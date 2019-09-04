Tác hại của việc thức khuya đối với sức khỏe 

Sống khỏe 04/09/2019 17:17

Tác hại của việc thức khuya là rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta như trí nhớ suy giảm, mất sự tập trung, làn da xỉn màu, lão hóa sớm… thậm chí có thể đột quỵ. 

Thức khuya là một thói quen khó bỏ của không ít bạn trẻ thời nay. Cứ tưởng chỉ là một thói quen đơn giản, nhưng nhiều người không ngờ rằng có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể. Chính vì vậy, để tránh được những hậu quả to lớn đằng sau mà thói quen này gây ra. Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn tìm hiểu kỹ hơn về những tác hại của việc thức khuya để sửa đổi ngay từ bây giờ. 

Nguyên nhân thức khuya

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn thức khuya như ôn thi, xem phim, đọc truyện, cày game… Đặc biệt, với cuộc sống hối hả và áp lực công việc lớn, thức khuya để làm thêm, tăng ca là cách mà các bạn thường hay lựa chọn để có thể hoàn thành deadline, để kiếm được nhiều tiền hơn. 

Thức khuya do nhiều nguyên nhân
Thức khuya do nhiều nguyên nhân

Tuy nhiên, các bạn cần suy xét thật kĩ việc chúng ta làm việc là để sống hay để chết? Hiện đã có rất nhiều trường hợp các bạn trẻ thức khuya để chơi game hoặc làm việc trong thời gian dài, dẫn tới bị đột tử do những biến chứng về não, tim mạch.

Hơn nữa, xu hướng thích cuộc sống về đêm, giới văn phòng làm việc dưới áp lực cao cũng thường xuyên thức khuya đến 1 hoặc 2 giờ sáng và ngủ đến 8 hoặc 9 giờ sáng ngày hôm sau mới thức dậy. Đây là một thói quen xấu. Bởi trong cơ thể con người có tồn tại đồng hồ sinh học. Nếu đảo ngược chiếc đồng hồ này, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù chúng ta cố gắng ngủ bù nhiều hơn vào ngày hôm sau thì khả năng phục hồi sức khỏe cũng không tốt bằng việc ngủ đúng giờ và đủ giấc vào ban đêm. Chính vì vậy, mà các bạn cần từ bỏ ngay thói quen xấu này. 

Tác hại của thức khuya với phụ nữ

Thức khuya chính là kẻ thù của người phụ nữ, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến vẻ ngoài xuống cấp, do làn da bị lão hóa, tàn phá nghiêm trọng. Cụ thể là: 

Làn da phụ nữ bị lão hóa nhanh chóng 

Làn da lão hóa nhanh là tác hại mà hầu hết phụ nữ nào cũng gặp phải khi thức khuya thường xuyên. Làn da thường nhợt nhạt, không có sức sống, dễ nổi mụn, mắt thâm quầng, nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn sau 1 đêm thức khuya. Sở dĩ như vậy là do trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, các tế bào da sẽ tái tạo nhiều hơn và lượng collagen lúc này cũng sản sinh nhanh chóng, giúp tiêu diệt những chất có hại trong cơ thể. Bên cạnh đó, giúp phục hồi những tế bào bị tổn thương. Tuy nhiên, nếu thức khuya và bỏ lỡ khung giờ này, làn da sẽ chịu rất nhiều tổn thương. 

Thức khuya khiến phụ nữ căng thẳng mệt mỏi
Thức khuya khiến phụ nữ căng thẳng mệt mỏi

Đặc biệt, tác hại của thức khuya đối với da mặt là khủng khiếp nhất, da sạm, mọc rất nhiều mụn, dễ bị viêm… Nếu không có cách khắc phục hiệu quả, có thể khiến hoạt động điều tiết tế bào da thất thường, ảnh hưởng đến chức năng của tế bào biểu bì, xuất hiện các nếp nhăn, những nốt mụn sẽ để lại vết thâm, hoặc hình thành sẹo rỗ, lồi hoặc lõm… 

Béo phì

Tăng cân là nỗi sợ của phụ nữ. Thức khuya chính là nguyên nhân góp phần làm cho nỗi sợ tăng cân ngày càng tăng lên. Thông thường, khi thức khuya sẽ làm cơ thể tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhanh đói. Điều này khiến cho phụ nữ hay ăn đêm. Khi ăn đêm sẽ dễ bị ung thư dạ dày, gây khó ngủ, sáng hôm sau ăn cũng không ngon miệng. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây mất cân bằng dinh dưỡng và dẫn tới tình trạng béo phì. Hơn nữa, nếu thức khuya và tiếp xúc liên tục với ánh sáng xanh của các thiết bị như máy tính, điện thoại... thì cơ thể sẽ có xu hướng tiêu thụ các thực phẩm chất béo nhiều hơn, gây ra tình trạng béo phì và bệnh tiểu đường.

U xơ cổ tử cung

Phụ nữ dê mắc bệnh khi thức khuya
Phụ nữ dễ mắc bệnh khi thức khuya

Việc thức khuya thường xuyên, có thể gây ra rối loạn nội tiết tố - đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến các bệnh phụ khoa, trong đó có u xơ tử cung. Nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh được rằng, việc thức khuya thường xuyên trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung cao hơn nhiều so với người có giấc ngủ ổn định. Vì thức khuya làm phá vỡ sự trao đổi chất của kích thích tố. U xơ tử cung được coi là bệnh lành tính nhưng nếu không được điều trị sớm và đúng cách, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm khôn lường. 

Ngoài việc gây ra bệnh u xơ tử cung, thức khuya còn có thể khiến các chị em mắc nhiều bệnh phụ khoa khác như viêm nhiễm vùng kín, rối loạn kinh nguyệt… Những bệnh viêm nhiễm vùng kín thường gặp do thức khuya như là viêm âm đạo, viêm cổ tử cung và viêm khung xương chậu. Tất cả những bệnh này thường xuất phát từ sự mất cân bằng trong môi trường âm đạo. Vì thức khuya nhiều nên lượng vi khuẩn có hại sinh sôi nhiều hơn, tiêu diệt vi khuẩn có lợi và gây bệnh. Hơn nữa, thức khuya khiến cơ thể phụ nữ luôn trong tình trạng mệt mỏi, suy giảm sức đề kháng và miễn dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có hại xâm nhập và sinh sôi mạnh mẽ trong cơ thể.

Khi thức khuya cơ thể có xu hướng nạp nhiều chất béo
Khi thức khuya cơ thể có xu hướng nạp nhiều chất béo

Đặc biệt, phái đẹp khi thức khuya, làm việc, sinh hoạt dưới ánh đèn còn có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao gấp 3 lần so với những người đi ngủ sớm. Qua đây có thể thấy, tác hại của việc thức khuya đối với con gái là rất nguy hiểm. Không chỉ tàn phá nhan sắc mà còn khiến cơ thể mắc bệnh tật, không chữa trị kịp thời có thể bị vô sinh. 

Tác hại của thức đêm ngủ ngày

Tác hại của thức đêm ngủ ngày là rất khủng khiếp. Dễ nhận thấy nhất đó là ngủ ngày sẽ bỏ bữa ăn, ảnh hưởng đến tiết dịch vị và tiêu hóa hàng ngày. Giấc ngủ ban ngày cũng không sâu như ban đêm vì bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, tiếng ồn, làm cho cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ. Hơn nữa, lượng oxy trong não tiêu thụ trong giấc ngủ ngày sẽ nhiều hơn giấc ngủ đêm. Do đó khi ngủ dậy, bạn sẽ thường thấy mệt mỏi hoặc đau đầu, chóng mặt, stress. Quá trình ngủ ban ngày diễn ra liên tục có thể gây nguy cơ bị tiểu đường, đột quỵ, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng khả năng học tập, làm việc, tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ và ung thư tiền liệt tuyến ở đàn ông. Đặc biệt, việc thức khuya ngủ ngày sẽ khiến cơ thể bị rối loạn, ảnh hưởng đến công việc, không tập trung, hiệu quả kém. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho máu khó lưu thông, dẫn đến tình trạng stress thường xuyên, căng thẳng, mệt mỏi, đau đầu, khó chịu, kéo theo một loạt các hậu quả xấu tới các cơ quan bên trong cơ thể.

Thức khuya ngủ ngày không tốt cho sức khỏe
Thức khuya ngủ ngày không tốt cho sức khỏe

Bên cạnh đó, việc thức khuya ngủ ngày còn gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm như chứng đột quỵ, các bệnh tim mạch, ho, cảm lạnh, khó tiêu, đau hay viêm loét dạ dày, đau dạ dày mãn tính… Một nghiên cứu ở Mỹ đã được tiến hành, Giáo sư Francesco Cappuccio thuộc ĐH Warwick đưa ra kết luận việc thức quá muộn, ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm có tới 48% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và 15% nguy cơ tử vong vì một cơn đột quỵ. Bởi đêm là lúc nhịp tim hạ thấp xuống, mạch máu cũng hoạt động chậm lại, cơ thể hoàn toàn phù hợp với trạng thái nghỉ ngơi. Nếu bạn vẫn cố thức khuya triền miên không khác gì quả bom nổ chậm khiến cho sức khỏe con người suy yếu, dễ hình thành các bệnh ung thư,  không tạo ra được những kháng thể và tế bào chống lại sự xâm nhập của kháng nguyên lạ, bất thường. 

Hy vọng, với những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được tác hại của thức khuya dậy trễ, để từ đây điều chỉnh lại giờ giấc ngủ nghỉ cho phù hợp, bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. 

Dậy sớm kiểu này còn nguy hại hơn so với thức khuya: Bạn cần biết để trở nên an toàn hơn

Dậy sớm kiểu này còn nguy hại hơn so với thức khuya: Bạn cần biết để trở nên an toàn hơn

Có một kiểu dậy sớm không tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết. Sau khi dậy sớm thì cần chú ý những gì. Hãy tham khảo lời khuyên quan trọng sau đây để bạn luôn khỏe mạnh.

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