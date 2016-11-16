Uống hỗn hợp này 3 lần mỗi ngày, tóc bạc sớm đen trở lại không cần thuốc nhuộm

Tóc bạc sớm là một trong những lo lắng của hầu hết mọi người, tuy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng nó lại gây mất thẩm mỹ. Thay vì phải “gắn bó” với thuốc nhuộm, có một công thức hỗn hợp mạnh mẽ giúp cải thiện sức khỏe da, mắt và chữa tóc bạc sớm hữu hiệu, theo Fitbodycenter.

Những nguyên liệu kết hợp nên hỗn hợp mạnh mẽ này chỉ bao gồm những thực phẩm có trong nhà bếp. Thế nhưng, công dụng của chúng lại vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta.

Dưới đây là tất cả những gì mọi người cần chuẩn bị:

Thành phần:

- 200 gram dầu hạt lanh

- 3 tép tỏi (nhỏ)

- 4 trái chanh

- 1 kg mật ong

Thực hiện:

Đầu tiên, bóc vỏ khô của tỏi. Rửa sạch chanh, gọt phần vỏ, bỏ hạt. Cho tỏi, chanh vừa sơ chế vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.

Tiếp theo, cho dầu hạt lanh và mật ong vào khuấy đều với hỗn hợp chanh và tỏi vừa xay. Cuối cùng, chỉ cần đổ hỗn hợp vào 1 lọ thủy tinh và bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh là được.

Cách dùng:

Mỗi ngày uống 1 muỗng canh hỗn hợp trước các bữa ăn chừng 30 phút. Bạn nên sử dụng muỗng bằng gỗ thay vì dùng muỗng kim loại. Vì muỗng gỗ sẽ tránh được các phản ứng hóa hóc từ mật ong.

Ngoài chữa tóc bạc sớm, hỗn hợp còn giúp tăng cường thị lực, sức khỏe da và tăng cường sức đề kháng cơ thể, giúp chồng lại các bệnh thông thường.

Sử dụng hết 1 liệu trình, bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt trên mái tóc, da và đôi mắt. Nếu muốn, hãy nghỉ ngơi 1 tuần rồi thực hiện tiếp liệu trình thứ 2 để chẳng còn một sợi tóc bạc nào.

Chúc bạn thành công.

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