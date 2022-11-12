Thiếu hụt 2 loại vitamin này có thể dẫn đến mất thị lực, mù lòa cực nguy hiểm

Sống khỏe 12/11/2022 12:10

Vitamin và khoáng chất là những chất dinh dưỡng cần thiết tạo điều kiện cho cơ thể hoạt động lành mạnh. Từ việc giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng, tăng cường sức mạnh của xương đến việc điều chỉnh các chức năng của não và nội tiết tố, các chất dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Thiếu hụt 2 loại vitamin này có thể dẫn đến mất thị lực, mù lòa cực nguy hiểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS), vitamin và khoáng chất là những chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần với một lượng nhỏ để hoạt động bình thường và khỏe mạnh.

"Hầu hết mọi người nên nhận được tất cả các chất dinh dưỡng họ cần bằng cách có một chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng, mặc dù một số người có thể cần phải bổ sung thêm", cơ quan y tế cho biết.

Sự thiếu hụt vitamin có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác nhau

Tổng cộng, cơ thể bạn cần 13 loại vitamin thiết yếu mà bạn có thể nhận được từ các nguồn thực phẩm khác nhau. Mỗi loại vitamin có một số vai trò khác nhau, đó là lý do tại sao sự thiếu hụt vitamin có thể gây ra các thách thức sức khỏe khác nhau và gây ra các triệu chứng khác nhau.

Thiếu hụt 2 loại vitamin này có thể dẫn đến mất thị lực, mù lòa cực nguy hiểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu vitamin nói chung có nghĩa là lượng vitamin trong cơ thể thấp hoặc không đủ. Nó có thể biểu hiện dưới dạng một số triệu chứng khác nhau, từ mệt mỏi, suy nhược, chóng mặt, khó chịu đến mất mật độ xương, bầm tím dễ dàng hoặc thường xuyên đến thay đổi màu da.

Hơn nữa, việc thiếu hụt một số loại vitamin cũng khiến bạn dễ mắc các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật, bao gồm cả trầm cảm.

Mất thị lực có thể là kết quả tiêu cực của việc thiếu hụt hai loại vitamin

Các chuyên gia cho rằng thiếu vitamin A và B12 có thể ảnh hưởng đến thị lực, gây giảm thị lực nếu không được điều trị.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thiếu vitamin A góp phần gây mù do làm cho giác mạc rất khô, do đó làm hỏng võng mạc và giác mạc.

Thiếu hụt 2 loại vitamin này có thể dẫn đến mất thị lực, mù lòa cực nguy hiểm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan y tế toàn cầu nhấn mạnh: "Ước tính có khoảng 250 000–500 000 trẻ em thiếu vitamin A bị mù mỗi năm và một nửa trong số đó chết trong vòng 12 tháng sau khi mất thị lực."

Vitamin và khoáng chất là những chất dinh dưỡng cần thiết tạo điều kiện cho cơ thể hoạt động lành mạnh. Từ việc giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng, tăng cường sức mạnh của xương đến việc điều chỉnh các chức năng của não và nội tiết tố, các chất dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Tương tự, thiếu hụt vitamin B12 cũng có thể dẫn đến giảm thị lực.

Vì vitamin B12 là một chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho chức năng và sự phát triển của não và tế bào thần kinh, thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến bệnh thần kinh thị giác, một biến chứng hiếm gặp của sự thiếu hụt này dẫn đến mất thị lực tiến triển, giảm thị lực màu sắc.

Điều đó nói lên rằng, điều quan trọng là bạn phải tự kiểm tra mình ngay lập tức.

Dấu hiệu bạn có lượng vitamin A thấp

Theo WHO, quáng gà là một trong những dấu hiệu đầu tiên của tình trạng thiếu vitamin A, vốn phổ biến ở trẻ em.

Các triệu chứng khác bao gồm nhiễm trùng, xerophthalmia - tình trạng mắt trở nên rất khô, kích ứng da, tăng trưởng còi cọc, các vấn đề về khả năng sinh sản và hơn thế nữa.

Những lý do chính dẫn đến tình trạng thiếu vitamin A là do cơ thể không nhận đủ vitamin A hoặc có một tình trạng tiềm ẩn khiến cơ thể không thể hấp thụ hoặc sử dụng vitamin A một cách hiệu quả.

Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến các biến chứng khác

Thiếu hụt 2 loại vitamin này có thể dẫn đến mất thị lực, mù lòa cực nguy hiểm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo NHS, đây là một số dấu hiệu nhận biết về sự thiếu hụt vitamin B12:

- Da có màu vàng nhạt 

- Đau và lưỡi đỏ (viêm lưỡi)

- Loét miệng

- Tê tay chân

- Những thay đổi trong cách bạn đi bộ và di chuyển xung quanh

- Tầm nhìn bị rối loạn

- Khó chịu và trầm cảm

- Những thay đổi trong cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và hành xử

- Suy giảm khả năng tinh thần của bạn, chẳng hạn như trí nhớ, sự hiểu biết và khả năng phán đoán (sa sút trí tuệ)

Cách để đạt được đủ vitamin A và B12

Phô mai, trứng, cá nhiều dầu, bơ ít béo tăng cường, sữa và sữa chua và các sản phẩm từ gan là một số nguồn thực phẩm tốt nhất cung cấp vitamin A.

Cơ quan y tế Anh cho biết thêm: "Bạn cũng có thể nhận được vitamin A bằng cách bổ sung các nguồn beta-carotene dồi dào trong chế độ ăn uống của mình, vì cơ thể có thể chuyển hóa chất này thành retinol".

Thiếu hụt 2 loại vitamin này có thể dẫn đến mất thị lực, mù lòa cực nguy hiểm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau có màu vàng, đỏ và xanh lá, chẳng hạn như rau bina, cà rốt, khoai lang và ớt đỏ và trái cây màu vàng, chẳng hạn như xoài, đu đủ và mơ là những nguồn cung cấp beta-carotene dồi dào.

Về mặt vitamin B12, bạn có thể nhận được đủ lượng vitamin này thông qua các sản phẩm thực phẩm từ động vật như thịt bò, thịt lợn, giăm bông, thịt gia cầm, thịt cừu, cá (cá ngừ và cá tuyết chấm đen), hải sản như động vật có vỏ và cua, các sản phẩm từ sữa như trứng, sữa, pho mát và sữa chua.

Làm thế nào để biết nếu bạn có mức vitamin thấp trong cơ thể

Cách tốt nhất để biết bạn có bị thiếu hụt vitamin hay không là xét nghiệm máu. Mặc dù bạn cũng có thể làm xét nghiệm nước bọt, nhưng xét nghiệm máu chính xác và đáng tin cậy hơn.

Thiếu hụt 2 loại vitamin này có thể dẫn đến mất thị lực, mù lòa cực nguy hiểm - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn xuất hiện bất kỳ triệu chứng hoặc dấu hiệu thiếu hụt vitamin nào, hãy đến bệnh viện gần nhất và chẩn đoán. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về chế độ ăn uống của bạn để được nhận lời tư vấn.

Theo Times of India

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