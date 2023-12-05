Thanh long đỏ có rất nhiều công dụng cho sức khỏe, nhưng 3 nhóm người này nên hạn chế để không gây hại

Nhìn bên ngoài, trái thanh long có màu hồng với những chiếc lá xanh trông giống như gai mọc lên thân quả. Phần ruột thanh long thường có màu trắng hoặc đỏ cùng với những hạt màu đen điểm xuyết.

Thanh long là loại quả quen thuộc ở Việt Nam. Tuy rẻ tiền nhưng thực tế thanh long đỏ lại rất tốt cho sức khỏe . Ưu điểm lớn nhất của loại quả này là ít sâu bệnh và có thể không cần sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật nào cây vẫn phát triển tốt. Chính vì thế, đây là một trong những lý do mà nhiều người cho rằng thanh long ruột đỏ là loại quả xanh, thân thiện với môi trường và là thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là những tác dụng của thanh long đỏ và những người không nên ăn thanh long đỏ.

Mặc dù quả thanh long có thể trông khá kỳ lạ, nhưng hương vị của nó rất đặc trưng. Một số người đã mô tả hương vị của thanh long là sự giao thoa giữa quả kiwi, dưa hấu và lê.

Công dụng của thanh long đỏ

Chống ung thư: Ngoài vitamin C, thanh long còn chứa carotene - dưỡng chất giúp chống ung thư và giảm các khối u hiệu quả. Bên cạnh đó, lycopene trong phần màu đỏ của quả thanh long được chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Giúp chống viêm, giảm viêm khớp: Viêm khớp là căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến các khớp xương và gây kích ứng đến các khớp, thậm chí gây liệt. Thêm thanh long vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp chống viêm, giảm viêm khớp.

Thêm thanh long vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp chống viêm, giảm viêm khớp.

Giúp giảm cân: Muốn giảm cân, bạn hãy thêm thanh long vào chế độ ăn hằng ngày. Nguyên nhân là do thanh long chứa ít calo và nhiều chất xơ, điều này sẽ giúp cơ thể cảm thấy no nhanh hơn và kiểm soát sự thèm ăn hiệu quả.

Ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường: Lượng chất xơ dồi dào trong thanh long có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Chúng cũng có tác dụng cho những người mắc căn bệnh này, lương y Sáng cho biết.

Những người không nên ăn thanh long đỏ

Thanh long tuy tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn được loại quả này. Báo Phụ nữ Việt Nam dẫn lời lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) nêu một số nhóm người sau đây nên hạn chế ăn thanh long.

Người bị bệnh thận: Dù thanh long rất tốt cho sức khỏe nhưng đây lại là loại quả chứa chứa hàm lượng kali cao. Do đó, những người mắc bệnh thận mạn tính đang phải hạn chế nạp kali không thích hợp ăn loại quả này.

Thanh long có tính mát nên người bị tiêu chảy, thể chất hư hàn thì không nên ăn nhiều loại quả này

Người bị tiêu chảy, gặp vấn đề về đường tiêu hóa: Do thanh long có tính mát nên người bị tiêu chảy, thể chất hư hàn thì không nên ăn nhiều loại quả này, nếu không sẽ khiến tình trạng bệnh nghiêm trọng, cơ thể sẽ mệt mỏi hơn.

Người trong kỳ đèn đỏ: Phụ nữ trong kỳ đèn đỏ không nên ăn thanh long để tránh ảnh hưởng đến tình trạng hành kinh không thông. Ngoài ra, người bị chứng phiền muộn, ứ máu, dịch đờm nhiều cũng không nên ăn nhiều.

Lưu ý: Mặc dù thanh long là loại quả tốt và dinh dưỡng nhưng bạn cũng nên ăn thanh long với mức độ phù hợp. Tránh lạm dụng loại quả này sẽ gây tác dụng ngược, tổn hại tới cơ thể.