“Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cho con gái dùng thuốc kháng sinh vì bệnh viêm tai tái phát ảnh hưởng đến thính giác của con bé". Khi các bác sĩ đề nghị phẫu thuật đặt ống để ngăn ngừa nhiễm trùng và suy giảm thính lực cho con gái cô, Angie đã tự tìm kiếm một giải pháp thay thế tự nhiên và không cần phẫu thuật.

Để tì hiểu thực hư về sự hiệu quả của phương pháp này, SCMP đã phỏng vấn Angie Tourani - một nhà trị liệu sử dụng phương pháp BodyTalk đang sống tại Hồng Kông. Được biết, Angie đã được đào tạo về BodyTalk khi còn rất trẻ.

Angie mô tả BodyTalk là một liệu pháp toàn diện dựa trên niềm tin rằng các sinh vật sống đều có khả năng tự chữa lành hiệu quả hơn cả công nghệ hiện đại. Angie nói: "Phương pháp này là sự kết hợp của cả 2 yếu tố y học phương Đông và phương Tây để tạo điều kiện cho việc cơ thể tự chữa bệnh và phát triển."

Sau khi được trang bị những kiến thức cơ bản của BodyTalk, Angie bắt đầu thực hành trên những thành viên trong gia đình mình và sức khỏe của họ đã được cải thiện rõ rệt, cô cho biết. Hiện tại, cô đã thực hành liệu pháp này 15 năm và giảng dạy về nó hơn 10 năm.

Bằng cách chú trọng việc chữa trị cho toàn bộ cơ thể thay vì chỉ chú trọng vào từng bộ phận, BodyTalk sẽ cung cấp một "hệ thống chăm sóc sức khỏe thúc đẩy chất lượng thể chất, sinh lý và cảm xúc, Angie cho biết.

Angie Tourani đang chữa trị cho một bệnh nhân của mình tại phòng khám - Ảnh: SCMP

Một bệnh nhân của Angie cho biết trước đây sức khỏe của cô rất tệ, một bác sĩ còn từng nhận xét rằng các tuyến thượng thận của cô rất kém vì chúng phải chịu áp lực không ngừng. Sau khi người này hoàn thành một bảng câu hỏi, Angie đã nhìn ra vấn đề về quyết định giúp cô ta chữa trị chứng đau nửa đầu. Đặc biệt hơn, Angie đã sử dụng liệu pháp từ xa có nghĩa là bệnh nhân không nhất thiết phải đến văn phòng của cô.

Người bệnh này kể thêm, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, giọng nói của Angie rất thoải mái và dễ nghe, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Trên thực tế, cô cho biết đã suýt ngủ trong quá trình trị liệu vì quá thoải mái.

Khi được hỏi về việc làm cách nào để một phiên trị liệu từ xa hoạt động, Angie nói: "Mọi thứ, bao gồm cả con người đều có một tần số duy nhất như một đài phát thanh hay một đài truyền hình. Tôi có thể điều chỉnh tần số này và truy cập vào những thông tin cần thiết để tiến hành việc chữa trị."

Theo WebMD - trang thông tin sức khỏe lớn nhất hiện nay, có từ 75 đến 90% bệnh nhân đến các phòng khám với nguyên nhân bệnh là căng thẳng. Căng thẳng đóng một vai trò trong toàn bộ các vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, các vấn đề về tim mạch, tiểu đường, da liễu, hen suyễn, viêm khớp, trầm cảm, lo lắng và, vâng, đau đầu.

Căng thẳng đóng một vai trò trong nhiều vấn đề về sức khỏe - Ảnh: Internet

Khoa học đã chứng minh rằng căng thẳng rất có hại cho hệ miễn dịch của cơ thể. Angie cho biết BodyTalk cũng giúp tăng cường khả năng của hệ miễn dịch, cô nói: "BodyTalk giúp tăng cường và củng cố hệ miễn dịch của cơ thể bằng cách cải thiện con đường giao tiếp giữa não bộ và hệ thống miễn dịch".

Hiện tại, BodyTalk đã được công nhận là một "hoạt động chăm sóc sức khỏe phi thông thương" và có tới hơn 200 giảng viên BodyTalk đang giảng dạy trên 50 quốc gia, Angie đang dạy ở Hồng Kông.

Bệnh nhân nữ trên cho biết, quả thực chứng đau nửa đầu của cô đã không chấm dứt nhưng nó đã ngừng lại trong một khoảng thời gian đáng kể sau phiên trị liệu. Cô cho biết thêm, cơ thể cô như được khai thông và bình tĩnh hơn nhiều. Ngoài ra, BodyTalk còn buộc cô phải chú ý đến những thứ có thể gây hại đến sức khỏe ở xung quanh cô, nó buộc cô phải lắng nghe cơ thể mình và đó là một điều tốt.