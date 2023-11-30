Trứng rất bổ dưỡng với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng những nhóm người này không nên ăn

Trứng là thực phẩm rất quen thuộc trong mỗi gia đình và được sử dụng nhiều trong thực đơn hằng ngày của mỗi gia đình. Trứng là nguồn thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, trứng còn mang lại cho chúng ta vô số những lợi ích sức khỏe .

Trứng là một trong các thực phẩm lành mạnh đối với con người mà bạn có thể ăn được mỗi ngày. Các chị em nội trợ có thể chế biến trứng thành nhiều món ăn bổ dưỡng khác nhau như trứng ốp la cho bữa sáng rất nhanh chóng và tiện lợi. Trứng có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như chất béo, đạm, vitamin, chất khoáng,...

Một số nghiên cứu chứng minh được khi chúng ta ăn trứng mỗi ngày thì không những cung cấp được dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà còn có tác dụng chống lại nhiều bệnh như giảm nguy cơ mắc ung thư, tăng cường hệ miễn dịch.

Công dụng của trứng đối với sức khỏe

Tăng cường sức khỏe não bộ: Trứng luộc rất tốt cho sức khỏe não bộ nhờ chứa nhiều hợp chất gọi là choline. Sự kết hợp của các yếu tố lành mạnh như protein và choline trong trứng luộc sẽ giúp não bộ hoạt động tốt, đặc biệt là ngay sau bữa sáng.

Duy trì sức khỏe đôi mắt: Trứng luộc chứa vitamin A rất tốt cho việc duy trì sức khỏe của mắt. Vì vậy, kết hợp trứng gà luộc với cơm và salad trong chế độ ăn hằng ngày sẽ giúp ngăn ngừa cận thị và viễn thị.

Tốt cho sức khỏe tim: Duy trì mức cholesterol là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe tim. Thông qua việc điều hòa mức cholesterol, trứng được xem là một trợ thủ đắc lực cho tim bạn.

Vitamin B có trong trứng có tác dụng tốt cho sức khỏe của tóc, da, gan và mắt. Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư: Chất choline trong trứng không chỉ là dinh dưỡng bảo vệ tốt cho não bộ mà còn có tác dụng giảm nguy cơ ung thư vú, tăng cường chức năng gan cho chị em phụ nữ.

Cải thiện tóc và da: Vitamin B có trong trứng có tác dụng tốt cho sức khỏe của tóc, da, gan và mắt. Ngoài ra, nguồn biotin dồi dào trong chứng sẽ giúp cơ thể chuyển hóa carbs và chất béo thành năng lượng, giúp làn da và vóc dáng của bạn đẹp hơn.

Những người không nên ăn trứng

Trứng tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được. Báo Vietnamnet dẫn lời bác sĩ Hà Hải Nam, giảng viên Bộ môn Ung thư, trường Đại học Y Hà Nội cho biết, đối với những người bị sốt (nhất là trẻ em), ăn trứng gà sẽ làm cho nhiệt lượng cơ thể tăng lên, không tán phát ra ngoài, giống như “lửa đổ thêm dầu”, bệnh sốt càng thêm trầm trọng.

Việc chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol khiến trứng cũng được khuyên cần hạn chế với người bị tiểu đường type 2, gan nhiễm mỡ do có thể tăng tích lũy các chất này trong gan.

Người có tiền sử bệnh sỏi mật, tiêu chảy lưu ý ăn nhiều trứng. Ảnh minh họa: Internet

Người có tiền sử bệnh sỏi mật, tiêu chảy lưu ý ăn nhiều trứng, hàm lượng đạm cao, sẽ kích thích đường ruột, túi mật co bóp, trong khi hệ thống ruột, túi mật của người bệnh vốn đã yếu sẵn, gây nên tình trạng đau tức bụng, nôn mửa, tiêu chảy nặng thêm.

Trên đây là những nhóm người không nên ăn trứng. Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa trứng nhé.