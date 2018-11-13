Trộn baking soda với thứ này rồi thoa lên mặt, mụn ẩn lâu năm cũng 'biến mất' không dấu vết, da còn trắng bật tông

Sống khỏe 13/11/2018 18:06

Bạn có thể tận dụng những nguyên liệu thiên nhiên có sẵn trong bếp để chăm sóc da ngay tại nhà. Hỗn hợp baking soda, chanh và mật ong có tác dụng giảm mụn ẩn cực nhanh, đồng thời mang đến cho bạn làn da trắng hồng mịn màng không tì vết.

Mụn ẩn trên da luôn là nỗi “ám ảnh” của không ít các cô nàng, chúng khiến làn da của bạn trở nên sần sùi, kém mịn màng. Thay vì tốn kém chi phí cho các loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn có thể cải thiện tình trạng này nhanh chóng chỉ với hỗn hợp baking soda tự làm tại nhà.

Trộn baking soda với thứ này rồi thoa lên mặt, mụn ẩn lâu năm cũng 'biến mất' không dấu vết, da còn trắng bật tông - Ảnh 1
Thay vì tốn kém chi phí cho các loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn có thể cải thiện tình trạng này nhanh chóng với các nguyên liệu thiên nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Baking soda không chỉ có tác dụng tẩy trắng răng mà còn giúp trị mụn ẩn cực nhanh. Nguyên liệu này vừa có tính kiềm, vừa có tính axit nên có khả năng cân bằng độ pH trên da. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng lấy đi mọi bã nhờn, bụi bẩn và tẩy tế bào chết cực kì hiệu quả.

Kết hợp với nước chanh giàu axit citric và vitamin C giúp diệt khuẩn, làm sạch da và ngăn ngừa mụn hình thành. Đặc biệt, mật ong có trong hỗn hợp này còn có tác dụng giảm nguy cơ nhiễm trùng, se khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm và làm dịu da.

Hỗn hợp rẻ tiền này vừa giúp trị mụn, vừa mang lại cho bạn làn da tươi sáng và mịn màng không tì vết.

Trộn baking soda với thứ này rồi thoa lên mặt, mụn ẩn lâu năm cũng 'biến mất' không dấu vết, da còn trắng bật tông - Ảnh 2
Nếu đang phải đối mặt với mụn ẩn, mặt nạ từ baking soda sẽ là một trong những phương pháp tuyệt vời để giải quyết chúng tận gốc – Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách làm hỗn hợp baking soda trị mụn và làm trắng da cực đơn giản tại nhà:

Cách làm hỗn hợp baking soda trị mụn cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 2 thìa cà phê baking soda

- 1 thìa nước cốt chanh

- 1 thìa cà phê mật ong

Hướng dẫn thực hiện:

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào trong bát con, dùng thìa trộn đều hỗn hợp sau đó thoa lên mặt, tránh vùng quanh mắt. Giữ hỗn hợp trên da khoảng 5-10 phút rồi rửa mặt với nước ấm để làm sạch, dùng khăn mềm lau khô rồi rửa lại bằng nước lạnh để thu nhỏ lỗ chân lông.

Trộn baking soda với thứ này rồi thoa lên mặt, mụn ẩn lâu năm cũng 'biến mất' không dấu vết, da còn trắng bật tông - Ảnh 3
Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào trong bát con, dùng thìa trộn đều hỗn hợp - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì áp dụng mỗi tuần 2 lần, bạn sẽ thấy hiệu quả tức thì. Đối với những bạn có làn da quá nhạy cảm, bạn nên thử độ kích ứng của da trước khi sử dụng để tránh mẩn ngứa khó chịu.

Bên cạnh việc áp dụng biện pháp trên để trị mụn ẩn, bạn nên tránh lạm dụng các loại mỹ phẩm và luôn giữ da mặt thật sạch để bảo vệ làn da. Bạn có thể tẩy da chết mỗi tuần 1 lần, đồng thời xông hơi da mặt giúp lỗ chân lông giãn nở, kích thích nhân mụn trồi lên và việc xử lý nhân mụn cũng trở nên dễ dàng hơn.

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