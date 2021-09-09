Cư dân mạng xứ Trung bất ngờ với lý do 'người Việt Nam thường rất gầy', nhìn vào đồ ăn là biết ngay câu trả lời

Sống khỏe 09/09/2021 12:39

Netizen Trung Quốc cho rằng chính việc ăn uống lành mạnh, ít dầu mỡ và cân bằng giữa cơm và thức ăn đã mang lại cho người Việt một vóc dáng cân đối, ít thừa cân.

Mới đây, trên MXH Zhihu của Trung Quốc có xuất hiện một topic thu hút khá nhiều lượt quan tâm của netizen nước này liên quan đến Việt Nam. Cụ thể, tác giả đã đặt ra một câu hỏi: "Vì sao người Việt Nam đều rất gầy?"

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng cư dân mạng nước này sẽ nhắc đến những lý do như vị trí địa lý, kinh tế, mức sống,... thì họ lại chăm chăm vào vấn đề ăn uống của người Việt. Đa số bình luận đều cho rằng chính sự khác nhau trong ẩm thực của 2 nước khiến cho người Việt sở hữu một thân hình cân đối đến vậy, cụ thể là người Trung Quốc khi nấu ăn thường hay cho rất nhiều dầu mỡ khi chế biến.

Dưới đây là chia sẻ của một vài người Trung Quốc từng đến Việt Nam du lịch nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng:

1. Tôi đã từng đi du lịch ở Việt Nam vào mùa xuân, có vẻ họ gần như không ăn dầu mỡ? Món phở mà tôi ăn có nước dùng trong veo giống như chỉ có nước và muối ấy, vị còn vô cùng thanh mát, tôi cũng rất thích muối tiêu chanh ăn kèm của họ.

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Món bánh ngọt được khen là vị ngọt ít, khá dễ ăn - Ảnh: Zhihu

Ngoài ra, các món rau xào ở Việt Nam gần như cực ít dầu mỡ, so với đồ ăn ở đây thì những món ăn mà tôi thường ăn hồi còn đi học không khác nào ngâm trong bể dầu. Bánh mì ngọt cũng rẻ luôn, vị khá dễ ăn, mà cảm giác nhẹ nhàng, gần không có đường luôn.

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Bát phở 'gây thương nhớ' với nước dùng trong veo - Ảnh: Zhihu

2. Đồ ăn tại Việt Nam rất là ngon nha, mà thành phần cũng nhiều thịt lắm. Tôi từng được đi công tác ở Hà Nội 1 tuần rồi, món phở của họ phải nói là ngập thịt. Nhưng nhìn chung là họ chế biến đồ ăn ít dầu mỡ, thịt đa phần cũng là thịt nạc. Đĩa rau thì to gấp nước mình đến vài lần, còn nhiều loại rau củ khác cơ.

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Một bữa ăn thịnh soạn nhưng lại ít dầu mỡ - Ảnh: Zhihu

Tôi đã ăn một ngày đến 5 bữa lận mà khi về nước còn giảm được hẳn 2kg, quả đúng là vi diệu! Nhưng theo tôi thấy, người Việt Nam không hẳn gầy trơ xương đâu mà là kiểu có da có thịt ấy, người rất đẹp.

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Phần cơm với thịt, tôm và râu xào ót dầu - Ảnh: Zhihu

3. Thật ra bữa ăn nào của họ cũng ít dầu mỡ hết á, gầy là điều đương nhiên thôi. Tôi ăn tại Việt Nam mà cảm giác 1 bữa sáng của mình bằng lượng thức ăn họ ăn cả ngày ấy, họ ăn vô cùng ít. Tuy nhiên không phải là do hà tiện mà là thói quen và khả năng ăn uống của họ như vậy thôi. Tôi thấy, kinh tế chỉ chiếm khoảng 30% trong việc ăn uống thôi thôi, 70% còn lại là thói quen của họ.

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Đến các món buffet cũng ít dầu mỡ nốt - Ảnh: Zhihu

Sau khi topic này trở nên "hot" tại Trung Quốc thì tại Việt Nam, cũng có một bài đăng dịch lại bài viết trên và thu hút tới hơn 13 nghìn lượt thỏa luận. Nhiều người Việt cho rằng chính lý do ăn ít dầu mỡ của người Việt mang lại vóc dáng gầy hơn. Bên cạnh đó, việc ăn uông kết hợp vận động và tạng người vốn dĩ đã gầy cũng là nguyên nhân đáng kể đến. Ngoài ra, quan niệm về một vóc dáng mũm mĩm tại Việt Nam có lẽ khác với Trung Quốc cũng có thể là lý do.

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Từ khóa:   Thức ăn Việt Nam ít dầu mỡ đồ ăn Trung Quốc

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