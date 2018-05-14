Thấy da đầu ngứa ngáy khó chịu, đừng vội chủ quan vì nó có thể là dấu hiệu của những căn bệnh sau

Sống khỏe 14/05/2018 13:59

Da đầu bị ngứa có thể do bụi bẩn, gàu… và đây đều là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh nguy hiểm bạn không được xem thường.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ngứa da đầu như khói bụi, gàu, mụn nhọt… Tuy nhiên, bạn đừng vội chủ quan vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bạn đang gặp phải.

Dưới đây là những nguyên nhân khiến da đầu bỗng nhiên ngứa rát khó chịu:

Ngứa da đầu là dấu hiệu gì?

Dị ứng

Một số sản phẩm chăm sóc tóc có thể khiến da đầu bị dị ứng gây ngứa ngáy, khó chịu. Nguyên nhân là do các loại dầu gội, gel, sản phẩm giữ nếp tóc thường chứa nhiều hóa chất và một số thành phần dễ gây kích ứng. Propylene glycol là một trong những chất có trong các sản phẩm chăm sóc tóc có thể gây dị ứng với những người có da nhạy cảm.

Bên cạnh đó, nếu bạn chăm sóc tóc sai cách hoặc tạo kiểu quá nhiều cũng có thể dẫn đến tình trạng dị ứng da đầu.

Chính vì vậy, bạn nên cẩn thận khi lựa chọn dầu gội và các sản phẩm dành cho tóc. Bạn cũng không nên gội đầu quá nhiều để tránh làm tổn thương da đầu gây đau rát, ngứa ngáy khó chịu.

Thấy da đầu ngứa ngáy khó chịu, đừng vội chủ quan vì nó có thể là dấu hiệu của những căn bệnh sau - Ảnh 1
Gội đầu quá nhiều có thể khiến da đầu bị dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Nấm da đầu

Nhiều người thấy da đầu ngứa ngáy đi kèm với các mảng trắng nhỏ thường nghĩ là gàu, tuy nhiên đây có thể là dấu hiệu của bệnh nấm da đầu. Nếu gãi càng nhiều thì nấm sẽ càng lan rộng khắp da đầu, nhất là những vùng bị tổn thương khi gãi mạnh tay.

Nguyên nhân gây nấm da đầu là do một số thói quen như lười gội đầu, để tóc ướt khi ngủ, dùng chung đồ vệ sinh cá nhân với người bị nấm da đầu…

Vảy nến

Nếu gặp trường hợp da đầu ngứa kèm theo các vảy, mảng trắng và hồng bong ra thì có thể bạn đang mắc bệnh vảy nến. Sự rối loạn tự miễn dịch của cơ thể là nguyên nhân gây ra căn bệnh này.

Thấy da đầu ngứa ngáy khó chịu, đừng vội chủ quan vì nó có thể là dấu hiệu của những căn bệnh sau - Ảnh 2
Ngứa da đầu kèm theo mảng trắng có thể là dấu hiệu của bệnh vảy nến - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, việc lạm dụng hóa chất, uống rượu bia, hút thuốc và sử dụng chất kích thích là các tác nhân chủ yếu dẫn đến bệnh vảy nến. Chính vì vậy, bạn cần duy trì thói quen ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để ngăn ngừa nguy cơ mắc căn bệnh này.

Ung thư lành tính

Theo một số nghiên cứu, tình trạng ngứa và đau rát da đầu có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư lành tính như ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư tế bào vảy. Nếu tình trạng này kéo dài kèm theo các nốt sần cứng trên đầu thì bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Tình trạng ngứa da đầu thường bị nhầm với những hiện tượng bình thường nhưng đôi khi nó lại là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn, tuyệt đối đừng chủ quan nhé!

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