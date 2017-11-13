Trị bệnh trĩ bằng phương pháp dân gian là một trong những cách mang lại hiệu quả tốt, giúp người điều trị nhanh chóng chấm dứt cảm giác đau rát, khó chịu, mọi việc sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa, những phương pháp này có tính an toàn cao và cực kì tiết kiệm chi phí cho người bệnh.
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Bệnh trĩ khiến cho chất lượng của cuộc của bạn bị ảnh hưởng. Đặc biệt là nữ giới, khi bị mắc căn bệnh này sẽ có nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa khác như viêm nhiễm cổ tử cung, khí hư ra nhiều, vùng kín có mùi… Bởi do cấu tạo của nữ giới đặc biệt, vùng hậu môn nằm gần vùng kín, chính vì vậy vi khuẩn dễ xâm nhập và tấn công.
Ngay khi mới chớm, các chị em nên chữa trị ngay để ngăn chặn bệnh không có cơ hội tiến triển nặng hơn. Để tiết kiệm chi phí và không mất nhiều thời gian đi thăm khám, các chị em có thể áp dụng ngay những cách trị bệnh trĩ bằng phương pháp dân gian.
Cách điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp dân gian từ lá thiên lý
Nguyên liệu cần có:
- 100g lá thiên lý.
- 5 g muối ăn.
Cách thực hiện:
- Rửa sạch lá thiên lý, để ráo nước.
- Giã lá thiên lý với muối, rồi đổ thêm 30ml, lọc qua vải màn.
- Dùng bông thấm đều và đắp lên chỗ bị trĩ.
- Lấy băng gạc để cố định miếng bông này.
- Khoảng 30 phút sau gỡ ra.
- Ngày thực hiện 1-2 lần, khoảng 1 tuần sau bạn sẽ thấy bệnh giảm hẳn.
Cách trị bệnh trĩ bằng phương pháp dân gian từ rau diếp cá
Cách trị bệnh trĩ bằng rau diếp cá rất đơn giản, tuy nhiên chỉ thích hợp với tình trạng bệnh nhẹ đang ở giai đoạn đầu.
Đối với cách này bạn có thể:
- Ăn sống: Sau khi rửa sạch rau diếp cá, bạn hãy ngâm vào dung dịch nước muối loãng khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo. Trong các bữa ăn, bạn hãy ăn loại rau này càng nhiều càng tốt và có thể kết hợp với uống sinh tố rau diếp cá để có hiệu quả chữa trị bệnh tốt hơn.
- Xông hơi: Rau diếp cá sau khi rửa sạch, rồi cho vào nồi nước nấu sôi. Lấy phần nước này xông hơi để loại bỏ vi khuẩn hiệu quả. Tiếp theo đến khi nước nguội bạn hãy ngâm hậu môn vào nước và dùng lá rau diếp cá chà đi chà lại.
- Đắp trực tiếp: Sau khi vệ sinh vùng hậu môn sạch sẽ, bạn hãy giã lá rau diếp cá và đắp trực tiếp lên các búi trĩ, rồi dùng băng gạc cố định.
Cách trị bệnh trĩ bằng phương pháp dân gian từ cây lá bỏng
Đối với các triệu chứng đau rát, ngứa ngáy:
Nguyên liệu gồm có:
- 6g lá bỏng.
- 6g rau sam.
Cách thực hiện:
Bạn hãy rửa sạch 2 loại lá này sau đó nhai sống hoặc sắc uống. Nếu bị tình trạng lòi dom và lở hậu môn thì bạn hãy nấu nước bồ kết ngâm và rửa hậu môn, sau đó giã lá bỏng đắp vào búi trĩ.
Triệu trứng đi ngoài ra máu
Nguyên liệu:
- 30g lá bỏng.
- 10g cỏ nhọ nồi.
- 10g ngải cứu.
- 10g lá trắc bá.
Cách thực hiện:
Bạn hãy sao cháy các nguyên liệu trên rồi sắc với nước uống. Ngày 1 thang.
Cách trị bệnh trĩ bằng phương pháp dân gian từ là vông nem
Nguyên liệu cần có:
- 7-9 lá vông tươi.
- 30-40ml giấm thanh.
Cách thực hiện:
- Lá vông rửa sạch sau đó ngâm với nước muối loãng khoảng 3 phút.
- Sau đó vớt ra để ráo, rồi mang xay nhuyễn.
- Cho thêm dấm thanh vào trộn đều, sao cho hỗn hợp không quá ướt hoặc quá khô.
- Khi đã vệ sinh sạch vùng hậu môn, bạn hãy đắp hỗn hợp này lên.
- Ngày đắp khoảng 3 lần sẽ thấy ngay hiệu quả cải thiện.
Chúc các bạn thành công với những cách trị bệnh trĩ bằng phương pháp dân gian ở trên nhé!