Thèm mấy cũng đừng ăn 3 loại trái cây này vào bữa sáng khi bụng đói

Sống khỏe 04/09/2025 05:00

Trái cây là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống hàng ngày, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất, và chất xơ cao. Tuy nhiên, việc ăn trái cây vào thời điểm nào cũng quan trọng không kém.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, không chỉ cung cấp năng lượng để bắt đầu một ngày mới mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe dạ dày và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, một số loại trái cây dù rất bổ dưỡng nhưng nếu ăn vào buổi sáng, đặc biệt là khi dạ dày còn trống, sẽ gây ra những tác động không tốt.

Thèm mấy cũng đừng ăn 3 loại trái cây này vào bữa sáng khi bụng đói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 loại trái cây không nên ăn vào buổi sáng 

Quả lê

Lê là trái cây có tính hàn, mát, tốt cho việc giải nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, ăn vào buổi sáng khi dạ dày còn trống, lê có thể làm giảm chức năng của tỳ vị, gây cảm giác đầy bụng, chướng hơi. Dạ dày cần có một thời gian để tiêu hóa, nếu ăn trái cây lạnh và nhiều nước như lê, nó có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, gây khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa lâu dài.

Thèm mấy cũng đừng ăn 3 loại trái cây này vào bữa sáng khi bụng đói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cam và các loại trái cây họ cam quýt

Cam, quýt và chanh là những loại trái cây chứa nhiều vitamin C rất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, do chúng có tính axit cao, ăn khi bụng đói có thể gây kích ứng dạ dày, dẫn đến tình trạng ợ nóng, cảm giác chua miệng, hoặc thậm chí là đau dạ dày. Đặc biệt đối với những người có tiền sử về các bệnh lý dạ dày như viêm loét, việc tiêu thụ các loại trái cây này khi chưa ăn sáng có thể làm tình trạng trầm trọng hơn.

Thèm mấy cũng đừng ăn 3 loại trái cây này vào bữa sáng khi bụng đói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tiêu hóa và Gan mật học Châu Âu cho thấy, việc tiêu thụ trái cây có tính axit cao khi bụng đói sẽ làm tăng sản xuất axit trong dạ dày, có nguy cơ dẫn đến viêm dạ dày mãn tính.

Dứa

Dứa có chứa loại bromelain enzyme có tác dụng tiêu hóa protein, nhưng khi tiêu thụ lúc bụng đói, bromelain có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và dẫn đến cảm giác đau hoặc buồn nôn. Bên cạnh đó, dứa cũng có lượng axit khá cao, có thể gây kích thích dạ dày, nhất là đối với những người có hệ tiêu hóa yếu.

Thèm mấy cũng đừng ăn 3 loại trái cây này vào bữa sáng khi bụng đói - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên để bảo vệ sức khỏe khi ăn trái cây

Ăn dứa khi bụng đói có thể dẫn đến viêm niêm mạc dạ dày và làm gia tăng nguy cơ loét dạ dày.

Để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa và tối ưu hoá lợi ích dinh dưỡng từ trái cây, Pharmacity giới thiệu một số lời khuyên thiết thực sau:

Ăn trái cây sau bữa chính: Nên ăn trái cây sau khi đã tiêu thụ một số thức ăn chính để giảm những tác động tiêu cực lên niêm mạc dạ dày.

Lựa chọn trái cây phù hợp: Ưu tiên các loại trái cây ít axit và có khả năng trung hòa acid dạ dày như bơ, táo hoặc lê chín kỹ.

Chia nhỏ khẩu phần: Ăn lượng vừa phải, tránh ăn quá nhiều cùng lúc để không làm áp lực lên hệ tiêu hóa.

Uống đủ nước: Đảm bảo đủ nước giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru và ngăn ngừa tình trạng mất cân bằng điện giải.

Tham khảo ý kiến chuyên gia: Đặc biệt với người có bệnh lý tiêu hóa nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ khi thay đổi thói quen ăn uống.

Sầu riêng, loại trái cây yêu thích của người Việt, nhưng ăn sai cách sẽ cực hại cho sức khỏe

Sầu riêng, loại trái cây yêu thích của người Việt, nhưng ăn sai cách sẽ cực hại cho sức khỏe

Sầu riêng là loại trái cây giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây ra những hệ lụy không nhỏ đối với sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   trái cây ăn trái cây buổi sáng dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Thèm mấy cũng đừng ăn 3 loại trái cây này vào bữa sáng khi bụng đói

Thèm mấy cũng đừng ăn 3 loại trái cây này vào bữa sáng khi bụng đói

Sống khỏe 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/9/2025), 3 con giáp vận trình như ý cát tường, chiêu tài đón lộc, đổi đời giàu sang phú quý

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/9/2025), 3 con giáp vận trình như ý cát tường, chiêu tài đón lộc, đổi đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như "thuốc quý" siêu bổ dưỡng giá cực rẻ

Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như "thuốc quý" siêu bổ dưỡng giá cực rẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/9/2025), 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (4/9/2025), 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Sau ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/9/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/9/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước
Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Sao quốc tế 12 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 52 phút trước
Tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, người đàn ông bán bánh mì tử vong thương tâm

Tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, người đàn ông bán bánh mì tử vong thương tâm

Đời sống 13 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại quả mọng nước đang vào mùa ở Việt Nam, dù bổ dưỡng nhưng có thể cực hại với những người này

Loại quả mọng nước đang vào mùa ở Việt Nam, dù bổ dưỡng nhưng có thể cực hại với những người này

Sầu riêng, loại trái cây yêu thích của người Việt, nhưng ăn sai cách sẽ cực hại cho sức khỏe

Sầu riêng, loại trái cây yêu thích của người Việt, nhưng ăn sai cách sẽ cực hại cho sức khỏe

Thịt gà cực tốt cho sức khỏe nhưng lại đại kỵ với 4 đối tượng này, nên hạn chế ăn để tránh “rước họa vào thân"

Thịt gà cực tốt cho sức khỏe nhưng lại đại kỵ với 4 đối tượng này, nên hạn chế ăn để tránh “rước họa vào thân"

Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa?

Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa?

Táo đỏ có tác dụng gì? Cách chọn táo đỏ ngon, bổ dưỡng ai cũng cần biết

Táo đỏ có tác dụng gì? Cách chọn táo đỏ ngon, bổ dưỡng ai cũng cần biết

Uống bột sắn dây hằng ngày có tốt? Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây

Uống bột sắn dây hằng ngày có tốt? Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây