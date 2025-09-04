Thèm mấy cũng đừng ăn 3 loại trái cây này vào bữa sáng khi bụng đói

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, không chỉ cung cấp năng lượng để bắt đầu một ngày mới mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe dạ dày và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, một số loại trái cây dù rất bổ dưỡng nhưng nếu ăn vào buổi sáng, đặc biệt là khi dạ dày còn trống, sẽ gây ra những tác động không tốt.

Lê là trái cây có tính hàn, mát, tốt cho việc giải nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, ăn vào buổi sáng khi dạ dày còn trống, lê có thể làm giảm chức năng của tỳ vị, gây cảm giác đầy bụng, chướng hơi. Dạ dày cần có một thời gian để tiêu hóa, nếu ăn trái cây lạnh và nhiều nước như lê, nó có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, gây khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa lâu dài.

Cam và các loại trái cây họ cam quýt

Cam, quýt và chanh là những loại trái cây chứa nhiều vitamin C rất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, do chúng có tính axit cao, ăn khi bụng đói có thể gây kích ứng dạ dày, dẫn đến tình trạng ợ nóng, cảm giác chua miệng, hoặc thậm chí là đau dạ dày. Đặc biệt đối với những người có tiền sử về các bệnh lý dạ dày như viêm loét, việc tiêu thụ các loại trái cây này khi chưa ăn sáng có thể làm tình trạng trầm trọng hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tiêu hóa và Gan mật học Châu Âu cho thấy, việc tiêu thụ trái cây có tính axit cao khi bụng đói sẽ làm tăng sản xuất axit trong dạ dày, có nguy cơ dẫn đến viêm dạ dày mãn tính.

Dứa

Dứa có chứa loại bromelain enzyme có tác dụng tiêu hóa protein, nhưng khi tiêu thụ lúc bụng đói, bromelain có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và dẫn đến cảm giác đau hoặc buồn nôn. Bên cạnh đó, dứa cũng có lượng axit khá cao, có thể gây kích thích dạ dày, nhất là đối với những người có hệ tiêu hóa yếu.

Lời khuyên để bảo vệ sức khỏe khi ăn trái cây

Ăn dứa khi bụng đói có thể dẫn đến viêm niêm mạc dạ dày và làm gia tăng nguy cơ loét dạ dày.

Để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa và tối ưu hoá lợi ích dinh dưỡng từ trái cây, Pharmacity giới thiệu một số lời khuyên thiết thực sau:

Ăn trái cây sau bữa chính: Nên ăn trái cây sau khi đã tiêu thụ một số thức ăn chính để giảm những tác động tiêu cực lên niêm mạc dạ dày.

Lựa chọn trái cây phù hợp: Ưu tiên các loại trái cây ít axit và có khả năng trung hòa acid dạ dày như bơ, táo hoặc lê chín kỹ.

Chia nhỏ khẩu phần: Ăn lượng vừa phải, tránh ăn quá nhiều cùng lúc để không làm áp lực lên hệ tiêu hóa.

Uống đủ nước: Đảm bảo đủ nước giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru và ngăn ngừa tình trạng mất cân bằng điện giải.

Tham khảo ý kiến chuyên gia: Đặc biệt với người có bệnh lý tiêu hóa nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ khi thay đổi thói quen ăn uống.