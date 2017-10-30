Trị dứt điểm viêm khớp không lo tái phát nhờ uống nước ép dứa chế biến theo cách này

Sống khỏe 30/10/2017 17:41

Dứa là loại quả được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng biết nó còn có thể điều trị viêm khớp cực kỳ hiệu quả. Thậm chí, loại quả này còn được xem là "thần dược" chữa bệnh viêm khớp.

Viêm khớp thường gây đau nhức tại các khớp tay, chân khiến người bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Càng lớn tuổi, biến chứng của bệnh sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, dứa là loại quả có khả năng phòng ngừa và điều trị bệnh viêm khớp cực kỳ hiệu quả. Các nghiên cứu này cũng chứng minh rằng, nước ép dứa có công dụng giúp điều trị chấn thương trong thể thao.

Trị dứt điểm viêm khớp không lo tái phát nhờ uống nước ép dứa chế biến theo cách này - Ảnh 1
Dứa giúp điều trị viêm khớp hiệu quả - Ảnh: Internet

Dứa chứa hàm lượng cao bromelain, một loại enzym protein tiêu hóa giúp đẩy lùi tình trạng viêm khớp. Những dưỡng chất khác trong dứa có tác dụng như một loại thuốc chống viêm khớp tự nhiên và hiệu quả.

Dưới đây là cách làm nước ép dứa trị viêm khớp cực đơn giản:

Cách làm nước ép dứa trị viêm khớp

Chuẩn bị:

- 1 quả dứa tươi

- 7 củ cà rốt loại nhỏ

- 5 nhánh cần tây

- 1/2 quả chanh

Cách làm:

- Gọt sạch vỏ dứa, lấy phần lõi dứa để làm nước ép vì đây là phần chứa nhiều bromelain nhất. Phần lõi cắt thành từng miếng nhỏ để dễ ép lấy nước.

- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt nhỏ. Cần tây rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút rồi vớt ra để ráo nước. Chanh cắt đôi, vắt lấy nước cốt.

- Cho tất cả nguyên liệu gồm dứa, cà rốt, cần tây vào máy ép lấy nước. Sau khi hoàn thành, đổ nước ép ra ly rồi cho thêm nước cốt chanh vào, khuấy đều hỗn hợp.

Trị dứt điểm viêm khớp không lo tái phát nhờ uống nước ép dứa chế biến theo cách này - Ảnh 2
Cách làm nước ép dứa cực đơn giản - Ảnh: Internet

Cách dùng:

- Khi xương khớp bị đau nhức, bạn có thể uống 1 ly nước ép dứa và cơn đau sẽ dần biết mất.

- Kiên trì sử dụng nước ép dứa 2 lần mỗi tuần, những cơn đau do viêm khớp gây ra sẽ giảm dần và không tái phát nữa.

Chúc các bạn thành công với cách làm nước ép dứa trị viêm khớp như trên nhé!

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