Bất kỳ hiện tượng khác lạ nào xuất hiện trên cơ thể, bạn cũng cần hết sức lưu ý và không được chủ quan. Tình trạng lông mọc quanh núm vú có thể là dấu hiệu cảnh báo hội chứng buồng trứng đa nang.

Không ít người cảm thấy khó chịu và lo lắng khi gặp tình trạng lông mọc quanh núm vú. Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đến việc lấy kéo để cắt hoặc dùng nhíp để nhổ chúng đi. Hiện tượng lông xuất hiện quanh núm vú là điều bình thường, được gọi là vòng tròn sắc tố xung quanh núm vú của bạn. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nó có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe bạn đang gặp vấn đề và bạn tuyệt đối không được chủ quan bỏ qua.

Trong một số trường hợp, lông mọc ở núm vú có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe bạn đang gặp vấn đề - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân khiến lông mọc quanh núm vú Hội chứng buồng trứng đa nang Hiện tượng lông mọc quá nhiều ở núm vú, thậm chí xuất hiện ở những bộ phận khác trên cơ thể như mặt thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các hormone nam như testosterone trong cơ thể đột ngột tăng cao, từ đó kích thích sự phát triển của lông. Nếu có lông quanh núm vú mà không có bất kì triệu chứng nào khác thì không phải là dấu hiệu của hội chứng buồng trứng đa nang. Ngược lại, nếu thấy lông nhiều hơn bình thường và có cả trên mặt đi kèm với các triệu chứng như mụn trứng cá, rối loạn chu kì kinh nguyệt thì bạn nên chủ động đi khám càng sớm càng tốt.

Đừng chủ quan khi thấy bất kỳ dấu hiệu nào khác thường của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Hội chứng Cushing Nguyên nhân dẫn đến hội chứng Cushing thường do việc dùng thuốc steroid trong một thời gian dài. Ngoài ra, sự xuất hiện của khối u trên tuyến yên trong não hoặc trên tuyến thượng thận trong thận cũng có thể gây ra hội chứng này. Người mắc hội chứng Cushing có thể gặp các triệu chứng như tăng mỡ trên ngực và bụng, mặt đỏ, sưng húp, bầm tím, cánh tay và chân yếu đi, giảm ham muốn tình dục, trầm cảm và xuất hiện lông trên cơ thể. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể trở nên nghiêm trọng và gây huyết áp cao. Chính vì vậy, nếu phát hiện lông ở ngực, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất, tránh việc tự ý loại bỏ lông quanh núm vú. Trước bất kỳ dấu hiệu nào khác lạ của cơ thể, bạn cũng cần chú ý và không được chủ quan để bảo vệ sức khỏe chính mình.

Những dấu hiệu bất thường xung quanh vùng cổ họng cảnh báo nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến giáp rất cao Dù là loại ung thư nào cũng có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của bạn. Do đó, bạn cần chủ động tìm hiểu kỹ các dấu hiệu nhận biết bệnh ung thư tuyến giáp từ sớm để tầm soát bệnh kịp thời.

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