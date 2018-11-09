Những dấu hiệu ung thư tuyến tụy nhiều người thường bỏ qua vì chủ quan, đừng để ‘hối không kịp’ vì phát hiện quá muộn

Sống khỏe 09/11/2018 17:38

Ung thư tuyến tụy là bệnh ung thư nguy hiểm, nếu không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Chính vì vậy, việc nhận biết sớm những dấu hiệu của bệnh và vô cùng cần thiết.

Thói quen sinh hoạt không lành mạnh là một trong những nguyên nhân gây bệnh ung thư tuyến tụy. Những người mắc viêm tụy mạn tính, tiểu đường, xơ gan hoặc một số bệnh liên quan đến dạ dày có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tụy cao hơn người bình thường.

Các dấu hiệu ban đầu của căn bệnh nguy hiểm này thường không rõ ràng nên rất dễ bị bỏ qua. Người bệnh thường phát hiện ở giai đoạn muộn, khi khối u đã di căn nên rất khó cứu chữa.

Vì vậy, bạn tuyệt đối đừng chủ quan bỏ qua những dấu hiệu bất thường dưới đây vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy:

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy

Da có màu vàng

Vàng da là một trong những dấu hiệu thường thấy của ung thư tuyến tụy. Nguyên nhân là do khối u có thể ngăn chặn ống mật, ngăn ngừa mật đến ruột để phá vỡ chất béo. Tình trạng mật tích tụ trong cơ thể sẽ gây ra hiện tượng vàng da hoặc mắt. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, triệu chứng này có thể đi kèm với tình trạng da bị ngứa.

Những dấu hiệu ung thư tuyến tụy nhiều người thường bỏ qua vì chủ quan, đừng để ‘hối không kịp’ vì phát hiện quá muộn - Ảnh 1
Vàng da là một trong những dấu hiệu thường thấy của ung thư tuyến tụy - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng hoặc đau lưng

Nếu bạn có cảm giác đau phần bụng ngay dưới xương ức hoặc lan ra xung quanh 2 bên bụng thì tuyệt đối không được xem thường. Nó có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy. Bên cạnh đó, nếu khối u lan đến các dây thần kinh xung quanh tuyến tụy sẽ gây ra tình trạng đau lưng.

Nước tiểu đậm màu

Nếu phát hiện nước tiểu đậm màu thì đây có thể là một trong những triệu chứng của ung thư tuyến tụy mà bạn nên chú ý. Nguyên nhân là do bilirubin - một chất được tạo ra bởi gan tích tụ trong máu và làm cho nước tiểu sậm màu.

Những dấu hiệu ung thư tuyến tụy nhiều người thường bỏ qua vì chủ quan, đừng để ‘hối không kịp’ vì phát hiện quá muộn - Ảnh 2
Nếu phát hiện nước tiểu đậm màu thì đây có thể là một trong những triệu chứng của ung thư tuyến tụy mà bạn nên chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Buồn nôn hoặc nôn mửa

Theo nhiều nghiên cứu, khối u ở tuyến tụy sẽ gây áp lực lên dạ dày gây tắc nghẽn một phần, cản trở quá trình tiêu hóa dẫn đến hiện tượng buồn nôn và nôn mửa.

Đặc biệt, triệu chứng này thường trở nên nghiêm trọng hơn sau khi bạn ăn no. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu này, hãy đến gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân là dấu hiệu của hầu hết các loại ung thư. Nguyên nhân là do các khối u trong cơ thể sẽ khiến bạn mệt mỏi, làm giảm cảm giác thèm ăn, cản trở hấp thụ dưỡng chất… dẫn đến việc sụt cân.

Những dấu hiệu ung thư tuyến tụy nhiều người thường bỏ qua vì chủ quan, đừng để ‘hối không kịp’ vì phát hiện quá muộn - Ảnh 3
Đừng chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu nào của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nghi ngờ trước các dấu hiệu kể trên, hãy chủ động đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

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