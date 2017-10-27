Tuy nhiên, khi bộ phận này hoạt động không tốt thì nó sẽ hấp thụ chất độc thay vì loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Việc này sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như đau đầu, trướng bụng, táo bón và nhiều bệnh mạn tính khác.

Đại tràng là một bộ phận quan trọng của hệ tiêu hóa có chức năng hấp thụ nước và dinh dưỡng từ các thực phẩm khó tiêu, các thức ăn không được tiêu hóa ở ruột non và loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể.

Các phương pháp thải độc, làm sạch đại tràng dưới đây sẽ giúp bạn loại bỏ những chất có hại trong cơ thể một cách dễ dàng, thúc đẩy hoạt động của các lợi khuẩn đường ruột từ đó giúp cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe.

Chanh chứa hàm lượng vitamin C cao và đặc tính chống oxy hóa rất tốt sức khỏe và giúp làm sạch đại tràng hiệu quả. Phương pháp thải độc đại tràng bằng chanh cũng rất đơn giản.

Chuẩn bị

Chanh: 1 quả

Muối biển: 1 thìa cà phê

Mật ong: 1 thìa cà phê

Nước ấm: 200ml

Thực hiện

Hòa tan tất cả các nguyên liệu vào với nhau, uống ngay khi vừa thức dậy.

Công thức này sẽ giúp kích thích nhu động ruột, giúp bạn đi vệ sinh đều đặn và làm da sáng hơn.

Lưu ý: Không áp dụng phương pháp này nếu bạn bị đau dạ dày.

Nước ép táo

Nước ép táo được coi là phương pháp hiệu quả nhất để làm sạch đại tràng ngay tại nhà. Uống nước ép táo thường xuyên sẽ giúp tăng cường nhu động ruột, phá vỡ kết cấu của các độc tố đồng thời cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa và gan.

Hãy bắt đầu ngày mới bằng một ly nước táo ép nguyên chất. Có thể cho thêm 1-2 thìa cà phê nước cốt chanh vào nếu bạn không bị đau dạ dày.

Sau 30 phút, uống một cốc nước lọc.

Lặp lại công thức này vài lần một ngày và thực hiện trong vòng 3 ngày.

Bên cạnh việc áp dụng hai phương pháp thải độc trên, bạn cần lưu ý những điều sau để hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.

+ Uống nhiều nước: Cung cấp đủ nước sẽ giúp cơ thể có đủ chất lỏng cần thiết để bôi trơn và thải các độc tố ra ngoài một cách dễ dàng.

+ Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ: Thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp cải thiện nhu động ruột và làm mềm chất thải từ đó giúp làm sạch các chất cặn bã trong đại tràng.

+ Ăn sữa chua: Thường xuyên dùng sữa chua là cách đơn giản để giữ cho đường ruột khỏe mạnh. Probiotic trong sữa chua có tác dụng ngăn chặn khả năng bám dính của tác nhân gây bệnh và giảm lượng độc tố trên mô ruột. Loại thực phẩm này cũng có tác dụng chống lại các bệnh viêm nhiễm đường ruột hiệu quả.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo