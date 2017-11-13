Bệnh trĩ khiến cho chất lượng của cuộc của bạn bị ảnh hưởng. Đặc biệt là nữ giới, khi bị mắc căn bệnh này sẽ có nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa khác như viêm nhiễm cổ tử cung, khí hư ra nhiều, vùng kín có mùi… Bởi do cấu tạo của nữ giới đặc biệt, vùng hậu môn nằm gần vùng kín, chính vì vậy vi khuẩn dễ xâm nhập và tấn công.

Ngay khi mới chớm, các chị em nên chữa trị ngay để ngăn chặn bệnh không có cơ hội tiến triển nặng hơn. Để tiết kiệm chi phí và không mất nhiều thời gian đi thăm khám, các chị em có thể áp dụng ngay những cách trị bệnh trĩ bằng phương pháp dân gian.