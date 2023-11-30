Trứng rất bổ dưỡng với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng những nhóm người này không nên ăn

Sống khỏe 30/11/2023 05:00

Trứng là thực phẩm quen thuộc được nhiều người yêu thích. Được mệnh danh là "siêu thực phẩm" thế nhưng những nhóm người này không nên ăn.

 

Thành phần dinh dưỡng của trứng

Trứng là thực phẩm rất quen thuộc trong mỗi gia đình và được sử dụng nhiều trong thực đơn hằng ngày của mỗi gia đình. Trứng là nguồn thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, trứng còn mang lại cho chúng ta vô số những lợi ích sức khỏe.

Một số nghiên cứu chứng minh được khi chúng ta ăn trứng mỗi ngày thì không những cung cấp được dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà còn có tác dụng chống lại nhiều bệnh như giảm nguy cơ mắc ung thư, tăng cường hệ miễn dịch.

Trứng rất bổ dưỡng với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng những nhóm người này không nên ăn - Ảnh 1
Ăn trứng mỗi ngày thì không những cung cấp được dưỡng chất cần thiết mà còn tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Trứng là một trong các thực phẩm lành mạnh đối với con người mà bạn có thể ăn được mỗi ngày. Các chị em nội trợ có thể chế biến trứng thành nhiều món ăn bổ dưỡng khác nhau như trứng ốp la cho bữa sáng rất nhanh chóng và tiện lợi. Trứng có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như chất béo, đạm, vitamin, chất khoáng,...

Công dụng của trứng đối với sức khỏe

Tăng cường sức khỏe não bộ: Trứng luộc rất tốt cho sức khỏe não bộ nhờ chứa nhiều hợp chất gọi là choline. Sự kết hợp của các yếu tố lành mạnh như protein và choline trong trứng luộc sẽ giúp não bộ hoạt động tốt, đặc biệt là ngay sau bữa sáng.

Duy trì sức khỏe đôi mắt: Trứng luộc chứa vitamin A rất tốt cho việc duy trì sức khỏe của mắt. Vì vậy, kết hợp trứng gà luộc với cơm và salad trong chế độ ăn hằng ngày sẽ giúp ngăn ngừa cận thị và viễn thị.

Tốt cho sức khỏe tim: Duy trì mức cholesterol là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe tim. Thông qua việc điều hòa mức cholesterol, trứng được xem là một trợ thủ đắc lực cho tim bạn.

Trứng rất bổ dưỡng với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng những nhóm người này không nên ăn - Ảnh 2
Vitamin B có trong trứng có tác dụng tốt cho sức khỏe của tóc, da, gan và mắt. Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư: Chất choline trong trứng không chỉ là dinh dưỡng bảo vệ tốt cho não bộ mà còn có tác dụng giảm nguy cơ ung thư vú, tăng cường chức năng gan cho chị em phụ nữ.

Cải thiện tóc và da: Vitamin B có trong trứng có tác dụng tốt cho sức khỏe của tóc, da, gan và mắt. Ngoài ra, nguồn biotin dồi dào trong chứng sẽ giúp cơ thể chuyển hóa carbs và chất béo thành năng lượng, giúp làn da và vóc dáng của bạn đẹp hơn.

Những người không nên ăn trứng

Trứng tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được. Báo Vietnamnet dẫn lời bác sĩ Hà Hải Nam, giảng viên Bộ môn Ung thư, trường Đại học Y Hà Nội cho biết, đối với những người bị sốt (nhất là trẻ em), ăn trứng gà sẽ làm cho nhiệt lượng cơ thể tăng lên, không tán phát ra ngoài, giống như “lửa đổ thêm dầu”, bệnh sốt càng thêm trầm trọng.

Việc chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol khiến trứng cũng được khuyên cần hạn chế với người bị tiểu đường type 2, gan nhiễm mỡ do có thể tăng tích lũy các chất này trong gan.

Trứng rất bổ dưỡng với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng những nhóm người này không nên ăn - Ảnh 3
Người có tiền sử bệnh sỏi mật, tiêu chảy lưu ý ăn nhiều trứng. Ảnh minh họa: Internet

Người có tiền sử bệnh sỏi mật, tiêu chảy lưu ý ăn nhiều trứng, hàm lượng đạm cao, sẽ kích thích đường ruột, túi mật co bóp, trong khi hệ thống ruột, túi mật của người bệnh vốn đã yếu sẵn, gây nên tình trạng đau tức bụng, nôn mửa, tiêu chảy nặng thêm.

Trên đây là những nhóm người không nên ăn trứng. Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa trứng nhé.

Trứng vịt lộn được ví ‘bổ như nhân sâm’ nhưng 4 nhóm người này ăn sẽ gây hại gấp trăm lần

Trứng vịt lộn được ví ‘bổ như nhân sâm’ nhưng 4 nhóm người này ăn sẽ gây hại gấp trăm lần

Trứng vịt lộn chứa nhiều chất đạm và cholesterol, là một món ăn bổ dưỡng, tuy nhiên không phải ai cũng có thể thưởng thức được món ăn này. Cùng tìm hiểu rõ hơn nhóm người nào không nên ăn hột vịt lộn ở bài viết dưới đây nha

Xem thêm
Từ khóa:   trứng giá trị dinh dưỡng của trứng những người không nên ăn trứng

TIN MỚI NHẤT

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 11 phút trước
Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 20 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 23 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 41 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?