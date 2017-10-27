Thải sạch độc tố cho đại tràng chỉ với vài nghìn đồng

Sống khỏe 27/10/2017 17:33

Các phương pháp siêu đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn làm sạch đại tràng để cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe ngay tại nhà.

Đại tràng là một bộ phận quan trọng của hệ tiêu hóa có chức năng hấp thụ nước và dinh dưỡng từ các thực phẩm khó tiêu, các thức ăn không được tiêu hóa ở ruột non và loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, khi bộ phận này hoạt động không tốt thì nó sẽ hấp thụ chất độc thay vì loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Việc này sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như đau đầu, trướng bụng, táo bón và nhiều bệnh mạn tính khác.

Các phương pháp thải độc, làm sạch đại tràng dưới đây sẽ giúp bạn loại bỏ những chất có hại trong cơ thể một cách dễ dàng, thúc đẩy hoạt động của các lợi khuẩn đường ruột từ đó giúp cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe.

Chanh

Chanh chứa hàm lượng vitamin C cao và đặc tính chống oxy hóa rất tốt sức khỏe và giúp làm sạch đại tràng hiệu quả. Phương pháp thải độc đại tràng bằng chanh cũng rất đơn giản.

Chuẩn bị

Thải sạch độc tố cho đại tràng chỉ với vài nghìn đồng - Ảnh 1
Phương pháp thải độc bằng chanh rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Chanh: 1 quả

Muối biển: 1 thìa cà phê

Mật ong: 1 thìa cà phê

Nước ấm: 200ml

Thực hiện

Hòa tan tất cả các nguyên liệu vào với nhau, uống ngay khi vừa thức dậy.

Công thức này sẽ giúp kích thích nhu động ruột, giúp bạn đi vệ sinh đều đặn và làm da sáng hơn.

Lưu ý: Không áp dụng phương pháp này nếu bạn bị đau dạ dày.

Nước ép táo

Thải sạch độc tố cho đại tràng chỉ với vài nghìn đồng - Ảnh 2
Uống nước ép táo giúp tăng cường nhu động ruột - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép táo được coi là phương pháp hiệu quả nhất để làm sạch đại tràng ngay tại nhà. Uống nước ép táo thường xuyên sẽ giúp tăng cường nhu động ruột, phá vỡ kết cấu của các độc tố đồng thời cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa và gan.

Hãy bắt đầu ngày mới bằng một ly nước táo ép nguyên chất. Có thể cho thêm 1-2 thìa cà phê nước cốt chanh vào nếu bạn không bị đau dạ dày.

Sau 30 phút, uống một cốc nước lọc.

Lặp lại công thức này vài lần một ngày và thực hiện trong vòng 3 ngày.

Bên cạnh việc áp dụng hai phương pháp thải độc trên, bạn cần lưu ý những điều sau để hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.

+ Uống nhiều nước: Cung cấp đủ nước sẽ giúp cơ thể có đủ chất lỏng cần thiết để bôi trơn và thải các độc tố ra ngoài một cách dễ dàng.

+ Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ: Thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp cải thiện nhu động ruột và làm mềm chất thải từ đó giúp làm sạch các chất cặn bã trong đại tràng.

+ Ăn sữa chua: Thường xuyên dùng sữa chua là cách đơn giản để giữ cho đường ruột khỏe mạnh. Probiotic trong sữa chua có tác dụng ngăn chặn khả năng bám dính của tác nhân gây bệnh và giảm lượng độc tố trên mô ruột. Loại thực phẩm này cũng có tác dụng chống lại các bệnh viêm nhiễm đường ruột hiệu quả.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Chuyên gia Đông y: Muốn thải độc, hãy bắt đầu bằng việc ăn rau gia vị

Chuyên gia Đông y: Muốn thải độc, hãy bắt đầu bằng việc ăn rau gia vị

Rau gia vị có tác dụng vô cùng lớn đối với sức khỏe, nhưng hiện nay nhiều người chưa tận dụng triệt để lợi thế này. Theo chuyên gia, ăn rau gia vị chính là cách thải độc "căn bản".

Xem thêm
Từ khóa:   đại tràng thải độc đại tràng detox làm sạch đại tràng hệ tiêu hóa

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 46 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?