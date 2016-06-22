Một tỷ lệ đáng kể chị em phụ nữ đang muốn, có nhu cầu và đã thực hiện tẩy lông vùng kín. Bằng nhiều cách khác nhau, chị em đã thực hiện điều đó một cách thông dụng nên từ lâu việc này đã không còn lạ lẫm.

Thế nhưng, việc tẩy lông ở vùng nhạy cảm có thực sự tốt cho sức khỏe hay không là điều mà chưa chắc chị em nào cũng biết.

Nhưng các nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra rằng phụ nữ đang cạo vùng nhạy cảm có thể đang đặt mình vào những nguy hiểm cho sức khỏe, theo healthylifemaster.

Mặt khác, trong quyển "Mỹ Diary of Obstetrics and Gynecology", các nhà khoa học đã công bố rằng hiện nay hơn 87% phụ nữ đang chi tiền vào các thẩm mỹ viện để loại bỏ lông ở vùng “tam giác” này. Thế nhưng, điều đó vẫn rất tốt bởi nếu chị em phụ nữ tự thực hiện tại nhà sẽ gặp nhiều nguy cơ gây tổn thương cho chính mình.

Da ở vùng sinh dục rất nhạy cảm, dễ bị các vết cắt và vết thương. Chưa kể, sau khi cạo hoặc tẩy lông vùng nhạy cảm này, chị em sẽ phải đối diện với cảm giác ngứa ngáy, khó chịu khi chân lông bắt đầu mọc trở lại.

Hơn nữa, khu vực bên dưới thắt lưng là nơi tập trung các tuyến mồ hôi. Điều đó có nghĩa rằng khu vực này là một môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Nếu da có vết cắt nhỏ, nguy cơ nhiễm trùng là rất lớn.

Cuối cùng, nhiều nghiên cứu cho thấy tuyến lông ở vùng nhạy cảm này lại là “hàng phòng thủ” đối với các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu mất đi, cơ thể bạn sẽ dễ mắc bệnh, viêm nhiễm phụ khoa.

Với những lí do trên, chị em phụ nữ trước khi thực hiển tẩy lông vùng kín, hãy cân nhắc kĩ về sức khỏe của bản thân.

Chúc bạn sống vui khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-tay-long-vung-kin-chi-em-phu-nu-hay-doc-bai-viet-nay-137762.html