Tuy không phải là triệu chứng chính xác của bệnh nhưng hầu hết người mắc bệnh ung thư trực tràng đều có những biểu hiện rối loạn hệ tiêu hóa như tiêu chảy, chướng hơi, ăn không tiêu, đi đại tiện ra máu, đau tức vùng bụng. Nếu chỉ là triệu chứng thông thường, bạn có thể mắc chứng rối loạn hệ tiêu hóa nhưng cũng có thể đó là biểu hiện bệnh ung thư đại tràng .

Điều quan trọng chính là người bệnh tự cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, kịp thời tầm soát và phát hiện bệnh. Dưới đây là một số triệu chứng bệnh ung thư trực tràng điển hình mà bạn cần nắm bắt sớm:

Hãy để ý đến phân khi đi đại tiện, nếu phân xuất hiện kèm với máu đỏ tươi thì hãy nghĩ đến bệnh ung thư trực tràng . Ở một số bệnh nhân, giai đoạn sau cùng, bệnh nhân còn thấy hậu môn trực tràng sa xuống, số lần đi vệ sinh ngày một nhiều lên và sút cân liên tục.

Thường xuyên gặp tình trạng đầy hơi chướng bụng trên vùng rốn, cảm giác chán ăn khiến cơ thể mệt mỏi, sụt cân là một trong những biểu hiện cơ thể bạn đang có sự phát triển bất thường của khối u đại tràng.

Giảm cân đột ngột

Nếu bạn vẫn sinh hoạt bình thường và không áp dụng bất kì chế độ ăn kiêng nào mà cơ thể liên tục giảm cân thì hãy nhanh chóng đến bệnht? viện thăm khám. Đây là một trong những triệu chứng bệnh ung thư trực tràng, dạ dày hoặc một trong những cơ quan của hệ tiêu hóa.

Suy nhược cơ thể

Triệu chứng cuối cùng mà bất kì bệnh nhân ung thư nào đều mắc phải chính là cơ thể suy nhược, mệt mỏi. Nếu bạn mệt mỏi vì căn bệnh ung thư thì cơ thể bạn vẫn uể oải, kiệt sức chẳng vì lí do gì hoặc dù đã nghĩ ngơi rất nhiều thì tình trạng mệt mỏi vẫn không hề mất đi.

Vậy chẩn đoán và cách điều trị hiệu quả bệnh ung thư trực tràng là gì?

Nếu đột nhiên cơ thể có những triệu chứng trên, bệnh nhân sẽ được bác sĩ chuyên khoa cho thực hiện lần lượt các xét nghiệm sau:

Chụp X-quang đại tràng: Dựa vào kết quả X-quang, bác sĩ sẽ tìm ra những phát triển bất thường trong đại trực tràng.

Nội soi đại tràng: Đây được xem là phương pháp phát hiện khối u đại trực tràng nhanh, hiệu quả hơn cả X-quang. Nếu trong quá trình nội soi (nội soi ống mềm theo đường hậu môn), các bác sĩ phát hiện polyp đại trực tràng, bệnh nhân sẽ được thực hiện cắt bỏ polyp đồng thời thực hiện xét nghiệm, sinh thiết để tìm ra bệnh. Sau đó, tùy vào mức độ bệnh mà bác sĩ sẽ điều trị theo các phác đồ khác nhau.

Nếu được phát hiện sớm ở giai đoạn đầu, bệnh ung thư đại trực tràng có thể hoàn toàn được chữa khỏi. Do đó, mỗi người cần lắng nghe cơ thể mình, tầm soát bệnh sớm là cách tốt nhất để phòng tránh và điều trị bệnh ung thư trực tràng hiệu quả.