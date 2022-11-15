Mặc dù Halloween không phải là một lễ hội ăn mừng chính thức ở Hàn Quốc, nhưng cơn sốt về các bữa tiệc hóa trang đã tăng lên từ vài năm trở lại đây.

Số người lên tới một nghìn người tụ tập ở Itaewon để ăn mừng Halloween. Theo quan điểm của lễ hội, các hạn chế COVID ngoài trời đã được nới lỏng nên mọi người đổ về đông đúc.

Khu vực Itaewon nổi tiếng với thanh thiếu niên và thanh niên với các quán bar và nhà hàng thời thượng và là điểm đến cuối cùng của những người trẻ tuổi vì cuộc sống về đêm sôi động của nó.

Ngừng tim là khi tim đột ngột ngừng đập mà không có dấu hiệu báo trước. Đây là một trường hợp cấp cứu y tế nghiêm trọng và có thể gây tử vong trong vòng vài phút.

Điều dẫn đến sự kinh hoàng ở Seoul là bắt nguồn từ tình trạng tắc nghẽn và quá tải trong các con hẻm chật hẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các báo cáo và những gì có thể thấy trong video, mọi người đang đi bộ xuống làn đường mà hầu như không có bất kỳ khoảng không gian thoáng khí nào giữa họ. Sự tắc nghẽn và quá tải ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của con người vì thiếu không khí, không khí lưu thông không đúng cách và có thể xảy ra một vụ giẫm đạp dù chỉ là một hành động khiêu khích nhỏ.

Chính xác thì điều gì sẽ xảy ra trong một cơn ngừng tim?

Ảnh minh họa: Internet

Ngừng tim xảy ra khi tim đột ngột ngừng bơm máu được cho là do rối loạn nhịp tim. Lưu lượng máu ngừng đến não và các cơ quan chính khác.

Người đó bất tỉnh và không phản ứng trong thời gian tim ngừng đập. Đây là một trường hợp cấp cứu y tế và người đó phải được hô hấp nhân tạo ngay lập tức nếu không sẽ có rất ít cơ hội cứu sống.

Nó không đi kèm với một cảnh báo. Tuy nhiên, một người có thể cảm thấy khó thở, đau ngực, chóng mặt, đánh trống ngực và sẽ ngất xỉu trong thời gian ngừng tim.

Làm gì khi thấy người bị ngừng tim?

Vì đây là một tình trạng nguy kịch, đừng chờ đợi dù chỉ trong giây lát và hãy gọi trợ giúp y tế. Trong khi đó, hãy hô hấp nhân tạo cho người đó.

CPR hoặc Hồi sức tim phổi là cách sơ cứu ngừng tim. Điều này giúp ép ngực nhanh và mạnh để tiếp tục đập.

Làm thế nào để hô hấp nhân tạo?

Ảnh minh họa: Internet

Trước hết, bạn cần được đào tạo về hô hấp nhân tạo. Đừng làm điều này vì hoảng sợ nếu bạn không được đào tạo.

Đặt người đó nằm ngửa và mở đường thở.

Kiểm tra nhịp thở. Nếu họ không thở, hãy bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Thực hiện 30 lần ép ngực.

Thực hiện hai nhịp thở.

Lặp lại điều này cho đến khi trợ giúp y tế đến.

"Mọi người ngã như quân cờ domino"

Nhớ lại sự kinh hoàng, người ta nói rằng họ đã nhìn thấy những người khác ngã xuống như quân cờ domino. Sự xuất hiện đột ngột của tim ngừng đập có thể khiến đám đông khổng lồ không thể tự giải tán đúng cách và nhường chỗ cho các nạn nhân.

Hãng tin AFP dẫn lời một nhân chứng cho biết: "Mọi người xếp chồng lên nhau như một ngôi mộ."

Theo Times of Inida