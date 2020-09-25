Tìm hiểu công dụng của nụ vối đối với sức khỏe

Nụ vối đã trở thành một loại thức uống quen thuộc được ông bà ta sử dụng để đun, hãm trà uống hàng ngày cũng như sử dụng như một phương thuốc chữa bệnh hiệu quả. Cây vối là một loại cây được trồng khá nhiều ở nước ta, lá và nụ là 2 bộ phận được sử dụng nhiều và có tác dụng khác nhau. Mọi người khi dùng cần chú ý dựa trên tính năng của từng bộ phận của cây để mang lại kết quả điều trị tốt nhất.

Công dụng của nụ vối được ghi chép rất nhiều trong các tài liệu y văn như: giải nhiệt, hỗ trợ chữa tiểu đường, lợi sữa cho bà mẹ đang cho con bú,... Nụ vối trở thành một loại nước uống giải nhiệt được yêu thích vào mùa hè, vừa cung cấp nước vừa bổ sung nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Bạn có thể nấu trà nụ vối uống hàng ngày giúp chống oxy hóa cơ thể, ổn định đường huyết, giúp tăng chuyển hóa cơ bản, bảo vệ tổn thương tế bào beta, phòng ngừa đục tinh thể do di chứng của tiểu đường. Vì là thảo dược tự nhiên nên có thể sử dụng nụ vối hàng ngày mà không sợ gặp bất kỳ tác dụng phụ nào.

Gần đây, một số nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng của nụ vối trong việc hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Thực nghiệm lâm sàng giữa Viện Dinh dưỡng quốc gia (Việt Nam) và Đại học Phụ nữ Nhật Bản đã mang lại kết quả nghiên cứu chứng minh được trong nụ vối có chứa hợp chất flavonoid có công dụng rất tốt giúp hỗ trợ phòng ngừa và điều trị tiểu đường hiệu quả.

Uống nụ vối có công dụng chữa tiểu đường hiệu quả

+ Uống nụ vối giảm cân

Nhờ chứa flavonoid cùng nhiều hoạt chất, nụ vối giúp cân bằng đường huyết sau ăn và hỗ trợ ổn định đường huyết, làm giảm lipid trong máu, từ đó hỗ trợ giảm cân khi hiệu quả nếu bạn uống nước nụ vối đúng cách và thường xuyên.

+ Uống nụ vối có lợi sữa không?

Nước vối có thể được chế biến từ lá vối, nụ vối tươi hoặc đã phơi khô. Các nghiên cứu gần đây cũng khẳng định rằng trong nước vối chứa rất nhiều vitamin mang đến công dụng hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và đặc biệt là lợi sữa cho phụ nữ sau sinh.

Do đó, các mẹ bầu có thể uống nước nụ vối thường xuyên từ những ngày đầu thi kỳ để giúp cơ thể khỏe mạnh, lợi sữa sau sinh.

Trong nước vối chứa rất nhiều vitamin mang đến công dụng hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và đặc biệt là lợi sữa cho phụ nữ sau sinh

Cách thức thực hiện rất đơn giản, bạn lấy lá vối đun nước hàng ngày để uống thay nước lọc. Mỗi ngày, chỉ nên uống tối đa 1 lít nước vối sẽ giúp duy trì làn da đẹp mịn màng, ngăn ngừa mụn nám, đánh tan mỡ thừa, giúp vòng eo săn chắc.

Nước vối còn rất tốt cho những chị em có làn da nhờn và hỗn hợp dầu dễ nổi mụn. Nụ vối giúp kiện tì, hỗ trợ ăn ngon, tiêu hóa tốt. Dạ dày sẽ tiết nhiều dịch tiêu hóa nhờ chất đắng, chát trong nụ vối. Ngoài ra, lượng tanin sẽ giúp bảo vệ niêm mạc ruột, tinh dầu vối còn có tính sát khuẩn giúp ngăn ngừa viêm nhiễm, mẩn ngứa hiệu quả.

+ Nụ vối chữa sỏi thận

Sau những giờ lao động mệt mỏi, đặc biệt là vào mùa hè, nếu được ngồi nghỉ ngơi và uống một bát nước vối thì bạn sẽ thấy cơ thể nhanh chóng hết khát và đỡ mệt hẳn vì ngoài nước ra, cơ thể con người còn được cung cấp một số vitamin và muối khoáng cần thiết. Nụ vối có thể làm mát cơ thể và lợi tiểu nên sẽ hỗ trợ đào thải các độc chất trong cơ thể qua đường tiết niệu dễ dàng hơn. Đó là lý do những người bị sỏi thận có thể uống trà nụ vối thường xuyên để giúp đào thải sỏi ra ngoài nhanh chóng và an toàn.

Những người bị sỏi thận có thể uống trà nụ vối thường xuyên để giúp đào thải sỏi ra ngoài nhanh chóng và an toàn

+ Nụ vối hỗ trợ giảm mỡ máu

Bạn dùng 15 - 20g nụ vối, hãm lấy nước uống như trà trong ngày hoặc sắc thành 3 chén nước đặc chia ra uống trong ngày. Loại nước này cần phải uống thường xuyên mới đạt được hiệu quả tốt nhất.

+ Tác dụng của nụ vối trong hỗ trợ điều trị bệnh gout

Nụ vối là một loại đặc sản của xứ Hà Giang, được dân gian xem là vị cứu tinh của những người bị bệnh gout lâu năm. Các thành phần quan trọng có trong lá và nụ vối có công dụng giúp kích thích tiêu hóa, tiêu độc, lợi tiểu, tiêu độc, giúp giảm lượng dầu mỡ, chất béo bị tích lũy lâu ngày trong cơ thể một cách hiệu quả.

Nụ vối có công dụng hỗ trợ điều trị bệnh gout

Nguyên nhân gây ra bệnh gout thường xuất phát từ chế độ ăn uống kém khoa học, dung nạp quá nhiều đường ngọt, chất béo, hoặc có thể do hệ thống tiêu hóa và bài tiết hoạt động không hiệu quả gây ra tình trạng ứ đọng uric tại các khớp, dẫn đến các khớp xương bị sưng, nóng đỏ, đau kéo dài,...

+ Hỗ trợ điều trị bỏng

Bạn dùng một ít vỏ cây lá vối, cạo đi phần thô bên ngoài, mang rửa sạch và đợi ráo nước xong giã cho nát ra. Tiếp theo, hãy đem hòa chúng cùng với nước sạch rồi lọc bỏ phần cặn đi. Cuối cùng, lấy phần nước đó thoa nhẹ nhàng lên vết bỏng. Nhờ vào khả năng kháng khuẩn, loại bỏ vi trùng gây hại cao nên nước lá vối sẽ giúp làm giảm sưng, giảm đau cũng như chống nhiễm trùng cho vết thương đáng kể.

+ Hỗ trợ chữa chốc đầu, lở ngứa

Bạn chuẩn bị một lượng nụ vối vừa đủ và mang chúng đi đun sôi kỹ với nước cho ra hết dược chất, dùng nước sắc đó để tắm hằng ngày, xoa kỹ vào các vùng bị lở ngứa hoặc bị chốc đầu (gội đầu).

+ Hỗ trợ chữa viêm đại tràng mạn tính, đau bụng, đi phân sống

Khoa học đã chứng minh rằng nước lá vối có công dụng tuyệt vời trong việc giúp sát khuẩn, giảm viêm cho vết thương. Vì thế, những người không may mắc chứng viêm đại tràng mãn tính, thường xuyên đau bụng âm ỉ khó chịu cũng như đi ngoài ra phân sống thì nên sử dụng nước lá vối để hỗ trợ điều trị. Đây được xem là phương pháp rất đơn giản, tiết kiệm mà lại mang lại hiệu quả cao, giúp cải thiện tình trạng bệnh nhanh chóng.

Nụ vối giúp hỗ trợ chữa viêm đại tràng mạn tính

Cách thực hiện: sử dụng 200g nụ vối tươi, đem đi vò nát rồi đun với 2 lít nước sôi, sắc trong khoảng 1h ở lửa nhỏ rồi sử dụng uống thay nước hằng ngày. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng công thức sau: 3 nụ vối + 8g vỏ ổi + 10g núm quả chuối tiêu. Mang tất cả các nguyên liệu thái nhỏ, phơi khô và sắc cùng 400ml nước đến khi còn 100ml thì chia 2 lần uống trong ngày, nên sử dụng liên tục từ 3-5 ngày bệnh sẽ tiến triển.

+ Viêm gan, vàng da

Viêm gan có thể xuất phát từ nguyên nhân lạm dụng rượu bia, ăn đồ cay nóng, dùng chất kích thích thường xuyên. Lá vối hay nụ vối đều có khả năng hỗ trợ thanh lọc, loại bỏ các độc tố trong cơ thể ra ngoài, giảm bớt áp lực cho gan, từ đó chúng rất có ích cho những bệnh nhân bị viêm gan, vàng da.

Cách thực hiện: sử dụng 200g rễ hoặc vụ vối, nấu hoặc sắc uống hàng ngày.

+ Chữa ngứa do dị ứng

Nhờ khả năng kháng khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn nên lá vối hay nụ vối có thể được sử dụng khi bạn bị ngứa do dị ứng thời tiết hay mỹ phẩm. Dùng nước lá vối đun nóng rồi pha vào nước ấm tắm hoặc ngâm mình liên tục trong 3-4 ngày bệnh tình sẽ thuyên giảm đáng kể.

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Nụ cây lá vối được xem là một loại dược liệu giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả nhiều loại bệnh

2. Cách sử dụng lá và nụ vối

Lá vối tươi hoặc khô rửa sạch cho vào ấm, thêm nước lọc vào đun đến khi sôi rồi uống nóng hoặc uống lạnh trong ngày. Nụ vối cũng áp dụng cách tương tự, đun trong nước đến khi sôi hoặc hãm trong nước sôi như hãm trà.

Nước vối hãm từ lá tươi có màu xanh như nước trà xanh còn lá khô sẽ có màu đỏ nâu nhạt. Nước vối khi uống sẽ có vị đắng nhẹ, hậu hơi ngọt, hương thơm ngai ngái. Khi nấu nước nụ vối tốt nhất nên dùng trong ngày và không để qua hôm sau.

Đun trong nước đến khi sôi hoặc hãm trong nước sôi như hãm trà

Hy vọng những công dụng của nụ vối vừa chia sẻ ở trên đã giúp bạn có thêm thông tin hữu ích về nụ vối và biết cách sử dụng chúng để phát huy hiệu quả chữa bệnh tốt nhất.