần để bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi.

Uống một ly nước ép này mỗi tối, chuyện ngáy to như sấm chỉ còn là quá khứ - Ảnh 1
Giấc ngủ đạt chất lượng là điều cần thiết để cơ thể phục hồi năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhiều người đang mắc phải chứng ngáy ngủ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bản thân mà còn làm phiền những người xung quanh. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này như chế độ sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh, thói quen hút thuốc, gặp các vấn đề về hô hấp...

Uống một ly nước ép này mỗi tối, chuyện ngáy to như sấm chỉ còn là quá khứ - Ảnh 2
Ngáy ngủ khiến bạn và người bên cạnh vô cùng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, chất nhầy tích tụ nhiều trong cổ họng, mũi là nguyên nhân thường gặp gây ra hiện tượng ngáy ngủ. Do đó, để làm sạch đường hô hấp chấm dứt tình trạng ngủ ngáy khó chịu, một ly nước ép với những nguyên liệu dễ tìm sau đây chính là biện pháp tốt nhất.

Nước ép chữa ngủ ngáy hiệu quả đến không ngờ

Các loại nước ép rất có lợi cho sức khỏe, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại nước ép từ gừng sau đây có thể điều trị chứng ngủ ngáy vô cùng hữu hiệu và không gây ra tác dụng phụ.

Nguyên liệu:

Nước cốt chanh: 1/2 muỗng canh

Gừng: 1/3 củ đã cạo sạch vỏ

Táo: 2 trái

Cà rốt: 1 củ

Thực hiện:

Đầu tiên, bạn rửa sạch táo và cà rốt, gọt vỏ rồi cho vào máy ép cùng với nước cốt chanh, gừng tươi. Mỗi ngày uống 1 ly nước ép này trước khi ngủ một tiếng để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Thức uống này không chỉ giúp cải thiện chức năng hô hấp, làm giảm ngáy ngủ mà còn cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động vào sáng hôm sau.

Uống một ly nước ép này mỗi tối, chuyện ngáy to như sấm chỉ còn là quá khứ - Ảnh 3
Chỉ cần một ly nước ép từ gừng, bạn sẽ chấm dứt tình trạng ngáy ngủ nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc dùng loại nước uống này, bạn cũng cần áp dụng thêm một số mẹo sau:

- Thường xuyên giặt và thay mền, gối, vỏ đệm, giữ phòng ngủ gọn gàng, ngăn nắp.

- Nên nằm gối cao hơn bình thường để giúp cho luồng khí trong cổ họng lưu thông thuận lợi.

- Nên nằm nghiêng để giúp hạn chế tình trạng chất nhầy tràn xuống họng gây tắc nghẽn và tạo ra tiếng ngáy.

Uống một ly nước ép này mỗi tối, chuyện ngáy to như sấm chỉ còn là quá khứ - Ảnh 4
Ngủ kê gối cao và nằm nghiêng sẽ tốt cho những người ngủ ngáy - Ảnh minh họa: Internet

- Không nên ăn những loại thực phẩm được chế biến từ bơ sữa trước khi đi ngủ vì có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình hô hấp.

Với cách chữa ngáy ngủ bằng một ly nước ép dễ làm nói trên, chúc bạn có những đêm ngon giấc!

* Thông tin mang tính tham khảo

Cách chữa ngáy ngủ cực nhanh chỉ với 1 cây dứa đặt trong phòng

Cách chữa ngáy ngủ cực nhanh chỉ với 1 cây dứa đặt trong phòng

Bạn tự ti vì tiếng ngáy to gây ảnh hưởng đến người khác và đã thử nhiều cách chữa ngáy ngủ nhưng không hiệu quả. Đừng quá lo lắng, hãy thử đặt một cây dứa trong phòng ngủ để cải thiện tình trạng này nhé!

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