Triệu chứng, nguyên nhân và cách chữa giãn tĩnh mạch tại nhà cực an toàn, hiệu quả

Đôi chân với chằng chịt mạch máu gây mất thẩm mỹ sẽ dẫn đến những tác động xấu đến tâm lý của người bệnh. Không những vậy, đây là căn bệnh sẽ dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Áp dụng đúng cách chữa giãn tĩnh mạch sẽ giúp kiểm soát hiệu quả căn bệnh này.

Lối sống “nhanh”, áp lực công việc nhiều cộng với thói quen không dành nhiều sự quan tâm tới những dấu hiệu ban đầu của bệnh suy giãn tĩnh mạch là nguyên nhân khiến căn bệnh này đang dần trẻ hóa.

Khi các van nhỏ trong tĩnh mạch bị tổn thương và trở nên yếu đi, sự lưu thông của máu trong tĩnh mạch khó kiểm soát hơn. Áp lực được tạo ra khiến tĩnh mạch bị giãn ra, xoắn lại, nổi phồng lên trên bề mặt da. Thậm chí, chúng ta có thể thấy rõ các tĩnh mạch bị giãn màu xanh, tím đậm nổi ngay dưới da. Đây là suy giãn tĩnh mạch.

Cùng với cao huyết áp và tiểu đường, suy giãn tĩnh mạch đang là một trong những căn bệnh thời hiện đại có tỷ lệ người mắc bệnh cao. Khi mắc căn bệnh này, vùng da của người bệnh sẽ yếu, mỏng đi. Nếu bị nhiễm khuẩn thì sẽ dẫn đến khả năng loét trên diện rộng. Đặc biệt, đây là căn bệnh có thể dẫn đến lưu thông máu kém và dẫn đến tình trạng tắc mạch máu. Người bệnh thậm chí có thể đối diện nguy cơ tử vong khi trong trường hợp xấu nhất.

Bệnh suy giãn tĩnh mạch

Bệnh thường xảy ra phổ biến nhất ở chân. Đồng thời, các vị trí xuất hiện còn là các vị trí như thực quản (giãn tĩnh mạch thực quản), hậu môn (bệnh trĩ), bìu ở nam giới.

Trong thời gian thai kỳ, phụ nữ cũng có thể bị giãn tĩnh mạch. Đây là hiện tượng sẽ giảm dần sau sinh hoặc không thuyên giảm, tùy vào từng mức độ của bệnh.

2. Nguyên nhân và biểu hiện của bệnh suy giãn tĩnh mạch

Bệnh suy giãn tĩnh mạch do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bao gồm: do di truyền, thay đổi nội tiết tố hay thói quen ít vận động, tăng cường hoạt động nhiều hơn khiến các van mạch máu suy yếu hoặc bị hỏng.

Ngoài biểu hiện nổi rõ các tĩnh mạch bên dưới bề mặt da có thể quan sát được, bạn có thể nhận thấy:

- Tê, sưng chân, nặng bắp chân. Dưới chân có cảm giác nóng rát hoặc đau nhói.

- Thấy khó chịu, nặng nề (hoặc cảm nhận được rõ là ở các mạch máu).

Nổi rõ các tĩnh mạch bên dưới bề mặt da là biểu hiện có thể quan sát được của bệnh

- Có cảm giác kiến bò hay chuột rút (hay xảy ra vào ban đêm).

- Bàn chân và mắt cá chân bị sưng

- Da ở trên tĩnh mạch giãn khô hoặc ngứa. Khi tĩnh mạch nổi to, trông da mỏng manh hơn. Đây là biểu hiện có thể dẫn đến tâm lý lo âu và hoang mang đối với người bệnh.

3. 9 cách điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch tại nhà

Bệnh suy tĩnh mạch có chữa được không? Các tĩnh mạch khi đã bị suy giãn thì sẽ rất khó để trở lại trạng thái ban đầu. Tuy rằng không thể chữa dứt điểm tận gốc rễ bệnh suy giãn tĩnh mạch nhưng chúng ta có thể cải thiện tình trạng bệnh hơn. Tuân thủ lối sống lành mạnh và áp dụng cách chữa giãn tĩnh mạch tại nhà.

Sau đây là các biện pháp điều trị hỗ trợ hiệu quả bệnh và hỗ trợ cho các phương pháp y khoa do bác sĩ chỉ định.

- Tập thể dục

Thường xuyên luyện tập thể dục là cách giúp tăng cường lưu thông máu, ngăn chặn máu tích tụ lại. Đồng thời, đây cũng là cách giúp giảm huyết áp hiệu quả. Bởi huyết áp cao sẽ gây tác động lên các mạch máu.

Thường xuyên luyện tập thể dục là cách giúp tăng cường lưu thông máu, ngăn chặn máu tích tụ lại

Gợi ý một số bộ môn luyện tập vừa sức có thể kể đến như:

Bơi lội

Đi dạo

Đạp xe

Yoga

- Mang vớ giãn tĩnh mạch

Dùng vớ y khoa chữa suy giãn tĩnh mạch là giải pháp đơn giản, tiện lợi, mang đến hiệu quả cao. Thông qua việc tạo áp lực hợp lý lên chân, dùng vớ là cách cải thiện hiệu quả tình trạng giãn tĩnh mạch chân. Các tĩnh mạch ở đây sẽ giãn nở thêm và có thể hỗ trợ hiệu quả hoạt động của các tĩnh mạch trong việc điều hướng máu lưu thông về tim.

Dùng vớ y khoa chữa giãn tĩnh mạch

Kết quả một số nghiên cứu cho thấy, dùng vớ y khoa chữa suy giãn tĩnh mạch loại cao đến đầu gối với áp lực từ 18 đến 21 mmHg trong một tuần là cách giúp giảm bớt những cơn đau do triệu chứng của giãn tĩnh mạch.

- Dùng các chiết xuất thực vật

Dùng các sản phẩm chiết xuất từ thực vật là cách hiệu quả giúp hỗ trợ điều trị giãn tĩnh mạch chân. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, khi dùng chiết xuất hạt dẻ ngựa (Aesculus hippocastanum L.) sẽ giúp giảm cảm giác đau, nặng nề và ngứa ran vùng chân. Từ đó, giảm hiệu quả nguy cơ bị giãn tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch chân.

Chiết xuất hạt dẻ ngựa chữa giãn tĩnh mạch

Dùng chiết xuất từ cây thông biển và cây đậu chổi cũng là cách giảm tình trạng sưng phù chân có liên quan đến chứng giãn tĩnh mạch hiệu quả.

Nên pha tinh dầu chiết xuất từ thực vật nêu trên thật loãng trong dầu nền ( dầu oliu, dầu dừa) thay vì thoa trực tiếp lên da. Đây là cách giúp tránh bỏng da do kích ứng hiệu quả, đồng thời điều chỉnh lượng tinh dầu được ở mức vừa phải, tránh lãng phí.

Hoặc bạn cũng có thể dùng chiết xuất hạt nho theo đường uống để loại bỏ hiệu quả các trường hợp bị suy giãn tĩnh mạch. Uống chiết xuất hạt nho là cách giúp giảm sưng ở phần chân dưới, đồng thời, giúp giảm được các triệu chứng khác của suy tĩnh mạch mạn tính.

- Thay đổi chế độ ăn uống

Để cải thiện tình trạng giãn tĩnh mạch hiệu quả và thu nhỏ tĩnh mạch bị giãn nở, bạn có thể bổ sung thêm thực phẩm chứa flavonoid. Đây là cách hiệu quả giúp cải thiện lưu thông máu, giúp ổn định sự luân chuyển của mạch máu, giảm áp lực động mạch, thư giãn các mạch máu, từ đó giảm chứng giãn tĩnh mạch hiệu quả.

Thực phẩm chứa giàu flavonoid bao gồm các loại rau củ: hành, ớt chuông, rau bó xôi, bông cải xanh…, các loại trái cây: trái cây họ cam chanh, nho, anh đào, táo, việt quất…, Cacao, Tỏi

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Chế độ ăn uống chữa bệnh giãn tĩnh mạch

Các thực phẩm giàu kali có khả năng giúp giảm giữ nước trong cơ thể hiệu quả. Bổ sung những thực phẩm giàu kali là cách hiệu quả để hỗ trợ cải thiện tình trạng giãn tĩnh mạch. Đồng thời, bạn nên cắt giảm bớt những thực phẩm mặn, các thực phẩm nhiều muối hay natri. Chúng sẽ khiến cơ thể giữ nước. Có thể kể đến những thực phẩm chứa nhiều kali: Hạt hồ trăn, hạnh nhân, đậu lăng, đậu trắng, khoai tây và một số loại cá như cá hồi và cá ngừ...

Bên cạnh đó, bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ là cách hiệu quả giúp người bị giãn tĩnh mạch chân ngăn ngừa tình trạng táo bón. Thực phẩm giàu chất xơ bao gồm: Thực phẩm làm từ ngũ cốc, yến mạch, lúa mì và hạt lanh,...

- Duy trì cân nặng

Nguy cơ giãn tĩnh mạch tăng khi mắc phải tình trạng thừa cân. Giảm cân và duy trì cân nặng ở mức bình thường là cách hỗ trợ điều trị giãn tĩnh mạch, giúp giảm áp lực lên tĩnh mạch, giảm sưng và khó chịu.

Giảm cân và duy trì cân nặng ở mức bình thường là cách hỗ trợ điều trị giãn tĩnh mạch hiệu quả

- Chọn mặc trang phục rộng rãi thoải mái

Mặc các loại quần áo bó sát gây ảnh hưởng đến sự lưu thông máu. Tốt nhất là bạn nên chọn trang phục thoải mái và mang giày đế bằng thay vì giày cao gót.

- Giữ cho chân nâng cao

Để cải thiện lưu thông máu trong các tĩnh mạch chân, bạn hãy giữ cho chân nâng cao, tốt nhất là ở tầm ngang với vị trí của tim hoặc cao hơn. Với cách này, áp lực trong tĩnh mạch sẽ giảm xuống và đưa máu trong tĩnh mạch về tim thuận lợi hơn.

Giữ cho chân nâng cao

Nếu phải ngồi lâu thì bạn nên cố gắng giữ đôi chân được nâng cao, tranh thủ thực hiện động tác này trong lúc nghỉ ngơi hoặc khi đang làm việc.

- Massage

Khi được massage nhẹ nhàng, máu được lưu thông tốt hơn. Để tăng hiệu quả cao hơn, bạn có thể kết hợp sử dụng dầu massage hoặc kem dưỡng ẩm.

Thực hiện các thao tác nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương lên tĩnh mạch.

- Thay đổi tư thế thường xuyên

Nên thường xuyên vận động, thay đổi tư thế thường xuyên để máu lưu thông tốt hơn. Tránh ngồi lâu một chỗ hoặc ngồi bắt chéo chân vì sẽ dẫn đến tình trạng máu kém lưu thông hơn.

Trên đây là những cách chữa giãn tĩnh mạch tại nhà chỉ có tác dụng đối với những trường hợp bệnh nhẹ và vừa. Đối với các đối tượng bị bệnh nặng hơn, để cải thiện tình trạng bệnh, bạn cần kịp thời tìm đến phương pháp điều trị y khoa.