Thường xuyên gặp tình trạng đau buốt răng, hãy áp dụng ngay những cách khắc phục cực hiệu quả này

Sống khỏe 12/11/2018 15:10

Tình trạng răng ê buốt khiến bạn khó chịu và gây ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng ăn uống. Để khắc phục hiện tượng này hiệu quả, bạn hãy thử áp dụng ngay những biện pháp cực đơn giản sau.

Hiện tượng ê buốt răng không chỉ khiến bạn cảm thấy khó chịu, bứt rứt mà còn là nguyên nhân dẫn đến một số bệnh về răng miệng như viêm nướu, viêm chân răng... nếu không điều trị đúng cách.

Thường xuyên gặp tình trạng đau buốt răng, hãy áp dụng ngay những cách khắc phục cực hiệu quả này - Ảnh 1
Ê buốt răng khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng răng ê buốt sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi thời tiết thay đổi đột ngột hoặc khi bạn sử dụng những món ăn quá lạnh. Thay vì đến bệnh viện, bạn có thể khắc phục hiệu quả tình trạng này ngay tại nhà với những cách cực đơn giản dưới đây:

Những biện pháp giảm đau buốt răng đơn giản tại nhà

Chăm sóc răng miệng đúng cách

Thói quen chăm sóc răng miệng sai cách là một trong những nguyên nhân khiến răng yếu đi và ngày càng ê buốt. Khi lớp men răng bị mài mòn do tác động cơ học và hóa học trong sinh hoạt hàng ngày sẽ làm phần ngà răng lộ ra, các kích thích bên ngoài có cơ hội tác động trực tiếp vào buồng tủy gây cảm giác ê buốt.

Để tránh làm mòn men răng, bạn cần chú ý không chải răng quá mạnh mà nên chải theo chuyển động tròn, sử dụng bàn chải có phần lông mềm và đánh răng đủ 2 lần/ngày vào sáng và tối.

Thường xuyên gặp tình trạng đau buốt răng, hãy áp dụng ngay những cách khắc phục cực hiệu quả này - Ảnh 2
Bạn cần đánh răng đúng cách để men răng không bị bào mòn - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế dùng thức uống có ga và thức ăn chứa nhiều axit

Những loại thức uống có ga hoặc các loại thực phẩm chứa nhiều axit như cam, chanh, quýt... đều có thể làm mòn men răng của bạn và gây ra tình trạng răng ê buốt.

Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế sử dụng các món ăn quá nóng hoặc quá lạnh để không gây tổn thương đến men răng khiến tình trạng răng trở nên tồi tệ hơn. Tốt nhất, bạn nên lựa chọn những thực phẩm mềm, dễ nhai, chứa nhiều canxi cũng như vitamin để giúp bảo vệ răng miệng.

Thường xuyên gặp tình trạng đau buốt răng, hãy áp dụng ngay những cách khắc phục cực hiệu quả này - Ảnh 3
Tránh sử dụng những loại thức uống có ga - Ảnh minh họa: Internet

Một số cách giảm đau buốt răng tại nhà bằng nguyên liệu thiên nhiên

Nhai trà xanh

Trà xanh chứa hàm lượng lớn catechin, florua, axit tannic và các thành phần tốt cho lớp men răng làm giảm quá trình hòa tan canxi. Chính vì vậy, việc nhai lá trà xanh tươi có thể giúp giảm đau buốt răng hiệu quả.

Thường xuyên gặp tình trạng đau buốt răng, hãy áp dụng ngay những cách khắc phục cực hiệu quả này - Ảnh 4
Nhai lá trà xanh có thể giảm thiểu tình trạng ê buốt - Ảnh minh họa: Internet

Dùng dầu vitamin E

Sử dụng vitamin E để tráng răng là cách đơn giản để giúp phục hồi hoạt động của các mô xung quanh răng, từ đó giảm thiểu những vấn đề răng miệng thường gặp.

Ăn quả óc chó

Quả óc chó rất giàu axit linoleic, canxi và phốt pho giúp phục hồi tổn thương men răng, đồng thời giảm sự kích thích đến các dây thần kinh răng. Hãy bổ sung quả óc chó vào thực đơn hàng ngày ngay nhé!

Thường xuyên gặp tình trạng đau buốt răng, hãy áp dụng ngay những cách khắc phục cực hiệu quả này - Ảnh 5
Quả óc chó rất giàu axit linoleic, canxi và phốt pho giúp phục hồi tổn thương men răng - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng tỏi

Nhờ chứa nhiều florua, allicin mà tỏi có khả năng bảo vệ lớp ngà răng, chống lại sự kích thích từ các loại thức ăn lạnh, cay, nóng… Bạn có thể thái tỏi thành lát nhỏ đắp lên phần răng ê buốt hoặc chà xát nhẹ nhàng ở khu vực cần điều trị.

Sau khi áp dụng những phương pháp trên nhưng tình trạng răng ê buốt vẫn không được cải thiện thì bạn hãy đến gặp nha sĩ ngay.

Đánh răng trước hay sau khi ăn sáng sẽ tốt hơn và đây là câu trả lời của chuyên gia

Đánh răng trước hay sau khi ăn sáng sẽ tốt hơn và đây là câu trả lời của chuyên gia

Bạn cho rằng chỉ có "kẻ khùng" mới ăn sáng xong rồi đánh răng sau khi ngủ dậy ư? Vì có phải bạn cho rằng nên đánh răng sau khi ngủ dậy là tốt nhất vì giúp đánh bay cảm giác khó chịu trong khoang miệng đúng không nào?

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