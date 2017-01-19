Tuyến giáp là tuyến nội tiết hình bướm nằm ở cổ. Nó tiết ra 2 loại hormone có ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình trao đổi chất của cơ thể. Trước tiên là thyroxine, vốn là 1 hormone quan trọng ảnh hưởng tới gần như mọi chức năng của cơ thể. Thứ hai là triiodothyronine, hormone ảnh hưởng đến những chức năng như điều hòa nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, sự phát triển và trao đổi chất.

Nhược giáp là tình trạng tuyến giáp hoạt động yếu và cơ thể thiếu hormone tuyến giáp. Bệnh này đi kèm với các vấn đề như táo bón, chuột rút, trầm cảm và móng tay nứt nẻ. Nếu không điều trị kịp thời, rối loạn tuyến giáp có thể ảnh hưởng vô cùng nặng nề tới sức khỏe , khiến chị em khó sinh con , tăng cân, trầm cảm, thậm chí ung thư.

Có 2 dạng rối loạn tuyến giáp chính: nhược giáp và cường giáp. Cường giáp là tình trạng tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp. Nó đi kèm với những tình trạng nguy hiểm như giảm cân, đổ mồ hôi, mệt mỏi, hay quên và khó ngủ.

Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tuyến giáp, chẳng hạn như:

Chất độc

Tình trạng ngộ độc xảy ra do nhiễm phóng xạ và việc hít phải kim loại nặng, khiến bạn bị rối loạn tuyến giáp.

Thiếu khoáng chất

Nguyên nhân phổ biến nhất của rối loạn tuyến giáp là do thiếu i-ốt và selenium.

Kháng thực phẩm

Tình trạng kháng gluten và A1 Casein có thể gây dị ứng và dẫn đến rối loạn tuyến giáp.

Mất cân bằng hormone

Tình trạng mất cân bằng hormone xảy ra do mức cortisol cao vì stress hay chế độ ăn giàu carbohydrate cũng có thể là nguyên nhân gây ra vấn đề tuyến giáp.

Việc điều trị các bệnh tuyến giáp khá phức tạp và mất thời gian. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn bài thuốc dân gian hay nhất để trị rối loạn tuyến giáp. Theo các chuyên gia, nó có thể giúp bạn trị dứt điểm bệnh này vĩnh viễn.

Nguyên liệu

1kg mật ong hữu cơ

40 quả óc chó xanh

1 cái lọ thủy tinh loại lớn

Hướng dẫn

Ban đầu, bạn cần rửa sạch các quả óc chó rồi dùng kim hay vật nhọn chọc thủng chúng. Bỏ tất cả vào lọ, đổ đầy mật ong vào rồi đậy nắp lại. Đặt lọ ở nơi có ánh nắng mặt trời và để ở đó trong 40 ngày.

Cách dùng

Ăn 2 thìa này vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Công thức tự nhiên này sẽ giúp duy trì hoạt động tối ưu của tuyến giáp. Nó cũng giúp bạn đẩy lui bất kỳ nguy cơ bệnh tật nào do tình trạng thiếu sắt gây ra.

Vì sao hỗn hợp này có tác dụng thần kỳ như vậy? Óc chó là nguồn selenium tuyệt vời. Theo nghiên cứu, chính hàm lượng selenium thấp gây ra tình trạng nhược giáp. Hàm lượng chất này tăng sẽ giảm nguy cơ sưng tuyến giáp. Trong khi đó, mật ong có khả năng kháng viêm tuyệt vời.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, bạn nên hỏi ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng).