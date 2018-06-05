Triệu chứng thường thấy của bệnh ung thư cổ tư cung là khí hư có mùi hôi, chảy máu âm đạo, đau ở hố chậu, đau kèm theo phù nề chi dưới…

Nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung là do người bệnh bị nhiễm HPV hoặc virut papillomavirus lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này.

Một trong những thói quen sai lầm làm tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung là do vệ sinh vùng kín không sạch sẽ. “Cô bé” vốn là bộ phận rất nhạy cảm nên nếu không được chăm sóc đúng cách sẽ dễ gặp phải tình trạng viêm nhiễm. Nếu kéo dài có thể gây biến chứng hình thành bệnh ung thư cổ tử cung.

Dưới đây là những thói quen sai lầm chị em cần tránh để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus gây ung thư cổ tử cung:

Chính vì vậy, bạn nên chú ý vệ sinh vùng kín đúng cách mỗi ngày, tránh thụt rửa âm đạo hay lạm dụng những dung dịch tẩy rửa để giúp “cô bé” luôn khỏe mạnh, đồng thời giúp ngăn ngừa các loại vi khuẩn gây viêm nhiễm.

Tránh lạm dụng dung dịch tẩy rửa - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen thức khuya

Thức khuya là thói quen nhiều người mắc phải và rất có hại cho cơ thể. Thường xuyên duy trì thói quen này có thể gây ra tình trạng rối loạn nội tiết tố, suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ béo phì, viêm loét dạ dày…

Đặc biệt đối với phụ nữ, thức khuya liên tục trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh liên quan đến vùng kín, làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung, ung thư vú…

Thức khuya rất có hại cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Không khám phụ khoa định kỳ

Những dấu hiệu ban đầu của ung thư cổ tử cung rất khó nhận biết nên hầu hết các trường hợp đều phát hiện bệnh khi khối u đã phát triển và di căn sang các bộ phận khác trong cơ thể.

Để giảm thiểu những rủi ro về sức khỏe, việc khám phụ khoa định kỳ là việc làm vô cùng quan trọng. Thói quen khám phụ khoa định kỳ 6 tháng 1 lần sẽ giúp chị em phát hiện sớm những căn bệnh có thể gặp phải như u nang buồng trứng, u xơ tử cung hoặc ung thư giai đoạn đầu, từ đó có hướng điều trị kịp thời và phù hợp.

Nên thường xuyên khám phụ khoa định kỳ - Ảnh minh họa: Internet

"Yêu" không an toàn

"Chuyện ấy" không an toàn là một trong những nguyên nhân hàng đầu để virus HPV lây lan. Chính vì vậy, bạn cần sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn khi quan hệ tình dục để giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung.

Trên đây là những thói quen sai lầm làm tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung, chị em cần từ bỏ ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe chính mình.